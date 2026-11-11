Wielka promocja w Kauflandzie od 12 listopada. Ceny lecą nawet o 50 proc.
Od czwartku 12 listopada w Kauflandzie rusza nowa duża promocja. Sieć opublikowała już gazetkę obowiązującą do 18 listopada, a wśród ofert pojawiają się przeceny sięgające nawet 50 proc. Akcja obejmuje także sklepy w Warszawie i na Mazowszu.
Kaufland oficjalnie potwierdza, że nowa gazetka tygodnia obowiązuje od 12 do 18 listopada 2026 roku. Jednocześnie sieć uruchamia dodatkowe katalogi tematyczne, między innymi ze świątecznymi dekoracjami oraz ofertami obowiązującymi nawet do 25 listopada.
Nawet 50 proc. taniej od 12 listopada
Wśród oficjalnie pokazanych hitów tygodnia znalazły się produkty przecenione dokładnie o połowę.
Przykłady:
- szklana bombka o średnicy 100 mm – 24,99 zł zamiast 49,99 zł,
- flokowana girlanda choinkowa – 19,99 zł zamiast 39,99 zł,
- maskotka – 14,99 zł zamiast 29,99 zł,
- Barbie Bąbelkowa Syrenka – 99,99 zł zamiast 199,99 zł.
To obniżki sięgające 50 proc. względem najniższej ceny z 30 dni przed promocją.
Kaufland rozpoczyna świąteczną ofensywę
Termin nie jest przypadkowy.
Od 12 listopada sieć mocno rozbudowuje ofertę związaną z Bożym Narodzeniem. Wśród nowych gazetek pojawia się osobny katalog dekoracji świątecznych, obowiązujący od 12 do 18 listopada.
W sprzedaży pojawiają się ozdoby, dekoracje, zabawki oraz produkty przygotowane pod pierwsze większe przedświąteczne zakupy.
Kaufland prowadzi również specjalną akcję związaną z programem Kaufland Card XTRA, w ramach której klienci mogą korzystać z dodatkowych cen i kuponów.
Niektóre produkty przecenione o ponad 40 proc.
Poza ofertami -50 proc. są również inne mocne obniżki.
Przykładowo puzzle Interdruk liczące 502 elementy kosztują 24,99 zł zamiast 44,99 zł, czyli o 44 proc. mniej.
Serwetki 20 sztuk kosztują natomiast 3,99 zł zamiast 6,99 zł, co oznacza przecenę o 42 proc.
Promocja także w Warszawie i na Mazowszu
Nowa gazetka jest dostępna również dla warszawskich sklepów Kaufland.
Kaufland Warszawa-Wola przy ul. Połczyńskiej 4 informuje już o gazetce obowiązującej od 12 do 18 listopada. Taką samą datę nowej oferty pokazują również placówki Warszawa-Praga Północ oraz Warszawa-Gocław.
Na Mazowszu nowa gazetka widoczna jest także m.in. dla sklepu w Nowym Dworze Mazowieckim.
Po zamknięciu 11 listopada sklepy ruszają z nową ofertą
To szczególnie istotne dla klientów planujących zakupy po Święcie Niepodległości.
11 listopada wskazane sklepy Kaufland są zamknięte, natomiast 12 listopada rusza zupełnie nowa tygodniowa oferta.
Może to oznaczać większy ruch właśnie w czwartek rano, szczególnie przy produktach przecenionych o połowę.
Oferty do wyczerpania zapasów
Kaufland zaznacza, że sprzedaż produktów promocyjnych odbywa się do wyczerpania zapasów, a towary sprzedawane są w ilościach detalicznych.
Dlatego osoby polujące na konkretne dekoracje, zabawki czy najbardziej przecenione produkty powinny sprawdzić dostępność w swoim sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.