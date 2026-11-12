Biedronka rozdaje vouchery po 35 zł. Tylko 12 listopada, trzeba spełnić dwa warunki
Biedronka przygotowała specjalną akcję dla klientów, która potrwa zaledwie jeden dzień. W czwartek 12 listopada osoby robiące zakupy za minimum 149 zł będą mogły otrzymać voucher o wartości 35 zł. Sieć przewidziała jednak istotne ograniczenie: bon będzie można wykorzystać dopiero w sobotę 14 listopada, a wartość kolejnych zakupów musi wynieść co najmniej 299 zł. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni dokładnie sprawdzić zasady, aby nie stracić możliwości skorzystania z promocji.
Biedronka ogłasza jednodniową promocję. Klienci dostaną 35 zł
Na oficjalnej stronie internetowej Biedronki pojawił się komunikat o nowej akcji promocyjnej.
Sieć informuje, że tylko w czwartek 12 listopada 2026 roku klienci mogą otrzymać voucher o wartości 35 zł.
Warunek jest jeden: trzeba zrobić jednorazowe zakupy za minimum 149 zł.
Promocja dotyczy pojedynczych transakcji, a nie łącznej wartości zakupów z całego dnia.
Oznacza to, że osoba, która wyda 100 zł podczas jednych zakupów, a następnie kolejne 49 zł przy osobnej transakcji, nie spełni warunku określonego w komunikacie.
Biedronka zaznacza również, że na jedną transakcję przypada maksymalnie jeden voucher.
Jest jednak haczyk. Voucher nie zadziała od razu
To najważniejsza informacja dla klientów.
Otrzymany voucher o wartości 35 zł nie będzie przeznaczony do wykorzystania w dniu jego wydania.
Będzie można z niego skorzystać dopiero w sobotę 14 listopada.
Co więcej, sieć określiła minimalną wartość kolejnych zakupów.
Aby wykorzystać bon, trzeba zrobić jednorazowe zakupy za minimum 299 zł.
Oznacza to, że promocja została podzielona na dwa etapy:
- Czwartek 12 listopada – jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i otrzymanie vouchera o wartości 35 zł.
- Sobota 14 listopada – jednorazowe zakupy za minimum 299 zł, przy których można wykorzystać otrzymany voucher.
Klienci, którzy nie planują większych zakupów w sobotę, powinni zastanowić się, czy będą w stanie wykorzystać bon zgodnie z regulaminem.
Ile można naprawdę zaoszczędzić?
Voucher o wartości 35 zł może obniżyć koszt sobotnich zakupów.
Przykładowo, jeżeli klient zrobi w sobotę zakupy za 299 zł i wykorzysta voucher, kwota do zapłaty może wynieść 264 zł, o ile wszystkie produkty kwalifikują się do promocji, a regulamin nie przewiduje dodatkowych wyłączeń.
W takim przypadku oszczędność wyniesie 35 zł, czyli około 11,7 proc. wartości sobotniego koszyka.
Nie oznacza to jednak, że Biedronka wypłaca klientom gotówkę.
Voucher jest bonem zakupowym, a nie wypłatą 35 zł do ręki.
Żeby uzyskać rabat, trzeba najpierw spełnić warunki dwóch oddzielnych transakcji.
Warszawa i Mazowsze. Klienci powinni zaplanować zakupy
Promocja ma charakter ogólnopolski, dlatego jest istotna również dla mieszkańców Warszawy oraz województwa mazowieckiego.
Może zainteresować przede wszystkim rodziny planujące większe zakupy spożywcze, zakup środków czystości i innych artykułów codziennego użytku.
Przykładowo mieszkańcy Warszawy, Piaseczna, Pruszkowa, Otwocka, Legionowa, Radomia czy Płocka mogą uwzględnić akcję przy planowaniu zakupów na koniec tygodnia.
Nie warto jednak kupować niepotrzebnych produktów wyłącznie po to, aby osiągnąć próg wymagany do otrzymania vouchera.
Największy sens promocja ma wtedy, gdy klient i tak planuje zakupy o odpowiedniej wartości zarówno w czwartek, jak i w sobotę.
Biedronka wydłuża godziny otwarcia. Więcej czasu na zakupy
Akcja z voucherami zbiega się z wydłużeniem godzin otwarcia części sklepów.
Biedronka poinformowała, że od 12 do 14 listopada ponad 3000 placówek w Polsce będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30.
Dzięki temu część klientów będzie mogła zrobić zakupy także późnym wieczorem.
Godziny otwarcia konkretnego sklepu warto jednak sprawdzić na stronie internetowej sieci lub w aplikacji.
O tych zasadach trzeba pamiętać
Najważniejsze warunki akcji przedstawiają się następująco:
|Warunek
|Szczegóły
|Dzień otrzymania vouchera
|12 listopada 2026 r.
|Minimalne zakupy
|149 zł jednorazowo
|Wartość vouchera
|35 zł
|Dzień wykorzystania
|14 listopada 2026 r.
|Minimalne zakupy przy realizacji
|299 zł jednorazowo
|Limit
|1 voucher na transakcję
W udostępnionym komunikacie nie wskazano wszystkich szczegółowych wyłączeń produktowych ani zasad łączenia vouchera z innymi promocjami. Przed zakupami należy zapoznać się z pełnym regulaminem akcji.
Kluczowe są dwie daty: 12 listopada trzeba zdobyć voucher, a 14 listopada można go wykorzystać. Bon nie będzie więc zwykłym rabatem naliczanym automatycznie przy czwartkowych zakupach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.