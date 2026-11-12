Biedronka ogłasza wielką promocję. Od 12 listopada drugi produkt za 1 zł. Jest jednak warunek
Biedronka przygotowała promocję, która może przyciągnąć do sklepów klientów planujących większe zakupy do domu. Od czwartku 12 listopada produkty popularnych marek chemii gospodarczej będzie można kupić w specjalnej ofercie. Drugi, tańszy artykuł kosztuje zaledwie 1 zł. Promocja obejmuje między innymi środki do sprzątania, tabletki do zmywarek i rękawice ochronne. Trzeba jednak pamiętać o limicie zakupowym i karcie Moja Biedronka.
Od czwartku w Biedronce wielka promocja. Drugi produkt za złotówkę
Sieć Biedronka opublikowała oficjalny komunikat dotyczący nowej oferty promocyjnej. Akcja rozpoczyna się 12 listopada i potrwa do soboty 14 listopada 2026 roku.
W tym czasie klienci będą mogli skorzystać z promocji obejmującej wszystkie produkty pięciu marek:
- Zosia,
- Agent Max,
- Mr Magic,
- Kraft,
- Pink Power.
Mechanizm promocji jest prosty. Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy artykuł kosztuje tylko 1 zł.
Co ważne, sieć pozwala na dowolne mieszanie produktów objętych ofertą. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.
Tabletki do zmywarki, środki czystości i rękawice. Co można kupić taniej?
Na grafice promocyjnej Biedronki zaprezentowano kilka przykładowych produktów.
Wśród nich znalazły się tabletki do zmywarki Kraft All in One, środki czyszczące Agent Max, pasta czyszcząca Pink Power oraz rękawice lateksowe Zosia.
Dzięki możliwości łączenia produktów z różnych marek klienci mogą skompletować zakupy zgodnie z własnymi potrzebami.
Przykładowo można wybrać środek do czyszczenia łazienki i pastę czyszczącą albo tabletki do zmywarki i rękawice ochronne.
W każdym przypadku rabat dotyczy tańszego produktu z pary.
Warto więc zwrócić uwagę na ceny regularne, ponieważ wysokość oszczędności będzie zależała od wartości wybranych artykułów.
Biedronka stawia warunek. Bez karty nie będzie promocyjnej ceny
To szczególnie ważna informacja dla klientów.
Promocja jest przeznaczona dla posiadaczy karty Moja Biedronka.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem sieci obowiązuje dzienny limit dwóch opakowań kupowanych za 1 zł na jedną kartę.
Oznacza to, że nie można bez ograniczeń dokładać kolejnych produktów za symboliczną złotówkę.
Przed zapłatą warto upewnić się, że karta Moja Biedronka została prawidłowo zeskanowana i rabat naliczył się na paragonie.
Promocja w Warszawie i na Mazowszu. Trzy dni na tańsze zakupy
Oferta ma charakter ogólnopolski, dlatego jest istotna również dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.
Z promocji będzie można korzystać od czwartku 12 listopada do soboty 14 listopada, w sklepach uczestniczących w akcji i w granicach dostępnych zapasów.
To dobra okazja dla osób, które planują uzupełnić domowe zapasy środków czystości przed końcem roku.
Szczególnie interesująca może być możliwość łączenia różnych produktów. Pozwala to skorzystać z rabatu bez konieczności kupowania dwóch takich samych artykułów.
Biedronka wydłuża również godziny otwarcia sklepów
Nowa promocja zbiega się z inną ważną zmianą ogłoszoną przez sieć.
W dniach 12–14 listopada ponad 3000 Biedronek w Polsce ma być otwartych co najmniej do godziny 23:30.
Oznacza to, że część klientów będzie mogła skorzystać z promocji również późnym wieczorem.
Nie wszystkie sklepy muszą jednak pracować według identycznego harmonogramu. Dokładne godziny otwarcia konkretnej placówki można sprawdzić na stronie Biedronki, w aplikacji lub na komunikatach przy wejściu.
Na co zwrócić uwagę przed zakupami?
Najważniejsze warunki promocji to:
- Termin: 12–14 listopada 2026 roku.
- Produkty: wszystkie artykuły marek Zosia, Agent Max, Mr Magic, Kraft i Pink Power.
- Rabat: drugi, tańszy produkt za 1 zł.
- Łączenie produktów: dozwolone w ramach marek objętych akcją.
- Limit: dziennie dwa opakowania za 1 zł na kartę Moja Biedronka.
Przed zakupami warto sprawdzić dostępność produktów w wybranej placówce oraz szczegółowy regulamin promocji.
Najważniejsza informacja dla klientów: promocja trwa tylko trzy dni, a rabat nie nalicza się bez spełnienia warunków programu Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.