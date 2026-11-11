Po 3 niezdanych egzaminach nie będzie obowiązkowych 5 godzin jazd. Resort wyjaśnia
Kandydaci na kierowców nie mają obecnie limitu trzech podejść do państwowego egzaminu praktycznego. Wcześniej rozważano zasadę, zgodnie z którą po trzech niezdanych próbach trzeba byłoby odbyć co najmniej 5 dodatkowych godzin jazdy i ponownie zdać egzamin wewnętrzny. Najnowsze informacje z 11 listopada wskazują jednak, że Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza wprowadzać tej zmiany w opisywanej formie.
Po 3 niezdanych egzaminach miało być 5 dodatkowych godzin jazdy
Pomysł, o którym w ostatnich tygodniach ponownie zrobiło się głośno, był bardzo konkretny.
Po trzech niezdanych egzaminach praktycznych kandydat na kierowcę nie mógłby po prostu zapisać się na czwarty egzamin państwowy.
Najpierw miałby wrócić do ośrodka szkolenia kierowców i odbyć minimum:
5 dodatkowych godzin szkolenia praktycznego.
Następnie konieczne miałoby być pozytywne zaliczenie kolejnego egzaminu wewnętrznego. Dopiero wtedy kandydat mógłby ponownie podejść do egzaminu w WORD. Takie rozwiązanie było opisywane już wiosną 2026 roku jako jeden z elementów przygotowywanej reformy.
To nie miał być limit 3 podejść do prawa jazdy
Tu pojawiło się najwięcej nieporozumień.
Nie chodziło o zasadę:
„trzy niezdane egzaminy i koniec możliwości zdobycia prawa jazdy”.
Nawet według wcześniejszej propozycji czwarta i kolejne próby nadal byłyby możliwe.
Zmiana miała polegać na tym, że pomiędzy trzecią a czwartą próbą kandydat musiałby przejść dodatkowe szkolenie i jeszcze raz potwierdzić swoje umiejętności w szkole jazdy.
Nagłówki mówiące o „maksymalnie trzech podejściach” były więc uproszczeniem nawet w momencie, gdy rozwiązanie rzeczywiście znajdowało się wśród omawianych propozycji.
Ministerstwo: rozwiązanie nie zostanie wprowadzone w tej formie
11 listopada pojawiły się nowsze informacje.
Jak podał serwis TuŁódź, powołując się na ustalenia „Auto Świata”, Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że rozwiązanie zakładające obowiązkowe dodatkowe jazdy po trzech niezdanych egzaminach nie zostanie wprowadzone w opisywanej formie.
Resort miał wskazać, że krążące informacje na ten temat są już nieaktualne.
To bardzo istotne dla osób, które obecnie przygotowują się do egzaminu.
Na dziś nie obowiązuje przepis nakazujący po trzeciej nieudanej próbie wykupienie pięciu dodatkowych godzin szkolenia.
Obecnie można podchodzić do egzaminu ponownie
W aktualnym systemie nie obowiązuje ustawowy limit trzech podejść do egzaminu praktycznego.
Kandydat, który otrzyma wynik negatywny, może zapisać się na kolejną próbę zgodnie z obowiązującymi zasadami WORD.
Nie oznacza to oczywiście, że każda kolejna próba odbywa się bez kosztów. Za kolejny egzamin trzeba ponownie uiścić odpowiednią opłatę.
Nie istnieje jednak obecnie zasada, zgodnie z którą po trzech niepowodzeniach automatycznie trzeba wracać na obowiązkowe pięciogodzinne szkolenie.
Projekt reformy egzaminów nadal istnieje
Wycofanie jednego rozwiązania nie oznacza, że Ministerstwo Infrastruktury rezygnuje ze zmian w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców.
Oficjalnie prowadzony jest projekt UD402 dotyczący zmiany ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wskazuje, że celem projektu jest uproszczenie zasad egzaminowania oraz większe skupienie na umiejętnościach potrzebnych podczas rzeczywistego prowadzenia samochodu.
Resort chce, aby egzamin w większym stopniu sprawdzał między innymi:
- podejmowanie właściwych decyzji,
- przewidywanie zagrożeń,
- bezpieczne reagowanie w realnym ruchu drogowym,
- praktyczne kompetencje kierującego.
Projekt nadal przechodzi proces legislacyjny, dlatego ostateczny zakres zmian może różnić się od wcześniejszych zapowiedzi.
W Warszawie również trwają rozmowy o zmianach
Temat ma również konkretny warszawski wątek.
W medialnych doniesieniach dotyczących reformy pojawia się Tomasz Matuszewski, egzaminator i wicedyrektor WORD w Warszawie, który potwierdzał prowadzenie rozmów dotyczących zmian w systemie szkolenia przyszłych kierowców.
Dla kandydatów zdających w Warszawie oznacza to dokładnie to samo, co dla osób z innych części Polski: obecnie nie ma limitu trzech egzaminów.
Osoba, która nie zda trzeciej próby praktycznej w warszawskim WORD, nie jest obecnie zobowiązana wyłącznie z tego powodu do odbycia pięciu dodatkowych godzin jazd.
Nagrywanie egzaminów wewnętrznych nadal pojawia się w dyskusji
Jednym z pomysłów omawianych podczas prac nad reformą jest dokładniejsza kontrola tego, jak przebiega szkolenie w ośrodkach nauki jazdy.
W dyskusjach pojawiało się między innymi nagrywanie egzaminów wewnętrznych.
Cel miałby być prosty: możliwość sprawdzenia, czy kandydat rzeczywiście przeszedł wymagany sprawdzian przed zakończeniem kursu.
Rozważane były również rozwiązania cyfrowe pozwalające kontrolować faktyczny przebieg szkolenia – między innymi poprzez wykorzystanie danych dotyczących przejazdów samochodów szkoleniowych.
Na obecnym etapie nie należy jednak przedstawiać tych rozwiązań jako już obowiązującego prawa.
Pojawiał się także termin 12 miesięcy po ukończeniu kursu
Drugi mocno komentowany pomysł dotyczył czasu pomiędzy ukończeniem kursu a przystąpieniem do egzaminu.
Wśród rozważanych wariantów pojawił się okres:
12 miesięcy.
Pomysł zakładał ograniczenie sytuacji, w której ktoś kończy szkolenie, a następnie przez bardzo długi czas nie przystępuje do egzaminu i dopiero po latach próbuje uzyskać uprawnienia bez ponownej weryfikacji umiejętności.
Także tutaj trzeba jednak zachować ostrożność.
Jest to element dyskusji nad reformą, a nie zasada, która obecnie obowiązuje wszystkich kandydatów.
Kandydat na kierowcę powinien sprawdzać przepisy przed egzaminem
Dla osoby zapisanej obecnie na egzamin najważniejsza informacja jest prosta.
Nie obowiązuje limit trzech podejść do egzaminu na prawo jazdy.
Nie obowiązuje również automatyczny nakaz odbycia pięciu dodatkowych godzin szkolenia po trzecim negatywnym wyniku.
Ministerstwo nadal pracuje nad reformą systemu, dlatego przed wejściem jakichkolwiek nowych obowiązków potrzebny jest odpowiedni proces legislacyjny i publikacja ostatecznych przepisów.
Praktycznie warto więc sprawdzać komunikaty Ministerstwa Infrastruktury i właściwego WORD, zamiast kierować się samymi nagłówkami o „trzech podejściach”.
A Wy uważacie, że po kilku nieudanych egzaminach dodatkowe jazdy powinny być obowiązkowe, czy decyzję powinien podejmować sam kursant?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.