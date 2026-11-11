Setki tysięcy osób na Marszu Niepodległości w Warszawie. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa podało szacunki
To mógł być jeden z największych Marszów Niepodległości ostatnich lat. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa podało wieczorem, że w wydarzeniu w Warszawie mogło uczestniczyć nawet 250 tys. osób. Wcześniej przedstawiciele miasta nie chcieli podawać liczby, ponieważ uczestnicy wciąż znajdowali się na trasie i dochodzili na zgromadzenie.
Marsz Niepodległości przeszedł w środę 11 listopada ulicami Warszawy. Pochód rozpoczął się w rejonie ronda Dmowskiego, następnie przeszedł Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a i most Poniatowskiego w kierunku błoni Stadionu Narodowego.
Wieczorem pojawił się pierwszy oficjalny szacunek ze strony Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.
Nawet 250 tys. osób w Warszawie
– Według naszych szacunków mogło być nawet 250 tysięcy osób – przekazał Jarosław Misztal, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, podsumowując tegoroczny Marsz Niepodległości.
Taką samą informację przekazało Radio dla Ciebie, które podało po godz. 18, że SCB szacuje frekwencję nawet na ćwierć miliona uczestników.
To bardzo wysoka liczba, szczególnie w porównaniu z szacunkami warszawskiego ratusza z części poprzednich lat.
Wcześniej ratusz nie chciał podawać liczby
Jeszcze po godz. 16 Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa odmawiało podawania konkretnej frekwencji.
Powód był prosty: marsz nadal trwał.
W momencie jednego z briefingów czoło pochodu schodziło już z mostu Poniatowskiego, podczas gdy jego koniec znajdował się jeszcze w rejonie ronda Dmowskiego.
Jarosław Misztal mówił wówczas, że publikowanie liczby w trakcie wydarzenia prowadziłoby później do sporów dotyczących tego, ilu uczestników rzeczywiście było na marszu. Podkreślał, że dla miasta najważniejsze jest bezpieczeństwo.
Kolumna ciągnęła się kilometrami
Skalę wydarzenia było widać na całej trasie.
Kiedy pierwsi uczestnicy docierali już w okolice Stadionu Narodowego, tysiące osób wciąż znajdowały się w centrum Warszawy.
Onet wyliczył, że około godz. 16:30 kolumna marszu miała około 3,5 km długości. Redakcja, analizując powierzchnię zajętą przez uczestników oraz gęstość tłumu, oszacowała frekwencję na około 120–160 tys. osób w analizowanym momencie.
To pokazuje jednocześnie, dlaczego poszczególne szacunki frekwencji mogą się znacząco różnić.
Różne liczby dotyczą tego samego marszu
W przypadku wielkich zgromadzeń nie istnieje jeden idealny sposób liczenia uczestników.
Ludzie dołączają do wydarzenia w różnych miejscach, część opuszcza pochód przed jego zakończeniem, inni znajdują się na ulicach bocznych lub przemieszczają się wzdłuż całej trasy.
Dlatego pojawiły się różne szacunki.
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa: nawet 250 tys. osób.
Onet: około 120–160 tys. osób w analizowanym momencie.
Według „Rzeczpospolitej” stołeczna policja również miała szacować liczbę uczestników na około 250 tys. osób.
Nie należy więc przedstawiać liczby 250 tys. jako precyzyjnego wyniku liczenia każdej osoby, lecz jako szacunek służb i Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.
Organizatorzy podawali jeszcze wyższe liczby
W przestrzeni publicznej pojawiały się również znacznie wyższe deklaracje organizatorów Marszu Niepodległości.
Nie są one jednak tożsame z szacunkami miasta ani służb. Dlatego przy ocenie frekwencji należy zawsze wskazywać, kto jest źródłem konkretnej liczby.
Według oficjalnego wieczornego komunikatu Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa najbardziej istotną liczbą jest obecnie do około 250 tys. uczestników.
Marsz w Warszawie bez poważnych incydentów
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przekazało także, że pochód zakończył się bez poważniejszych incydentów.
Wcześniej służby informowały natomiast o interwencjach wobec osób używających pirotechniki mimo obowiązującego w Warszawie zakazu. Dyrektor SCB mówił o kilkunastu takich interwencjach, zaznaczając wówczas, że były to informacje wymagające jeszcze potwierdzenia.
Po przejściu pochodu miasto rozpoczęło demontaż zabezpieczeń oraz stopniowe przywracanie normalnego ruchu.
Jeden z największych Marszów Niepodległości ostatnich lat
Jeżeli wieczorny szacunek na poziomie nawet 250 tys. osób się utrzyma, tegoroczny Marsz Niepodległości będzie należał do największych edycji wydarzenia w ostatnich latach.
Dla porównania Onet przypomina, że w 2018 roku, podczas obchodów stulecia odzyskania niepodległości, policja również szacowała frekwencję na około 250 tys. uczestników.
Tegoroczna frekwencja pokazuje więc ogromną skalę wydarzenia, które przez kilka godzin zajmowało główną oś komunikacyjną centrum Warszawy i most Poniatowskiego.
Najważniejsza informacja z wieczornego podsumowania miasta jest jednoznaczna: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa szacuje, że w Marszu Niepodległości w Warszawie mogło uczestniczyć nawet 250 tys. osób.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.