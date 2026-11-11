W Warszawie kierowcy mają cztery dni wyjątku. Nawet nie wiesz kiedy wyczerpiesz limit i zaczną sypać się mandaty
Wizyta u lekarza, odbiór bliskich czy pilna sprawa w urzędzie – starszy samochód bywa potrzebny także w centrum Warszawy. Przepisy SCT zostawiają kierowcom możliwość okazjonalnego przejazdu, ale łatwo pomylić zasady wykorzystania wyjątku. Błędne policzenie wcześniejszych wizyt może sprawić, że kolejna podróż narazi kierowcę na karę. Znaczenie mogą mieć nawet przejazdy wykonane w niewielkim odstępie czasu.
Cztery dni wynikają z uchwały. To wyjątek dla pojazdu
Podstawą jest ustęp 13 załącznika nr 2 do uchwały ustanawiającej warszawską SCT. Przewiduje on wyłączenie dla samochodów nieobjętych wcześniejszymi kategoriami przez „nie więcej niż 4 dni w ciągu roku kalendarzowego”. ZDM potwierdza tę zasadę w swoim informatorze. Ułatwienie przydaje się osobie, która na co dzień porusza się poza strefą, ale sporadycznie musi wjechać do jej wnętrza autem niespełniającym kryteriów. Nie wymaga warszawskiego meldunku ani rozliczania podatku w stolicy. Z tego samego rozwiązania mogą korzystać mieszkańcy Warszawy, podwarszawskich miejscowości i dalszych części kraju.
Limit jest związany z samochodem. Jeżeli w jednym dniu prowadzi go mąż, w drugim żona, a w trzecim dorosłe dziecko, pojazd wykorzystuje trzy dni wspólnej puli. Zmiana kierowcy nie daje kolejnego zestawu czterech dni. Dlatego przy aucie używanym przez kilka osób warto zapisywać daty w jednym miejscu, na przykład we wspólnym kalendarzu. Inaczej każdy domownik może pamiętać wyłącznie własne wizyty, podczas gdy samochód wykorzystał już cały roczny wyjątek. Samo pożyczenie rodzinnego auta nie pozwala oceniać limitu na podstawie historii nowego kierowcy.
Pięć przejazdów jednego dnia może oznaczać tylko jeden wykorzystany dzień
Przepis określa liczbę dni, a nie liczbę przekroczeń granicy. Jeśli samochód wjedzie rano, wyjedzie po południu, a wieczorem wróci do strefy, wszystkie te przejazdy w tej samej dacie mieszczą się w jednym dniu wyjątku. Piąty wjazd wykonany tego samego dnia nie staje się automatycznie piątym dniem. Z kolei cztery krótkie wizyty w czterech różnych datach wyczerpią całą pulę, nawet jeśli każda trwała zaledwie kilkanaście minut. Czas spędzony w strefie nie zamienia niewykorzystanych godzin w dodatkowe dni na później.
Trzeba uważać na przejazdy nocne. Załóżmy, że kierowca wjechał 18 listopada o 23:40, wyjechał przed północą, a następnie ponownie wjechał 19 listopada o 00:20. To wjazdy w dwóch różnych dniach kalendarzowych, choć dzieli je mniej niż godzina. Podobnie dwudniowy plan obejmujący oddzielny przyjazd w sobotę i kolejny w niedzielę wykorzystuje dwa dni. Nie należy liczyć wyjątku jako czterech pakietów po 24 godziny uruchamianych w dowolnym momencie. W praktyce najłatwiej kontrolować konkretne daty, zamiast sumować czas przejazdów.
|Przykładowa sytuacja
|Jak liczyć limit?
|Trzy wjazdy i wyjazdy tego samego samochodu 18 listopada
|Jeden wykorzystany dzień
|Osobne wizyty 18, 19, 20 i 21 listopada
|Cztery dni – roczna pula wyczerpana
|Wjazd przed północą, wyjazd i ponowny wjazd po północy
|Dwie różne daty – dwa dni
|Ten sam samochód, inny kierowca w kolejnym dniu
|Kolejny dzień z puli tego pojazdu
|Piąta odrębna data wjazdu w tym samym roku, bez innej podstawy zwolnienia
|Przejazd nie mieści się już w czterodniowym wyjątku
Nowy limit od 1 stycznia. Niewykorzystane dni nie przechodzą dalej
Rok kalendarzowy oznacza okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Jeżeli pojazd wykorzystał cztery dni już na początku roku, pula nie odnowi się po miesiącu ani po dłuższej przerwie w jeżdżeniu. Kolejne cztery dni będą dotyczyć następnego roku. Gdy z kolei do końca grudnia wykorzystano tylko jeden dzień, pozostałe trzy nie powiększą kolejnego limitu do siedmiu. Ta zasada ma znaczenie również przy zakupie lub pożyczaniu używanego auta: limit opisuje korzystanie z konkretnego pojazdu, dlatego nie należy utożsamiać początku własnej jazdy z początkiem jego roku kalendarzowego.
Wjazdu nie zgłaszasz. Nie trzeba też udowadniać, że jedziesz do lekarza
ZDM informuje wprost, że okazjonalnego wjazdu w ramach czterech dni nie trzeba nigdzie zgłaszać. Nie składa się przed każdą taką wizytą wniosku o zgodę na określoną datę. W miejskich materiałach jako przykłady potrzeb wymieniane są dojazd do lekarza, szpitala czy na egzamin. Sam ustęp 13 uchwały nie ogranicza jednak uprawnienia do zamkniętego katalogu celów podróży. Nie zapisano w nim obowiązku przedstawienia skierowania, potwierdzenia wizyty lub wezwania. O możliwości skorzystania z tego wyjątku rozstrzyga przede wszystkim to, czy pojazd ma jeszcze niewykorzystane dni w danym roku.
Brak obowiązku zgłoszenia nie oznacza, że przejazd jest nieweryfikowalny. W razie kontroli trzeba ustalić, z jakiej podstawy pojazd korzysta i czy limit nie został wyczerpany. Własna notatka z datami pomaga kierowcy pilnować tej granicy, ale nie zastępuje ustaleń służb. Nie należy też utożsamiać czterech dni z czterema kontrolami bez konsekwencji: przepis dotyczy dni korzystania ze strefy, a nie liczby zatrzymań. Zgłoszenia wymagane przy innych zwolnieniach, na przykład dla określonych mieszkańców lub seniorów, są osobną sprawą.
Najpierw sprawdź, czy samochód w ogóle potrzebuje wyjątku
Cztery dni mają znaczenie dla auta, które nie spełnia ogólnych kryteriów i nie korzysta z innego wyłączenia. W latach 2026-2027 samochód osobowy z silnikiem benzynowym, również z instalacją LPG, może wjeżdżać na zasadach ogólnych, jeżeli spełnia co najmniej Euro 3 lub został wyprodukowany w 2000 roku albo później. Dla samochodu osobowego z silnikiem Diesla granicą jest co najmniej Euro 5 lub rok produkcji 2009 albo późniejszy. Wystarczy spełnienie jednego z tych warunków. Data pierwszej rejestracji nie jest tym samym co rok produkcji, więc przy starszym aucie warto sprawdzić oba parametry.
|Samochód osobowy
|Kryterium normy emisji w latach 2026–2027
|Alternatywne kryterium roku produkcji
|Benzynowy, również z LPG
|Euro 3 lub wyższa
|2000 lub późniejszy
|Diesel
|Euro 5 lub wyższa
|2009 lub późniejszy
Przykładowo benzynowy samochód z 2001 roku spełnia kryterium rocznika, więc nie musi ograniczać wizyt do czterech dni. Diesel z 2008 roku może spełnić warunek dzięki potwierdzonej normie Euro 5, mimo wcześniejszego roku produkcji. Natomiast diesel z 2007 roku z normą Euro 4 nie spełni żadnego z tych dwóch kryteriów i trzeba sprawdzić możliwość zastosowania wyłączenia. Do weryfikacji pojazdu służy miejski serwis SprawdzSCT.zdm.waw.pl. Jeżeli dane o normie emisji są niepełne, znaczenie mają dokumenty pojazdu i potwierdzenie właściwych informacji, a nie samo szacowanie po wieku samochodu.
Inne zwolnienie może pozwalać na więcej niż cztery dni
Uprawnieni mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z czasowego wyłączenia do końca 2027 roku. Wymaga ono spełnienia warunków dotyczących między innymi meldunku, podatku i pojazdu pozostającego w odpowiedniej relacji z uprawnioną osobą przed 2024 rokiem. Odrębne zasady dotyczą między innymi określonych seniorów, osób z europejską kartą parkingową i pojazdów historycznych. Sam wiek kierowcy lub posiadanie mieszkania nie wystarczają do przyjęcia, że zwolnienie już działa. Trzeba sprawdzić warunki swojej kategorii i załatwić wymagane formalności. Pojazd prawidłowo korzystający z takiego wyłączenia nie jest ograniczony do okazjonalnego wyjątku czterech dni.
Kontrole odczytują tablice. Grzywna może wynieść do 500 zł
Straż Miejska informuje, że kontroluje przestrzeganie przepisów przy użyciu mobilnych kamer odczytujących tablice rejestracyjne. Dane są porównywane z bazą pojazdów dopuszczonych do poruszania się w SCT. Służby mogą następnie sprawdzić, czy samochód spełnia wymagania albo korzysta z wyłączenia. Za nieuprawniony wjazd grozi grzywna do 500 zł na podstawie art. 96c Kodeksu wykroczeń. Ryzyko dotyczy zatem kolejnego, piątego dnia jazdy bez odpowiedniej podstawy, a nie automatycznie piątego przejazdu w ramach tej samej daty. Zapłacona grzywna nie przyznaje dodatkowego dnia wyjątku.
Wyjątek dotyczy warszawskiej SCT. Przed wyjazdem sprawdź też trasę
Stołeczna strefa obejmuje około 37 km², czyli mniej więcej 7 proc. powierzchni Warszawy: większość Śródmieścia i części sąsiednich dzielnic po obu stronach Wisły. Jej ulice graniczne są wyłączone z SCT. Przyjazd z Mazowsza do Warszawy nie oznacza więc sam w sobie wykorzystania dnia – znaczenie ma wjazd na obszar strefy. Przed podróżą warto sprawdzić adres celu i przebieg całej trasy na miejskiej mapie. Krótki przejazd przez jej wnętrze nadal jest wjazdem, nawet jeżeli docelowo kierowca jedzie do dzielnicy znajdującej się poza granicami SCT.
Najprostsza kolejność przygotowań to sprawdzenie pojazdu, następnie ewentualnego dłuższego zwolnienia, a dopiero później liczby wykorzystanych dat. Przy wspólnym samochodzie trzeba uwzględnić także podróże innych domowników. Jeśli pula została wyczerpana, a auto nie ma innej podstawy wjazdu, kolejną podróż należy zaplanować pojazdem uprawnionym albo połączyć dojazd poza granice strefy z dalszą jazdą komunikacją. Cztery dni mogą rozwiązać sporadyczną potrzebę, lecz przy regularnych wizytach szybko się skończą. Nie są miesięcznym limitem ani podstawą codziennego dojazdu starszym autem do pracy w centrum.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.