Emeryci w Warszawie i na Mazowszu mogą dostawać 366,68 zł miesięcznie. Po 75. roku życia ZUS przyznaje dodatek z urzędu
366,68 zł miesięcznie – tyle od 1 marca 2026 roku wynosi dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS. Świadczenie może trafić także do emerytów i rencistów w Warszawie i na Mazowszu. Najważniejsza zasada jest prosta: po ukończeniu 75 lat ZUS co do zasady przyznaje dodatek z urzędu. Młodsi mogą otrzymać go po spełnieniu określonych warunków zdrowotnych.
Kwota dodatku została podniesiona podczas tegorocznej waloryzacji i od 1 marca 2026 roku wynosi dokładnie 366,68 zł miesięcznie. Potwierdzają to aktualne tabele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
366,68 zł co miesiąc. Kto może dostać pieniądze?
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli:
- została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, albo
- ukończyła 75 lat.
W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, sytuacja jest szczególnie prosta.
Nie trzeba składać osobnego wniosku o sam dodatek z tytułu wieku. ZUS przyznaje go z urzędu.
To oznacza, że senior nie musi co roku ponawiać żadnych formalności tylko dlatego, że pobiera to świadczenie.
Po 75. roku życia pieniądze mogą pojawić się automatycznie
To właśnie ten element może być najważniejszy dla tysięcy seniorów w Warszawie i na Mazowszu.
Jeżeli emeryt lub rencista kończy 75 lat i spełnia warunki ustawowe, ZUS może doliczyć dodatek pielęgnacyjny do wypłacanego świadczenia bez konieczności składania osobnego wniosku.
Od marca 2026 roku jest to 366,68 zł miesięcznie.
W skali pełnego roku daje to ponad 4400 zł dodatkowego świadczenia.
Masz mniej niż 75 lat? Też możesz mieć prawo do dodatku
Wiek 75 lat nie jest jedyną drogą do otrzymania pieniędzy.
Dodatek może przysługiwać również młodszej osobie pobierającej emeryturę lub rentę, jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna ją za:
całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji.
W takiej sytuacji konieczna jest odpowiednia procedura i dokumentacja medyczna.
To istotna różnica: osoby po 75. roku życia otrzymują świadczenie ze względu na wiek, natomiast młodsi muszą wykazać odpowiedni stan zdrowia.
ZUS podniósł kwotę od 1 marca
Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji razem ze świadczeniami emerytalno-rentowymi.
ZUS potwierdza, że od 1 marca 2026 roku:
dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie.
Dla porównania dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi obecnie 550,02 zł.
Nie trzeba składać wniosku o tegoroczną podwyżkę
Osoby, które już otrzymywały dodatek, nie musiały występować do ZUS o podwyższenie go do nowej kwoty.
Waloryzacja została przeprowadzona z urzędu.
ZUS wyjaśnia, że emeryci i renciści otrzymują informację o nowej wysokości świadczenia, a w przypadku osób pobierających dodatek pielęgnacyjny informacja obejmuje również jego nową kwotę.
Ważny wyjątek. Nie każdy 75-latek dostanie dodatek bez względu na sytuację
Jest jednak ograniczenie, o którym warto wiedzieć.
Prawo do dodatku pielęgnacyjnego może zależeć również od sytuacji osoby przebywającej w określonego rodzaju placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Dlatego w nietypowych sytuacjach – szczególnie przy stałym pobycie w placówce opiekuńczej – warto sprawdzić indywidualne prawo do świadczenia bezpośrednio w ZUS.
Seniorzy w Warszawie i na Mazowszu powinni sprawdzić decyzję z ZUS
Osoba, która ukończyła 75 lat i pobiera emeryturę lub rentę, może sprawdzić wysokość swojego świadczenia w decyzji ZUS albo na swoim koncie elektronicznym.
Warto zwrócić uwagę, czy w rozliczeniu widnieje pozycja „dodatek pielęgnacyjny”.
Jeżeli senior uważa, że spełnia warunki, a pieniędzy nie otrzymuje, powinien wyjaśnić sprawę w ZUS.
Ponad 4,4 tys. zł w ciągu roku
366,68 zł miesięcznie może nie wydawać się ogromną kwotą, ale w ciągu 12 miesięcy daje:
4400,16 zł.
To już zauważalne wsparcie domowego budżetu, zwłaszcza przy wydatkach na leki, opłaty i żywność.
Najważniejsza informacja dla seniorów jest więc taka: po ukończeniu 75 lat warto sprawdzić swoją decyzję emerytalną. Dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł miesięcznie i w przypadku uprawnienia z tytułu wieku ZUS przyznaje go z urzędu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.