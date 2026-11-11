Mieszkasz w Warszawie i masz kaloryfer? Tego błędu nie rób zimą. Rachunek może niepotrzebnie rosnąć
Kaloryfer grzeje, a w mieszkaniu nadal nie jest tak ciepło, jak powinno? Problem nie zawsze leży w instalacji. Bardzo często sami ograniczamy przepływ ciepła, zasłaniając grzejnik kanapą, ciężką zasłoną albo długą firaną. Warszawskie materiały dotyczące oszczędzania energii wskazują wprost: grzejniki powinny być odsłonięte.
To szczególnie ważne w sezonie grzewczym, kiedy wiele osób próbuje ograniczyć rachunki, a jednocześnie nieświadomie utrudnia ogrzewanie własnego mieszkania.
Ten błąd robi mnóstwo osób
Najczęstszy problem jest banalny: grzejnik jest zastawiony.
Może znajdować się tuż za:
- kanapą,
- fotelem,
- komodą,
- grubą zasłoną,
- długą firaną.
Wtedy ciepłe powietrze nie może swobodnie krążyć po pomieszczeniu.
Warszawski poradnik dotyczący oszczędzania energii zaleca, aby nie zastawiać grzejników meblami i nie zasłaniać ich zasłonami ani firanami. Dzięki temu ciepło może być efektywniej rozprowadzane po pokoju.
URE również ostrzega: nie zasłaniaj kaloryfera
Podobne zalecenia publikuje Urząd Regulacji Energetyki.
URE wskazuje, że dla ograniczenia kosztów ogrzewania warto:
- nie zastawiać grzejników meblami,
- nie zasłaniać ich,
- korzystać z zaworów termostatycznych,
- wietrzyć krótko i intensywnie,
- odpowietrzać i czyścić kaloryfery.
To ważne, bo kaloryfer ogrzewa pomieszczenie nie tylko przez samą temperaturę swojej powierzchni. Kluczowy jest również ruch ogrzanego powietrza.
Jeżeli ten obieg zostanie ograniczony, część ciepła zostaje uwięziona między grzejnikiem a meblem lub zasłoną.
Zasłona nad kaloryferem? Tu łatwo stracić efekt ogrzewania
Jesienią i zimą długie zasłony są bardzo popularne, ale mogą działać jak bariera.
Jeżeli materiał zwisa bezpośrednio przed grzejnikiem, ciepłe powietrze gromadzi się za nim zamiast przedostawać do pokoju.
Warszawskie zalecenia są w tej kwestii jednoznaczne: zasłony powinny obejmować okno, ale nie powinny zasłaniać kaloryfera ani zaworu termostatycznego.
Drugi błąd: uchylone okno przez pół dnia
To kolejny klasyk w blokach i domach.
Okno pozostaje lekko uchylone przez wiele godzin, a kaloryfer cały czas próbuje ogrzać pomieszczenie.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaleca inne rozwiązanie: wietrzyć krótko, ale intensywnie.
Najlepiej przed otwarciem okna zakręcić grzejnik, odczekać chwilę, a następnie otworzyć okno szeroko na kilka minut. Potem zamknąć je i ponownie ustawić ogrzewanie.
Długotrwałe pozostawianie uchylonego okna powoduje natomiast stałą utratę ciepła.
Kaloryfer gorący u góry, zimny na dole? To nie zawsze awaria
Warto również zwrócić uwagę na temperaturę samego grzejnika.
Jeżeli kaloryfer nie nagrzewa się równomiernie, może wymagać odpowietrzenia albo sprawdzenia instalacji.
Oficjalne poradniki zalecają, aby przed sezonem grzewczym upewnić się, że instalacja nie jest zapowietrzona.
Jeżeli natomiast grzejnik jest gorący, a pomieszczenie pozostaje chłodne, warto najpierw sprawdzić właśnie jego otoczenie.
Jeden stopień robi różnicę
Nie trzeba również zamieniać mieszkania w saunę.
Warszawski poradnik wskazuje, że obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1°C może ograniczyć zużycie energii o około 6 proc.
Dlatego zamiast cały czas utrzymywać maksymalną temperaturę, można dopasować ją do rodzaju pomieszczenia.
W poradniku dla mieszkańców wskazano orientacyjnie:
- pokój dzienny: 20–22°C,
- sypialnia: 18–20°C,
- kuchnia: 18–20°C,
- łazienka: 22–24°C,
- korytarz: 16–18°C.
Na noc warto zrobić odwrotnie niż w dzień
W dzień, szczególnie gdy świeci słońce, dobrze jest odsłonić okna i wykorzystać naturalne ciepło.
Wieczorem i w nocy rolety lub zasłony mogą natomiast ograniczyć ucieczkę ciepła przez szyby.
Kluczowe jest jedno: zasłaniamy okno, ale nie kaloryfer.
To drobna różnica, która może mieć znaczenie dla komfortu cieplnego.
Mieszkasz w Warszawie? Sprawdź dziś jedną rzecz
Podejdź do grzejnika i zobacz, czy powietrze może swobodnie przepływać zarówno przed nim, jak i nad nim.
Jeżeli kaloryfer jest schowany za sofą albo długą zasłoną, przesunięcie mebla lub podpięcie materiału nic nie kosztuje, a może poprawić rozprowadzanie ciepła.
Warto również sprawdzić, czy:
- termostat nie jest zasłonięty,
- kaloryfer nie jest mocno zakurzony,
- okno nie pozostaje godzinami uchylone,
- grzejnik nie wymaga odpowietrzenia.
Czasami przed szukaniem awarii albo podkręcaniem temperatury wystarczy zmienić kilka bardzo prostych rzeczy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.