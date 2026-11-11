Masz dom w Warszawie lub na Mazowszu? Te kontrole są obowiązkowe. Jednej właściciele często nie pamiętają
Właściciele domów jednorodzinnych w Warszawie i na Mazowszu mają konkretne obowiązki dotyczące kontroli technicznych budynku. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego właśnie przypomniał, że część z nich trzeba wykonywać co roku, inne raz na 5 lat. Szczególnie łatwo zapomnieć o instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
To ważne zwłaszcza teraz, w sezonie grzewczym. GUNB 23 października 2026 roku przypomniał właścicielom domów jednorodzinnych, że zwolnienie z prowadzenia książki obiektu budowlanego nie oznacza zwolnienia z obowiązkowych kontroli technicznych.
Co roku trzeba sprawdzić gaz i przewody kominowe
W domu jednorodzinnym właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić co najmniej raz w roku kontrolę:
- instalacji gazowej,
- przewodów dymowych,
- przewodów spalinowych,
- przewodów wentylacyjnych,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
Co istotne, nie trzeba liczyć dokładnie 365 dni od poprzedniej kontroli. GUNB wyjaśnia, że wystarczy, aby wymagana kontrola została wykonana raz w każdym roku kalendarzowym.
Kominiarz wpisuje protokół do CEEB
Od 18 września 2023 roku protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych musi być sporządzany elektronicznie w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB.
Dokument wprowadza do systemu osoba, która przeprowadziła kontrolę – przykładowo mistrz kominiarski posiadający odpowiednie kwalifikacje.
To oznacza, że właściciel domu nie powinien traktować wizyty kominiarza jedynie jako „czyszczenia komina”. Kontrola przewodów kominowych jest osobnym obowiązkiem wynikającym z Prawa budowlanego.
Jedna kontrola tylko raz na 5 lat. O niej łatwo zapomnieć
Drugi ważny termin to kontrola pięcioletnia.
Co najmniej raz na 5 lat trzeba sprawdzić stan techniczny i przydatność budynku do użytkowania, jego estetykę oraz otoczenie.
I tutaj pojawia się bardzo ważny element: kontrola obejmuje także instalację elektryczną i piorunochronną.
Sprawdzane są m.in.:
- połączenia,
- osprzęt,
- zabezpieczenia,
- środki ochrony przed porażeniem,
- oporność izolacji przewodów,
- uziemienie instalacji i urządzeń.
To właśnie o tym obowiązku część właścicieli domów pamięta rzadziej niż o kominiarzu.
Nie masz instalacji gazowej? To nie zwalnia ze wszystkiego
Zakres obowiązków zależy od wyposażenia konkretnego domu.
Jeżeli budynek nie ma przewodów kominowych, nie trzeba przeprowadzać ich kontroli. GUNB zwraca jednak uwagę, że w takim budynku zastosowany system wentylacji mechanicznej może podlegać odpowiednim kontrolom stanu technicznego.
Podobnie właściciel domu bez instalacji gazowej nie wykonuje oczywiście okresowej kontroli instalacji, której w budynku nie ma.
Po wichurze, pożarze albo powodzi może być potrzebna dodatkowa kontrola
Prawo przewiduje jeszcze jeden obowiązek, o którym łatwo zapomnieć.
Kontrolę bezpiecznego użytkowania budynku trzeba przeprowadzić po wystąpieniu takich zdarzeń, jak:
- silny wiatr,
- intensywne opady,
- wyładowania atmosferyczne,
- powódź,
- pożar,
- osuwisko,
jeżeli mogły one uszkodzić budynek lub stworzyć zagrożenie dla ludzi, mienia albo środowiska.
Na Mazowszu ma to znaczenie szczególnie po gwałtownych burzach i wichurach, podczas których uszkadzane są dachy, kominy czy instalacje.
Kto może wykonać kontrolę?
Nie każda osoba świadcząca usługi remontowe może podpisać ważny protokół.
GUNB wskazuje, że kontrole techniczne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Kontrolę instalacji elektrycznej, piorunochronnej i gazowej mogą przeprowadzać osoby posiadające wymagane kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją takich instalacji.
Przewody kominowe mogą natomiast kontrolować m.in. mistrzowie kominiarscy – w odpowiednim zakresie – lub osoby z właściwymi uprawnieniami budowlanymi.
Dom jednorodzinny ma pewne zwolnienia, ale nie ze wszystkich kontroli
Tu pojawia się ważne rozróżnienie.
Właściciele domów jednorodzinnych są zwolnieni z części corocznych kontroli obejmujących niektóre elementy budynku narażone na wpływy atmosferyczne.
Nie są jednak zwolnieni z obowiązkowej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych ani z kontroli pięcioletniej.
Dlatego stwierdzenie „mam dom jednorodzinny, więc mnie kontrole techniczne nie dotyczą” jest nieprawidłowe.
Masz dom w Warszawie lub na Mazowszu? Sprawdź dokumenty
Najprościej sprawdzić:
kiedy ostatnio był kominiarz i przeprowadzono kontrolę przewodów, kiedy sprawdzano instalację gazową oraz kiedy wykonano pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej.
Jeżeli od kontroli elektrycznej minęło ponad 5 lat albo właściciel nie jest w stanie ustalić, kiedy została wykonana, warto zweryfikować dokumentację budynku i zlecić kontrolę osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
GUNB przypomina o tych obowiązkach nie bez powodu: ich celem jest przede wszystkim wykrycie usterek, które mogą prowadzić do pożaru, porażenia prądem, zatrucia spalinami albo ulatniania się gazu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.