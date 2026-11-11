Przemówienie prezydenta 11 listopada w Warszawie podzieliło Polaków. Jedni zachwyceni, drudzy oburzeni

11 listopada 2026 17:15 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone 11 listopada na Placu Piłsudskiego w Warszawie wywołało natychmiastową falę komentarzy. Jedni chwalą głowę państwa za mocne słowa o niepodległości, bezpieczeństwie i odpowiedzialności za państwo. Drudzy są oburzeni, że podczas Narodowego Święta Niepodległości prezydent zdecydował się również na ostrą krytykę rządu i odniesienia do bieżącego sporu politycznego.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

Wystąpienie odbyło się podczas centralnych obchodów 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Warszawie.

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Prezydent mówił o bezpieczeństwie, suwerenności, wspólnocie narodowej, Trybunale Konstytucyjnym oraz sytuacji finansów publicznych.

Mocny początek. Prezydent mówił o bohaterach z Krakowa

Karol Nawrocki rozpoczął przemówienie od słów o odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Nawiązał do tragicznych wydarzeń w Krakowie i wskazał osoby, które pomagały rannym oraz ratowały innych.

Mówił o lekarzach, pielęgniarzach, strażnikach miejskich, strażakach i mieszkańcach Krakowa.

– Niepodległość to wielka odpowiedzialność. To ogromna odpowiedzialność także za drugiego współobywatela, za drugiego Polaka – mówił prezydent.

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Ta część wystąpienia miała charakter zdecydowanie pojednawczy.

„Polski wokół bezpieczeństwa nie da się podzielić”

Jednym z najmocniejszych fragmentów przemówienia były słowa dotyczące bezpieczeństwa państwa.

Prezydent zwrócił się nie tylko do Polaków, ale również do zagranicznych dyplomatów, sojuszników oraz – jak sam zaznaczył – przeciwników Polski.

Podkreślił, że bezpieczeństwo powinno znajdować się poza bieżącym sporem politycznym.

– Polski wokół bezpieczeństwa nie da się podzielić – powiedział.

Mówił również, że Polska potrzebuje silnego i sprawnego państwa, które ma gwarantować bezpieczeństwo, dobrobyt, wolność i suwerenność.

Potem padły mocne słowa pod adresem rządu

Ton wystąpienia wyraźnie zmienił się, gdy prezydent przeszedł do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Karol Nawrocki stwierdził, że ustrój państwa i konstytucja powinny znajdować się poza bieżącym sporem politycznym.

Ocenił także, że w ostatnich tygodniach „zupełnie pogrzebano prestiż Trybunału Konstytucyjnego”.

– Wolny naród zasługuje na wolny Trybunał Konstytucyjny – mówił.

Prezydent zwrócił się również bezpośrednio do ministra finansów Andrzeja Domańskiego i krytykował stan finansów publicznych.

I właśnie ta część wystąpienia wywołała największe emocje.

Donald Tusk: „Szkoda”

Premier Donald Tusk odpowiedział krótko, ale jednoznacznie.

Po wystąpieniu prezydenta napisał:

„Chociaż w tym jednym dniu mógł próbować Polaków nie dzielić, a łączyć. Szkoda”.

Była to bezpośrednia reakcja na przemówienie wygłoszone na Placu Piłsudskiego.

Radosław Sikorski również krytycznie

Do słów Karola Nawrockiego odniósł się również wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Zwrócił uwagę na fragmenty przemówienia dotyczące elit oraz historycznych sporów między monarchą i magnaterią.

Ocenił, że przekaz prezydenta był pod tym względem niespójny.

Krytyczne komentarze pojawiły się również ze strony polityków koalicji rządzącej i części dziennikarzy.

Ryszard Petru ocenił, że prezydent nie powinien zamieniać obchodów państwowego święta w wydarzenie przypominające polityczną konwencję.

Z kolei dziennikarz Patryk Michalski użył określenia „partyjniactwo ponad racja stanu”.

Ale druga strona widzi to zupełnie inaczej

Wśród zwolenników prezydenta wystąpienie zostało odebrane jako mocne przypomnienie o suwerenności państwa i konstytucyjnych zasadach.

Szczególnie dobrze odbierane były fragmenty dotyczące bezpieczeństwa, niepodległości oraz przekazu, że istnieją sprawy, które powinny pozostawać ponad partyjnymi podziałami.

Prezydent mówił także o konieczności życzliwości i szacunku wobec innych ludzi.

W trakcie uroczystości widoczne były jednak także emocje wśród zgromadzonych. Polskie Radio odnotowało buczenie ze strony części uczestników oraz wyraźnie odmienne reakcje na poszczególne wystąpienia.

Jedno przemówienie, dwie zupełnie różne oceny

I właśnie dlatego wystąpienie Karola Nawrockiego tak mocno rezonuje 11 listopada.

Dla jego sympatyków było to zdecydowane przemówienie prezydenta, który mówił o suwerenności, bezpieczeństwie, konstytucji i odpowiedzialności państwa.

Dla krytyków – zbyt polityczne wystąpienie podczas dnia, który powinien przede wszystkim łączyć Polaków.

Jedno jest pewne: przemówienie wygłoszone na Placu Piłsudskiego w Warszawie nie przeszło bez echa i już kilka godzin po jego zakończeniu stało się jednym z głównych tematów politycznego 11 listopada.

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