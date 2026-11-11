Premier zaprosił prezydenta z rodziną do domu w Sopocie. „Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią”
Premier Donald Tusk zwrócił się 11 listopada bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego. Zaprosił go wraz z małżonką, rodziną i dziećmi do swojego domu w Sopocie na spotkanie przed Wigilią. – Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy – powiedział szef rządu.
Do nietypowego zaproszenia doszło podczas uroczystości chrztu promu „Bursztyn Unity” w Szczecinie. Premier wykorzystał swoje wystąpienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, aby zaapelować o rozmowę ponad politycznymi podziałami.
Tusk: zapraszam pana z małżonką, rodziną i dziećmi
Premier zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
Powiedział, że wcześniej czekał na spotkanie z prezydentem, ale nie chce już dłużej czekać i sam występuje z zaproszeniem.
– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, rodziną i dziećmi do mnie, do domu w Sopocie – mówił Donald Tusk.
„Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią”
Premier zaproponował, aby spotkanie odbyło się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
– Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy – powiedział.
Dodał też, że jego mieszkanie nie jest duże, ale znajdzie się miejsce w kuchni przy stole.
– Porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – mówił premier.
„Polska jest warta naszej rozmowy”
Tusk podkreślił, że mimo ostrych sporów między obozem rządzącym a prezydentem są sprawy, które wymagają bezpośredniej rozmowy.
– Polska jest warta naszej rozmowy. Polska jest warta solidarności Polek i Polaków – powiedział.
Premier apelował również, aby 11 listopada potraktować jako dzień, w którym możliwe jest odłożenie części politycznych konfliktów.
Mówił o potrzebie wyciągnięcia do siebie rąk niezależnie od różnic politycznych oraz o wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i niepodległość kraju.
Zaproszenie po wcześniejszych napięciach
Zaproszenie pada w momencie, gdy relacje między premierem a prezydentem pozostają politycznie napięte.
Obaj politycy wielokrotnie różnili się w ocenach działań państwa i bieżącej polityki, dlatego propozycja prywatnego spotkania przy stole w Sopocie natychmiast zwróciła uwagę mediów.
Na razie nie ma informacji, czy Karol Nawrocki przyjmie zaproszenie.
Ważny gest właśnie 11 listopada
Nieprzypadkowy jest również moment.
Tusk wystąpił z propozycją 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, kiedy zarówno premier, jak i prezydent uczestniczyli w obchodach w różnych częściach kraju.
Karol Nawrocki brał udział w centralnych uroczystościach w Warszawie, natomiast Donald Tusk przebywał w Szczecinie.
Teraz najważniejsze pytanie brzmi, czy przedświąteczne spotkanie rzeczywiście dojdzie do skutku i czy obaj politycy usiądą razem przy stole.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.