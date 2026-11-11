Masz mieszkanie lub dom na Mazowszu? Od 1 stycznia 2027 zmieniają się przepisy. Sprawdź, czy zapłacisz więcej
Od 1 stycznia 2027 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych. Ustawa została już podpisana i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Właściciele mieszkań i domów w Warszawie oraz na Mazowszu mogą zastanawiać się, czy oznacza to automatyczny wzrost podatku od nieruchomości. Odpowiedź nie jest tak oczywista – sama nowelizacja nie wprowadza jednej ogólnopolskiej podwyżki podatku od każdego mieszkania i domu.
Ustawa z 18 września 2026 roku została opublikowana 19 października, a jej zasadnicza część zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Zmienia przepisy o podatkach i opłatach lokalnych, PIT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Od 1 stycznia nowe zasady
Największe zmiany w ustawie dotyczą m.in. opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.
Od 2027 roku opłata miejscowa będzie znacznie ściślej związana z faktem korzystania z noclegu, a nie – jak wcześniej – z deklarowanym celem pobytu.
Nie będzie więc najważniejsze, czy ktoś przyjechał turystycznie, służbowo czy w innym celu.
Liczyć się będzie korzystanie z usługi zakwaterowania.
Nawet 5 zł za każdą noc
Od 2027 roku maksymalna stawka opłaty miejscowej ma wynosić 5 zł za noc.
Na obszarach ochrony uzdrowiskowej maksymalna stawka wyniesie 5,50 zł za noc.
Nie oznacza to jednak, że w każdej miejscowości automatycznie zostanie pobrana taka kwota.
O tym, czy opłata będzie obowiązywała oraz w jakiej wysokości, nadal decyduje odpowiednia rada gminy – w granicach określonych przepisami.
Warszawa i Mazowsze: tu decyzje będą należały do samorządów
To szczególnie ważne dla mieszkańców Mazowsza.
Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym. Konkretne stawki ustala rada gminy, przy czym nie mogą one przekroczyć ustawowych limitów.
Dlatego właściciel identycznego domu w dwóch różnych gminach może płacić inną kwotę podatku.
W przypadku Warszawy decyzje dotyczące stawek podejmuje Rada m.st. Warszawy.
Sama nowelizacja wchodząca w życie od 1 stycznia nie oznacza natomiast, że każdy właściciel mieszkania w Warszawie automatycznie dostanie nowy, dodatkowy podatek.
Masz mieszkanie? Gmina nadal wyliczy podatek
W przypadku osób fizycznych mechanizm pozostaje charakterystyczny dla podatku od nieruchomości.
Wysokość należności zależy między innymi od:
- powierzchni nieruchomości,
- rodzaju gruntu lub budynku,
- sposobu wykorzystywania nieruchomości,
- stawki obowiązującej w konkretnej gminie.
Osoba fizyczna co do zasady nie wylicza podatku samodzielnie – urząd gminy wydaje decyzję określającą należność.
Masz ten sam dom od lat? Nie składasz co roku nowego formularza
Jest jeszcze jedna ważna zasada, która często budzi wątpliwości.
Jeżeli właściciel ma ten sam dom, mieszkanie lub działkę i nie nastąpiła zmiana mająca wpływ na opodatkowanie, nie musi co roku ponownie składać informacji tylko dlatego, że rozpoczyna się kolejny rok podatkowy.
Nową informację składa się przede wszystkim wtedy, gdy powstaje albo zmienia się obowiązek podatkowy.
Zmienia się również PCC. Tu próg rośnie trzykrotnie
Nowelizacja zawiera też rozwiązanie, które może zainteresować znacznie szerszą grupę osób.
Limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży rzeczy ruchomych wzrasta z 1000 do 3000 zł.
To oznacza urealnienie progu, który – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – funkcjonował od wielu lat na poziomie 1000 zł.
Wynajmujesz noclegi? Ta zmiana jest szczególnie ważna
Nowe przepisy będą miały znacznie większe znaczenie dla osób prowadzących hotele, pensjonaty, kwatery czy inne obiekty noclegowe.
Podmioty świadczące usługi zakwaterowania mają przejąć obowiązek pobierania opłat miejscowych.
Będą również prowadzić odpowiednią ewidencję pobranych i niepobranych opłat. Za terminowe przekazywanie prawidłowo pobranych należności ma przysługiwać wynagrodzenie wynoszące co najmniej 10 proc. pobranej kwoty.
Dłuższy pobyt oznacza zwolnienie
Nowe przepisy przewidują również ciekawy wyjątek.
Osoby korzystające z zakwaterowania przez ponad 29 kolejnych nocy mają być zwolnione z opłaty za cały okres pobytu.
Rozwiązanie ma znaczenie m.in. dla osób mieszkających czasowo w innej miejscowości w związku z pracą, nauką czy pracą sezonową.
Co powinien zrobić właściciel mieszkania lub domu na Mazowszu?
Najważniejszy moment nadejdzie wraz z uchwałami poszczególnych samorządów i decyzjami podatkowymi na 2027 rok.
Właściciel nieruchomości powinien sprawdzić przede wszystkim:
- stawkę podatku przyjętą przez swoją gminę,
- decyzję podatkową na 2027 rok,
- czy w nieruchomości nastąpiły zmiany wpływające na podatek,
- czy część nieruchomości jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
Samo wejście w życie nowych przepisów 1 stycznia nie oznacza natomiast automatycznie nowego podatku od każdego mieszkania lub domu w Warszawie i na Mazowszu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.