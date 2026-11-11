Przemówienie prezydenta 11 listopada w Warszawie podzieliło Polaków. Jedni zachwyceni, drudzy oburzeni
Przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone 11 listopada na Placu Piłsudskiego w Warszawie wywołało natychmiastową falę komentarzy. Jedni chwalą głowę państwa za mocne słowa o niepodległości, bezpieczeństwie i odpowiedzialności za państwo. Drudzy są oburzeni, że podczas Narodowego Święta Niepodległości prezydent zdecydował się również na ostrą krytykę rządu i odniesienia do bieżącego sporu politycznego.
Wystąpienie odbyło się podczas centralnych obchodów 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Warszawie.
Prezydent mówił o bezpieczeństwie, suwerenności, wspólnocie narodowej, Trybunale Konstytucyjnym oraz sytuacji finansów publicznych.
Mocny początek. Prezydent mówił o bohaterach z Krakowa
Karol Nawrocki rozpoczął przemówienie od słów o odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Nawiązał do tragicznych wydarzeń w Krakowie i wskazał osoby, które pomagały rannym oraz ratowały innych.
Mówił o lekarzach, pielęgniarzach, strażnikach miejskich, strażakach i mieszkańcach Krakowa.
– Niepodległość to wielka odpowiedzialność. To ogromna odpowiedzialność także za drugiego współobywatela, za drugiego Polaka – mówił prezydent.
Ta część wystąpienia miała charakter zdecydowanie pojednawczy.
„Polski wokół bezpieczeństwa nie da się podzielić”
Jednym z najmocniejszych fragmentów przemówienia były słowa dotyczące bezpieczeństwa państwa.
Prezydent zwrócił się nie tylko do Polaków, ale również do zagranicznych dyplomatów, sojuszników oraz – jak sam zaznaczył – przeciwników Polski.
Podkreślił, że bezpieczeństwo powinno znajdować się poza bieżącym sporem politycznym.
– Polski wokół bezpieczeństwa nie da się podzielić – powiedział.
Mówił również, że Polska potrzebuje silnego i sprawnego państwa, które ma gwarantować bezpieczeństwo, dobrobyt, wolność i suwerenność.
Potem padły mocne słowa pod adresem rządu
Ton wystąpienia wyraźnie zmienił się, gdy prezydent przeszedł do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Karol Nawrocki stwierdził, że ustrój państwa i konstytucja powinny znajdować się poza bieżącym sporem politycznym.
Ocenił także, że w ostatnich tygodniach „zupełnie pogrzebano prestiż Trybunału Konstytucyjnego”.
– Wolny naród zasługuje na wolny Trybunał Konstytucyjny – mówił.
Prezydent zwrócił się również bezpośrednio do ministra finansów Andrzeja Domańskiego i krytykował stan finansów publicznych.
I właśnie ta część wystąpienia wywołała największe emocje.
Donald Tusk: „Szkoda”
Premier Donald Tusk odpowiedział krótko, ale jednoznacznie.
Po wystąpieniu prezydenta napisał:
„Chociaż w tym jednym dniu mógł próbować Polaków nie dzielić, a łączyć. Szkoda”.
Była to bezpośrednia reakcja na przemówienie wygłoszone na Placu Piłsudskiego.
Radosław Sikorski również krytycznie
Do słów Karola Nawrockiego odniósł się również wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Zwrócił uwagę na fragmenty przemówienia dotyczące elit oraz historycznych sporów między monarchą i magnaterią.
Ocenił, że przekaz prezydenta był pod tym względem niespójny.
Krytyczne komentarze pojawiły się również ze strony polityków koalicji rządzącej i części dziennikarzy.
Ryszard Petru ocenił, że prezydent nie powinien zamieniać obchodów państwowego święta w wydarzenie przypominające polityczną konwencję.
Z kolei dziennikarz Patryk Michalski użył określenia „partyjniactwo ponad racja stanu”.
Ale druga strona widzi to zupełnie inaczej
Wśród zwolenników prezydenta wystąpienie zostało odebrane jako mocne przypomnienie o suwerenności państwa i konstytucyjnych zasadach.
Szczególnie dobrze odbierane były fragmenty dotyczące bezpieczeństwa, niepodległości oraz przekazu, że istnieją sprawy, które powinny pozostawać ponad partyjnymi podziałami.
Prezydent mówił także o konieczności życzliwości i szacunku wobec innych ludzi.
W trakcie uroczystości widoczne były jednak także emocje wśród zgromadzonych. Polskie Radio odnotowało buczenie ze strony części uczestników oraz wyraźnie odmienne reakcje na poszczególne wystąpienia.
Jedno przemówienie, dwie zupełnie różne oceny
I właśnie dlatego wystąpienie Karola Nawrockiego tak mocno rezonuje 11 listopada.
Dla jego sympatyków było to zdecydowane przemówienie prezydenta, który mówił o suwerenności, bezpieczeństwie, konstytucji i odpowiedzialności państwa.
Dla krytyków – zbyt polityczne wystąpienie podczas dnia, który powinien przede wszystkim łączyć Polaków.
Jedno jest pewne: przemówienie wygłoszone na Placu Piłsudskiego w Warszawie nie przeszło bez echa i już kilka godzin po jego zakończeniu stało się jednym z głównych tematów politycznego 11 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.