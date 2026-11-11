Premier zaprosił prezydenta z rodziną do domu w Sopocie. „Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią”

11 listopada 2026 19:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Premier Donald Tusk zwrócił się 11 listopada bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego. Zaprosił go wraz z małżonką, rodziną i dziećmi do swojego domu w Sopocie na spotkanie przed Wigilią. – Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy – powiedział szef rządu.

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Donald Tusk na konferencji prasowej w Brukseli. | Fot. Alexandros Michailidis / Shutterstock.
Donald Tusk na konferencji prasowej w Brukseli. | Fot. Alexandros Michailidis / Shutterstock.

Do nietypowego zaproszenia doszło podczas uroczystości chrztu promu „Bursztyn Unity” w Szczecinie. Premier wykorzystał swoje wystąpienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, aby zaapelować o rozmowę ponad politycznymi podziałami.

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Premier zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego.

Powiedział, że wcześniej czekał na spotkanie z prezydentem, ale nie chce już dłużej czekać i sam występuje z zaproszeniem.

– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, rodziną i dziećmi do mnie, do domu w Sopocie – mówił Donald Tusk.

„Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią”

Premier zaproponował, aby spotkanie odbyło się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy – powiedział.

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Dodał też, że jego mieszkanie nie jest duże, ale znajdzie się miejsce w kuchni przy stole.

– Porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – mówił premier.

„Polska jest warta naszej rozmowy”

Tusk podkreślił, że mimo ostrych sporów między obozem rządzącym a prezydentem są sprawy, które wymagają bezpośredniej rozmowy.

– Polska jest warta naszej rozmowy. Polska jest warta solidarności Polek i Polaków – powiedział.

Premier apelował również, aby 11 listopada potraktować jako dzień, w którym możliwe jest odłożenie części politycznych konfliktów.

Mówił o potrzebie wyciągnięcia do siebie rąk niezależnie od różnic politycznych oraz o wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i niepodległość kraju.

Zaproszenie po wcześniejszych napięciach

Zaproszenie pada w momencie, gdy relacje między premierem a prezydentem pozostają politycznie napięte.

Obaj politycy wielokrotnie różnili się w ocenach działań państwa i bieżącej polityki, dlatego propozycja prywatnego spotkania przy stole w Sopocie natychmiast zwróciła uwagę mediów.

Na razie nie ma informacji, czy Karol Nawrocki przyjmie zaproszenie.

Ważny gest właśnie 11 listopada

Nieprzypadkowy jest również moment.

Tusk wystąpił z propozycją 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, kiedy zarówno premier, jak i prezydent uczestniczyli w obchodach w różnych częściach kraju.

Karol Nawrocki brał udział w centralnych uroczystościach w Warszawie, natomiast Donald Tusk przebywał w Szczecinie.

Teraz najważniejsze pytanie brzmi, czy przedświąteczne spotkanie rzeczywiście dojdzie do skutku i czy obaj politycy usiądą razem przy stole.

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