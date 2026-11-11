Od 12 listopada w Biedronce rusza promocja 1+1 gratis. Klienci zapłacą tylko za połowę zakupionych sztuk
Od czwartku 12 listopada w sklepach Biedronka, także w Warszawie i na Mazowszu, rusza kolejna mocna promocja. Tym razem sieć przecenia kaki. Przy zakupie dwóch sztuk drugi owoc można otrzymać gratis. Oferta potrwa tylko do 14 listopada.
Promocja może zainteresować osoby, które regularnie kupują świeże owoce. Z gazetki wynika, że akcja obejmuje kaki sprzedawane na sztuki.
1+1 gratis na kaki
Mechanizm promocji jest prosty:
kupujesz dwie sztuki kaki, a za jedną z nich nie płacisz.
Cena jednej sztuki poza promocją wynosi 4,99 zł. Rabat jest rozkładany proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne znajdujące się na paragonie.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch sztuk klient płaci w praktyce równowartość jednej.
Oferta tylko przez trzy dni
Promocja obowiązuje:
od 12 listopada do 14 listopada 2026 roku.
To oznacza, że klienci mają tylko kilka dni na skorzystanie z akcji.
W przypadku podobnych ofert największe zainteresowanie często pojawia się już pierwszego dnia, dlatego w poszczególnych sklepach dostępność produktu może się różnić.
Promocja także w Warszawie i na Mazowszu
Oferta dotyczy sklepów sieci objętych promocją, w tym placówek działających w Warszawie i na Mazowszu.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie produktu przy półce oraz warunki promocji obowiązujące w konkretnej placówce.
Kaki jest szczególnie popularne jesienią. Dojrzałe owoce są bardzo słodkie i można je jeść na surowo, dodawać do deserów, owsianki czy sałatek.
Cena przed promocją: 4,99 zł za sztukę
Na materiale promocyjnym wskazano cenę 4,99 zł za jedną sztukę przed obniżką.
Przy mechanizmie 1+1 gratis dwie sztuki kosztują więc łącznie tyle, ile normalnie jedna.
To jedna z tych promocji, przy których szczególnie opłaca się robić zakupy parami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.