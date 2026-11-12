Wypadek pod Warszawą. Kierowca doprowadził do zderzenia dwóch samochodów i odjechał. Policja szuka świadków
Niebezpieczne zdarzenie na jednym ze skrzyżowań w Markach pod Warszawą. Kierowca nieustalonego samochodu osobowego miał wymusić pierwszeństwo na kobiecie prowadzącej Volkswagena Polo. Ta, próbując uniknąć zderzenia, gwałtownie skręciła i uderzyła w inny pojazd. Mężczyzna odjechał, nie udzielając pomocy. Policjanci apelują do świadków i kierowców posiadających nagrania z wideorejestratorów.
Niebezpieczny wypadek w Markach. Wszystko wydarzyło się na skrzyżowaniu
Do zdarzenia doszło 29 października 2026 roku około godziny 18:40 w Markach, w powiecie wołomińskim.
Miejscem wypadku było skrzyżowanie ulicy Sosnowej z aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Według dotychczasowych ustaleń policjantów kierowca nieznanego samochodu osobowego wykonywał manewr skrętu w prawo. W tym czasie nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie kierującej Volkswagenem Polo.
Sytuacja rozegrała się bardzo szybko.
Kobieta, chcąc uniknąć bezpośredniego zderzenia z samochodem, który znalazł się na jej torze jazdy, skręciła kierownicą w lewo.
Ten manewr doprowadził jednak do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia.
Chciała uniknąć zderzenia. Volkswagen uderzył w Chery Tiggo
W wyniku gwałtownego manewru Volkswagen Polo zderzył się z samochodem marki Chery Tiggo.
Tymczasem kierowca, który według ustaleń funkcjonariuszy nie ustąpił pierwszeństwa, nie zatrzymał się na miejscu.
Odjechał, nie udzielając pomocy uczestnikom zdarzenia.
Nie wiadomo, jakiej marki ani jakiego koloru był jego samochód. Policja nie przekazała również informacji pozwalających ustalić tożsamość kierującego.
W oficjalnym komunikacie nie podano szczegółów dotyczących obrażeń uczestników wypadku.
Sprawą zajmują się śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
Policja na Mazowszu poszukuje kierowcy. Każde nagranie może mieć znaczenie
Funkcjonariusze prowadzą postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie.
Jednym z najważniejszych elementów śledztwa jest ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz identyfikacja kierowcy, który odjechał.
Dlatego policjanci zwracają się do osób, które 29 października około godziny 18:40 przejeżdżały przez skrzyżowanie Sosnowej i alei Piłsudskiego w Markach.
Szczególnie istotne mogą okazać się nagrania z kamer samochodowych.
Nawet krótki fragment filmu może pomóc w odtworzeniu sytuacji na drodze, ustaleniu wyglądu nieznanego pojazdu lub kierunku jego odjazdu.
Policjanci proszą również o kontakt osoby, które widziały samo zdarzenie.
Jechałeś tego dnia przez Marki? Policjanci proszą o kontakt
Osoby posiadające informacje o wypadku mogą skontaktować się bezpośrednio z Komendą Powiatową Policji w Wołominie.
Dane kontaktowe dla świadków:
- Telefon: 47 724 72 61
- E-mail: dyzurny.wolomin@ksp.policja.gov.pl
- Adres: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, ul. Wileńska 43A
- Jednostka: Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
Policjanci apelują przede wszystkim do kierowców posiadających wideorejestratory, którzy mogli nieświadomie nagrać przebieg wypadku.
Nie trzeba być bezpośrednim uczestnikiem zdarzenia, aby przekazać funkcjonariuszom przydatny materiał.
Wypadek pod Warszawą pokazuje, jak niebezpieczne może być wymuszenie pierwszeństwa
Zdarzenie w Markach pokazuje, że do niebezpiecznej sytuacji na drodze może dojść nawet wtedy, gdy kierowcy próbują uniknąć bezpośredniego kontaktu z innym samochodem.
Gwałtowny manewr obronny może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem lub zderzenia z kolejnym uczestnikiem ruchu.
W tym przypadku kierująca Volkswagenem Polo próbowała uniknąć uderzenia w samochód, który według ustaleń policji nie ustąpił jej pierwszeństwa.
Ostatecznie doszło do zderzenia z Chery Tiggo.
Okoliczności i odpowiedzialność poszczególnych uczestników zdarzenia będą przedmiotem prowadzonego postępowania.
Policjanci liczą na pomoc mieszkańców Warszawy i Mazowsza
Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Wołominie został opublikowany 6 listopada 2026 roku.
Funkcjonariusze zwrócili się w nim do świadków wypadku oraz wszystkich osób posiadających nagrania z kamer samochodowych.
Apel jest szczególnie istotny dla mieszkańców Marek, Ząbek, Radzymina, Wołomina oraz północno-wschodniej części Warszawy, którzy korzystają z dróg prowadzących przez Marki.
Jeśli 29 października około godziny 18:40 przejeżdżałeś przez skrzyżowanie Sosnowej i alei Piłsudskiego, sprawdź, czy Twój wideorejestrator zachował nagranie. Może ono pomóc policjantom w wyjaśnieniu sprawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.