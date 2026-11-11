Robisz zakupy w Warszawie? Od 2027 sklepy będą musiały ujawniać więcej
Od 27 września 2027 roku w sklepach w Warszawie, na Mazowszu i w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy chroniące konsumentów. Sprzedawcy będą musieli przekazywać więcej informacji o trwałości, możliwości naprawy i aktualizacjach produktów. Jednocześnie część popularnych haseł typu „eko”, „zielony” czy „przyjazny dla środowiska” nie będzie mogła być używana bez odpowiedniego uzasadnienia.
Ustawa została już uchwalona i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 27 września 2027 roku. Jej celem jest przede wszystkim ograniczenie wprowadzających w błąd praktyk marketingowych i przekazanie kupującym bardziej konkretnych informacji o produktach.
Koniec z „eko” bez pokrycia
Jedna z najważniejszych zmian dotyczy tzw. twierdzeń środowiskowych.
Przedsiębiorca nie będzie mógł dowolnie sugerować, że produkt jest ekologiczny, neutralny dla środowiska albo bardziej przyjazny dla planety, jeśli nie będzie w stanie tego odpowiednio wykazać.
Nowe przepisy zakazują m.in. stosowania ogólnych twierdzeń środowiskowych, jeśli przedsiębiorca nie może udowodnić odpowiednio wysokiej efektywności środowiskowej istotnej dla takiego hasła.
W praktyce może to oznaczać koniec części bardzo ogólnych komunikatów:
„eko”
„zielony”
„przyjazny dla środowiska”
jeżeli nie będą poparte odpowiednimi podstawami.
Nie każde zielone logo będzie dozwolone
Nowe prawo uderza również w różnego rodzaju własne „zielone znaczki” i oznaczenia.
Zakazane ma być stosowanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru, jeżeli nie będzie ono oparte na systemie certyfikacji albo ustanowione przez organ publiczny.
Dla klienta oznacza to, że symbol przypominający certyfikat nie powinien już wyglądać jak niezależne potwierdzenie jakości ekologicznej, jeśli w rzeczywistości został wymyślony wyłącznie przez producenta.
Sklep będzie musiał powiedzieć więcej o naprawie produktu
Tu pojawia się szczególnie ciekawa zmiana.
Przedsiębiorcy będą musieli informować konsumentów m.in. o:
- dostępności części zamiennych,
- szacunkowych kosztach tych części,
- sposobie ich zamawiania,
- dostępności instrukcji naprawy i konserwacji,
- ewentualnych ograniczeniach naprawy.
Jeżeli dla danego produktu zostanie ustanowiona unijna punktowa ocena możliwości naprawy, również ona będzie musiała zostać przekazana klientowi.
To może mieć znaczenie szczególnie przy zakupie elektroniki i sprzętu AGD.
Kupujesz telefon lub telewizor? Sprawdź aktualizacje
Nowe przepisy obejmą również produkty z elementami cyfrowymi, treści cyfrowe oraz usługi cyfrowe.
Sprzedawca będzie miał obowiązek poinformować klienta o minimalnym okresie zapewniania aktualizacji oprogramowania.
Okres ten będzie mógł zostać podany jako przedział czasu albo konkretna data końcowa.
To istotna zmiana przy zakupie takich urządzeń jak:
- smartfony,
- telewizory,
- urządzenia smart home,
- zegarki i opaski,
- sprzęt korzystający z aplikacji lub oprogramowania.
Kupujący będzie mógł łatwiej sprawdzić, jak długo producent deklaruje wsparcie urządzenia.
Aktualizacja nie zawsze będzie mogła być przedstawiana jako „konieczna”
Ustawa przewiduje również nowe zabezpieczenie dotyczące oprogramowania.
Za nieuczciwą praktykę ma zostać uznane prezentowanie aktualizacji jako niezbędnej, jeżeli w rzeczywistości aktualizacja jedynie poprawia funkcjonalność produktu.
Zakazane będzie także zatajanie informacji, że aktualizacja może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia albo korzystanie z usługi cyfrowej.
Producent nie będzie mógł udawać, że produkt jest łatwy do naprawy
Nowe przepisy wprost wskazują również na kolejną praktykę.
Nie będzie można prezentować produktu jako nadającego się do naprawy, jeżeli w rzeczywistości nie ma on takiej właściwości.
Podobnie zakazane będzie nakłanianie klienta do wymiany materiałów eksploatacyjnych wcześniej, niż jest to rzeczywiście konieczne z przyczyn technicznych.
To może dotyczyć m.in. filtrów, wkładów, tonerów czy innych elementów regularnie wymienianych w urządzeniach.
Nowe oznaczenie gwarancji dłuższej niż 2 lata
Prawo wprowadza także ujednolicone oznakowanie dotyczące gwarancji trwałości.
Jeżeli producent bez dodatkowych kosztów daje gwarancję obejmującą cały towar przez okres dłuższy niż dwa lata, będzie mógł stosować specjalne zharmonizowane oznaczenie.
Sklep będzie musiał przekazać tę informację klientowi w widoczny sposób i bezpośrednio wskazać produkt, którego gwarancja dotyczy.
Sklepy w Warszawie i na Mazowszu też obejmą nowe zasady
Przepisy są ogólnopolskie, dlatego będą obowiązywały także w sklepach działających w Warszawie i na całym Mazowszu.
Zmiany dotyczą zarówno zakupów stacjonarnych, jak i – w odpowiednich przypadkach – sprzedaży zawieranej na odległość.
Kupujący mają otrzymywać bardziej konkretne informacje przed podjęciem decyzji.
Największa zmiana? Mniej marketingu, więcej konkretów
Nowe przepisy mają przede wszystkim ograniczyć sytuacje, w których klient widzi atrakcyjne hasło reklamowe, ale nie ma możliwości łatwego sprawdzenia, co ono właściwie oznacza.
Od 27 września 2027 roku większe znaczenie mają mieć konkretne informacje:
Jak długo produkt powinien działać?
Czy można go naprawić?
Czy są dostępne części?
Jak długo będą dostarczane aktualizacje?
Czy ekologiczne deklaracje producenta można zweryfikować?
Dla klientów może to oznaczać zupełnie inny sposób porównywania części produktów na sklepowej półce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.