Ukradli Toyotę w Warszawie i rozbierali ją w lesie na Mazowszu. Policjanci usłyszeli dziwne odgłosy, chwilę później zaczęła się ucieczka

12 listopada 2026 09:40 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W środku lasu pracowały wkrętarki, a dwóch mężczyzn przy świetle latarek czołowych demontowało samochód. Nie spodziewali się, że za chwilę pojawią się policjanci. Kiedy funkcjonariusze wkroczyli do akcji, obaj rzucili się do ucieczki i stawiali opór. Okazało się, że rozbierana Toyota RAV4 została kilka dni wcześniej skradziona w Warszawie. Sprawa zakończyła się zatrzymaniem dwóch mieszkańców Mazowsza.

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Grafika stworzona przy pomocy AI.

Z lasu na Mazowszu dobiegały odgłosy wkrętarek. Policjanci ruszyli sprawdzić teren

Do zdarzenia doszło 5 listopada 2026 roku w miejscowości Kukawki, na terenie gminy Tłuszcz w powiecie wołomińskim.

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Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie otrzymali informację, że w pobliskim kompleksie leśnym mogą być rozbierane samochody pochodzące z przestępstwa.

Funkcjonariusze postanowili natychmiast sprawdzić ten sygnał.

Kiedy dotarli na miejsce, usłyszeli odgłosy pracujących elektronarzędzi. Z głębi lasu dochodziły dźwięki wkrętarek oraz metaliczne hałasy przypominające demontaż elementów podwozia samochodu.

Po chwili policjanci zauważyli dwóch mężczyzn. Obaj mieli latarki czołowe i byli zajęci rozbieraniem auta.

Nie wiedzieli jeszcze, że zostali zauważeni.

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Padł okrzyk „Policja!”. Dwaj mężczyźni próbowali uciekać

Funkcjonariusze przystąpili do zatrzymania podejrzanych.

Kiedy rozległ się okrzyk „Policja!”, sytuacja gwałtownie się zmieniła.

Dwaj mężczyźni porzucili wykonywane czynności i podjęli próbę ucieczki. Podczas interwencji stawiali również opór.

Policjanci szybko jednak opanowali sytuację. Obaj zostali obezwładnieni i zatrzymani.

Jak ustalono, byli to mieszkańcy gminy Jadów w wieku 36 i 47 lat.

To jednak nie był koniec odkryć funkcjonariuszy.

Toyota RAV4 zniknęła wcześniej w Warszawie. W lesie była już rozbierana

Policjanci sprawdzili samochód, przy którym pracowali zatrzymani.

Okazało się, że jest to Toyota RAV4 skradziona w Warszawie w nocy z 3 na 4 listopada 2026 roku.

Zaledwie kilka dni później pojazd znajdował się już w lesie na terenie powiatu wołomińskiego, gdzie trwał jego demontaż.

Funkcjonariusze zauważyli również stojącego w pobliżu Volkswagena typu bus. Drzwi jego przestrzeni ładunkowej były otwarte.

Niedaleko samochodu znajdowały się części pochodzące z rozbieranej Toyoty.

Wszystkie te okoliczności zostały udokumentowane przez policjantów.

Skradziony samochód zabezpieczony. Dalsze czynności prowadzi prokuratura

Toyota RAV4 wraz z odnalezionymi częściami została zabezpieczona.

Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych pojazd trafił na parking depozytowy.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych dozoru policyjnego.

Za umyślne paserstwo, zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu karnego, grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołominie pod nadzorem prokuratury.

Samochód skradziony w Warszawie odnaleziono pod Tłuszczem. Co ustalono?

W tej sprawie szczególnie zwraca uwagę krótki czas między kradzieżą pojazdu a jego odnalezieniem.

Toyota zniknęła ze stolicy w nocy z 3 na 4 listopada, natomiast już 5 listopada policjanci natrafili na nią w lesie na Mazowszu.

Samochód był w trakcie demontażu.

Nie wiadomo jednak, kto dokonał samej kradzieży. Policja poinformowała o przedstawieniu zatrzymanym zarzutów paserstwa, a nie kradzieży samochodu.

Nie podano również wartości pojazdu ani szczegółów dotyczących sposobu, w jaki został skradziony.

Policjanci z Wołomina pokazali, jak wyglądała interwencja

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie opublikowała komunikat dotyczący zatrzymania oraz materiał filmowy związany z prowadzonymi działaniami.

Sprawa pokazuje, jak ważne w zwalczaniu przestępczości samochodowej są szybkie ustalenia operacyjne i sprawdzanie informacji o miejscach, w których mogą trafiać skradzione pojazdy.

Dzięki interwencji funkcjonariuszy udało się przerwać demontaż Toyoty i zabezpieczyć samochód wraz z odnalezionymi częściami.

Dwaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed wymiarem sprawiedliwości za zarzucane im paserstwo. O ich ewentualnej winie zdecyduje sąd.

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