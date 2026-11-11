Nadchodzą niesamowite temperatury. Czy padnie rekord ciepła w listopadzie?
Między około 17 a 20 listopada do Polski ma napłynąć kolejna porcja cieplejszego powietrza. Według aktualnych prognoz w najcieplejszych regionach temperatura może sięgnąć 13–17°C, ale nie oznacza to 17°C w całym kraju. Dla Warszawy obecne prognozy są wyraźnie chłodniejsze i wskazują raczej około 8–10°C w najcieplejszych dniach tego okresu.
Pierwsze ocieplenie pojawi się już 12 listopada
Zmiana pogody ma następować etapami. Serwis DobraPogoda24 wskazuje, że już 12 listopada na południu i południowym wschodzie Polski temperatura może miejscami wzrosnąć do około 14–15°C.
Jednym z czynników podnoszących temperaturę w rejonach podgórskich może być wiatr fenowy. Nie będzie to jednak jeszcze trwałe ocieplenie obejmujące równomiernie cały kraj.
Prognoza IMGW na okres do 15 listopada pozostaje bardziej stonowana. Instytut przewiduje w środę i czwartek temperatury od około 5–8°C na północy do 10–13°C na południu kraju, a następnie kolejne ochłodzenie.
Najcieplej może być między 17 a 20 listopada
Drugi, wyraźniejszy epizod cieplejszej pogody prognozowany jest około 17–20 listopada, z możliwym przesunięciem o mniej więcej jeden dzień.
Według DobraPogoda24 cieplejsze powietrze z południa Europy może wtedy objąć większą część Polski. W wielu regionach temperatury mają osiągać 13–17°C.
Jak na drugą połowę listopada byłyby to wysokie wartości. Temperatury przekraczające 14°C pod koniec miesiąca zdarzają się znacznie rzadziej niż w pierwszej części jesieni.
17°C nie oznacza 17°C w całej Polsce
To najważniejsze zastrzeżenie przy tej prognozie.
Wartość 17°C jest prognozowanym maksimum dla najcieplejszych miejsc, a nie temperaturą oczekiwaną jednocześnie w całym kraju.
Różnice pomiędzy regionami mogą być duże. Duże znaczenie będą miały:
- kierunek napływu powietrza,
- położenie frontów atmosferycznych,
- zachmurzenie,
- wiatr,
- lokalne rozpogodzenia,
- oddziaływanie wiatru fenowego na południu.
Dlatego w jednym regionie może być kilkanaście stopni, a w tym samym czasie w innym zaledwie kilka stopni powyżej zera.
W Warszawie prognozy są na razie znacznie chłodniejsze
Dla Warszawy nie ma obecnie podstaw, żeby zapowiadać 17°C.
Prognozy dostępne 11 listopada pokazują na najbliższe dni wartości zdecydowanie niższe. Według zestawienia opartego na danych IMGW dla stolicy:
- 16 listopada – około 10°C,
- 17 listopada – około 9°C,
- 18 listopada – około 8°C,
- 19 listopada – około 10°C,
- 20 listopada – około 8°C.
Inne prognozy dla Warszawy pokazują podobny zakres, choć poszczególne modele różnią się o kilka stopni. Gazeta.pl wskazuje na wzrost temperatur w kolejnej części tygodnia do około 10–11,7°C.
To oznacza, że mieszkańcy Warszawy mogą odczuć ocieplenie, ale na dziś nie można uczciwie obiecać stolicy 17°C.
Temperatury mogą być nawet 3–8°C powyżej normy
Prognozy analizowane przez DobraPogoda24 wskazują, że podczas cieplejszego epizodu temperatura w części Europy, w tym w Polsce, może być o około 3–8°C wyższa od normy dla tej części listopada.
To właśnie anomalia temperatury pokazuje skalę potencjalnego ocieplenia lepiej niż pojedyncza wartość maksymalna.
Jeżeli prognozy się utrzymają, druga połowa listopada może przynieść kilka dni wyraźnie cieplejszych niż typowe dla tego okresu.
Nie oznacza to jednak powrotu lata ani trwałej zmiany pory roku. To krótkotrwały epizod związany ze zmianą cyrkulacji atmosferycznej.
Ciepło długo się nie utrzyma
Według obecnych wyliczeń cieplejszy okres ma być stosunkowo krótki.
DobraPogoda24 wskazuje, że w trzeciej dekadzie listopada maksymalne temperatury mogą ponownie spaść do około 3–10°C.
Oznaczałoby to powrót bardziej typowych warunków późnojesiennych i przedzimowych.
Dlatego w prognozie ważniejszy od samej liczby 17°C jest termin: największe prawdopodobieństwo cieplejszego epizodu przypada obecnie na okolice 17–20 listopada.
Prognoza na 7–10 dni może się jeszcze zmienić
Im dalszy termin, tym większa niepewność prognozy.
Temperatura przewidywana na kilka dni naprzód zależy od dokładnego przebiegu układów niżowych, frontów i kierunku napływu mas powietrza. Niewielka zmiana położenia frontu może zdecydować, czy dany region znajdzie się po cieplejszej czy chłodniejszej stronie układu.
Dobrym przykładem jest Warszawa. Ogólnopolska prognoza wskazuje możliwość 13–17°C w wielu regionach, podczas gdy aktualne wyliczenia dla stolicy pozostają bliżej 8–10°C.
Dlatego prognozę na 17–20 listopada warto traktować jako trend, który będzie wymagał aktualizacji wraz z pojawianiem się nowych wyliczeń modeli.
Po chłodnym weekendzie różnica może być mocno odczuwalna
Przed spodziewanym ociepleniem czeka nas jeszcze chłodniejszy okres.
IMGW prognozuje, że w weekend 14–15 listopada na przeważającym obszarze kraju maksymalna temperatura wyniesie około 4–5°C, a nocami miejscami spadnie do -5°C do -2°C. W rejonach podgórskich może być jeszcze chłodniej.
Jeżeli kilka dni później w części kraju pojawi się 13–17°C, różnica temperatur będzie bardzo wyraźna.
W Warszawie skok powinien być mniejszy, ale także zauważalny: po chłodnym weekendzie modele wskazują wzrost temperatur w okolice 8–10°C.
Najważniejszy termin to 17–20 listopada
Na dziś prognoza wygląda więc następująco: pierwsze lokalne ocieplenie możliwe jest już 12 listopada, natomiast większa fala cieplejszego powietrza ma dotrzeć do Polski około 17–20 listopada.
W najcieplejszych miejscach kraju termometry mogą pokazać 13–17°C. Warszawa według obecnych prognoz pozostanie chłodniejsza, z temperaturami w pobliżu 8–10°C.
Praktycznie warto więc obserwować aktualizacje prognoz bliżej 17 listopada, bo wtedy będzie można dokładniej określić, które regiony rzeczywiście znajdą się w najcieplejszej masie powietrza.
Czekacie jeszcze na kilka cieplejszych listopadowych dni, czy wolicie już prawdziwie zimową pogodę?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.