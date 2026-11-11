Nie żyje słynny DJ. Zginął w zamachu w Polsce
Brytyjskie media ujawniły tożsamość jednej z sześciu osób, które zginęły podczas sobotniej strzelaniny w Krakowie. To 32-letni James Thomas Campbell ze szkockiego Prestwick. Mężczyzna pracował jako DJ. Jego bliscy są pogrążeni w żałobie, a Police Scotland zapewnia rodzinie specjalistyczne wsparcie.
James Thomas Campbell (32) – 🏴 DJ, mieszkaniec Prestwick (South Ayrshire), jedna z sześciu ofiar śmiertelnych sobotniego zamachu w Krakowie. O tożsamości Brytyjczyka poinformował dzisiaj „The Daily Telegraph”. https://t.co/5MH3ixYqUU
— Kto umarł? (@KtoUmarl) November 11, 2026
James Campbell znalazł się wśród ofiar tragicznego ataku z 7 listopada 2026 roku w Krakowie. Informację o jego tożsamości jako pierwszy podał brytyjski „The Telegraph”, a następnie potwierdziły ją m.in. Sky News, ITV, „The Guardian” oraz „The Independent”.
Miał zaledwie 32 lata
James Thomas Campbell pochodził z Prestwick w South Ayrshire w Szkocji.
Według brytyjskich mediów pracował jako DJ aż do swojej śmierci. Lokalny oddział SNP w Prestwick opublikował kondolencje dla jego rodziny i przyjaciół.
„Nasze myśli są z jego bliskimi” – przekazano w komunikacie cytowanym przez brytyjskie media.
Znajomy rodziny powiedział „The Telegraph”, że bliscy mężczyzny są w szoku i niezwykle ciężko przeżywają tragedię.
Police Scotland wspiera rodzinę
Szkocka policja poinformowała, że funkcjonariusze odpowiedzialni za kontakt z rodzinami ofiar zapewniają bliskim Campbella specjalistyczne wsparcie.
Jednocześnie zaznaczono ważną rzecz: formalny proces identyfikacji ofiary nie został jeszcze całkowicie zakończony.
Police Scotland współpracuje w tej sprawie z brytyjskimi służbami antyterrorystycznymi oraz polskimi władzami. Jednym z najważniejszych kolejnych etapów będzie umożliwienie repatriacji ciała do Szkocji.
Rodzina poprosiła media o uszanowanie prywatności.
Był jedną z sześciu ofiar
W ataku w centrum Krakowa 7 listopada zginęło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych.
Polskie władze wcześniej potwierdziły również, że wśród zabitych znalazł się obywatel Wielkiej Brytanii. Oficjalny komunikat Ambasady RP w Londynie mówił także o rannych obywatelach brytyjskich.
Wśród rannych znalazł się między innymi kolejny Brytyjczyk – 19-letni Harry Marchant z Yorku. Brytyjska policja potwierdziła, że odniósł ranę postrzałową i otrzymuje pomoc.
Wielka Brytania uruchomiła pomoc dla poszkodowanych
Skala tragedii sprawiła, że brytyjskie instytucje podjęły dodatkowe działania.
10 listopada brytyjski urząd Criminal Injuries Compensation Authority poinformował, że osoby poszkodowane podczas ataku w Krakowie oraz bliscy zabitych mogą – po spełnieniu odpowiednich warunków – ubiegać się o świadczenia z programu dla ofiar terroryzmu za granicą.
Kraków nadal opłakuje ofiary
Od tragicznych wydarzeń mieszkańcy Krakowa składają kwiaty i zapalają znicze ku pamięci zabitych.
Teraz poznajemy kolejne historie ludzi, którzy znaleźli się w centrum tragedii.
Jedną z nich jest historia Jamesa Thomasa Campbella – 32-letniego DJ-a ze Szkocji, którego życie zakończyło się podczas sobotniego ataku w Krakowie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.