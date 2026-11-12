Nadchodzi finansowy dramat milionów Polaków? Rodziny mogą boleśnie odczuć nowe podwyżki
Miliony Polaków mogą stanąć przed kolejnym trudnym okresem dla domowych finansów. Najnowsze prognozy Narodowego Banku Polskiego wskazują, że w 2027 roku ceny będą rosły znacznie szybciej, niż jeszcze kilka miesięcy temu zakładali ekonomiści. Droższa energia, codzienne zakupy i usługi mogą coraz mocniej obciążać rodzinne budżety. Dla wielu gospodarstw domowych będzie to poważne wyzwanie.
NBP ostrzega przed wzrostem inflacji. Prognozy gwałtownie się zmieniły
Najnowsza listopadowa projekcja Narodowego Banku Polskiego przyniosła niepokojące informacje.
Jeszcze w lipcu ekonomiści banku centralnego zakładali, że średnioroczna inflacja w 2027 roku wyniesie około 2,7 proc.
Teraz prognoza wskazuje na 4,2 proc.
To wzrost prognozowanej inflacji aż o 1,5 punktu procentowego.
Według listopadowych szacunków NBP inflacja ma wynieść średnio:
- 2026 rok – 3,1 proc.
- 2027 rok – 4,2 proc.
- 2028 rok – około 2,8–2,9 proc.
Oznacza to, że ceny towarów i usług mogą nadal rosnąć, a powrót do niższej inflacji może potrwać dłużej, niż wcześniej oczekiwano.
Nie jest to jednak zapowiedź pewnej katastrofy gospodarczej. Projekcja przedstawia możliwy rozwój sytuacji, a rzeczywiste ceny mogą zmieniać się inaczej.
Najgorsze może dopiero nadejść dla domowych budżetów
Największym problemem jest fakt, że podwyżki cen nakładają się na wcześniejsze wzrosty kosztów życia.
Nawet gdy inflacja spada, nie oznacza to automatycznie, że ceny w sklepach wracają do dawnych poziomów.
Dobrym przykładem są dane Głównego Urzędu Statystycznego.
We wrześniu 2026 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 4,1 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Co więcej, w porównaniu z wrześniem 2020 roku ogólny poziom cen wzrósł o 49,8 proc.
To pokazuje skalę zmian, z którymi gospodarstwa domowe mierzyły się w ostatnich latach.
Rodzina, która kilka lat temu przeznaczała określoną kwotę na zakupy, rachunki i codzienne potrzeby, dziś może potrzebować znacznie większego budżetu, aby utrzymać podobny poziom konsumpcji.
Rachunki za energię. Tutaj kryje się kolejne zagrożenie
Jednym z czynników wpływających na prognozy inflacyjne są koszty energii.
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził na 2026 rok średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej w taryfach dla gospodarstw domowych na poziomie 495,16 zł za MWh netto.
Sama cena energii jest niższa niż w części wcześniejszych taryf. Problem polega jednak na tym, że rachunek obejmuje również dystrybucję i dodatkowe opłaty.
URE wskazał, że dla typowego gospodarstwa domowego korzystającego z taryfy G11 całkowity rachunek w 2026 roku wzrósł średnio o około 3 proc.
Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał między innymi od cen surowców energetycznych, taryf i przyszłych decyzji regulacyjnych.
Warszawa i Mazowsze. Dlaczego mieszkańcy regionu powinni uważać?
Podwyżki cen mają znaczenie również dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.
W stolicy wiele rodzin ponosi jednocześnie koszty mieszkania, opłat administracyjnych, energii, transportu i codziennych zakupów.
W miejscowościach podwarszawskich dodatkowym obciążeniem mogą być wydatki związane z dojazdami do pracy oraz utrzymaniem domów jednorodzinnych.
Wzrost cen energii, paliw czy usług może więc wpływać na domowe budżety na kilka sposobów jednocześnie.
Nie oznacza to, że każda rodzina na Mazowszu odczuje podwyżki tak samo. Znaczenie mają dochody, sposób ogrzewania, liczba domowników i struktura wydatków.
Ile pieniędzy może zniknąć z portfela?
Wyobraźmy sobie gospodarstwo domowe, które przeznacza miesięcznie 5000 zł na określony zestaw towarów i usług.
Jeżeli ceny całego tego koszyka wzrosłyby o 4,2 proc., przy niezmienionej ilości kupowanych produktów wydatki zwiększyłyby się o około 210 zł miesięcznie.
W skali roku oznaczałoby to dodatkowe 2520 zł.
To jedynie przykład matematyczny, a nie prognoza wydatków konkretnej rodziny. Inflacja jest średnim wskaźnikiem dla gospodarki, a ceny poszczególnych produktów mogą rosnąć szybciej, wolniej lub nawet spadać.
Dla gospodarstw domowych, których dochody nie nadążają za cenami, nawet mniejsze podwyżki mogą oznaczać konieczność ograniczania wydatków.
Czy Polaków czeka finansowa katastrofa?
Najnowsza projekcja NBP nie oznacza, że miliony Polaków nieuchronnie popadną w problemy finansowe.
Bank centralny nadal przewiduje wzrost gospodarczy, choć w latach 2027–2028 ma być on wolniejszy niż w 2026 roku.
Prognozowany jest również wzrost wynagrodzeń, który może częściowo lub całkowicie rekompensować podwyżki cen niektórym gospodarstwom domowym.
Ryzyko dotyczy przede wszystkim osób, których dochody rosną wolniej niż koszty utrzymania.
Szczególnie trudna sytuacja może wystąpić w gospodarstwach z niewielkimi oszczędnościami, wysokimi stałymi rachunkami lub dużymi zobowiązaniami finansowymi.
Co można zrobić już teraz?
Warto sprawdzić przede wszystkim trzy obszary domowego budżetu: stałe opłaty, zakupy oraz zobowiązania finansowe.
Pomocne może być porównanie aktualnych ofert dostawców usług, przeanalizowanie zużycia energii oraz zaplanowanie większych wydatków z wyprzedzeniem.
W przypadku gospodarstw mających trudności z regulowaniem rachunków warto również sprawdzić dostępne formy pomocy i warunki ich przyznawania.
Najważniejszy wniosek z listopadowej projekcji NBP jest jednoznaczny: ryzyko utrzymywania się podwyższonej inflacji w 2027 roku wzrosło. Nie przesądza to o finansowej katastrofie, ale jest poważnym sygnałem ostrzegawczym dla gospodarstw domowych w całej Polsce, również w Warszawie i na Mazowszu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.