Ukradli Toyotę w Warszawie i rozbierali ją w lesie na Mazowszu. Policjanci usłyszeli dziwne odgłosy, chwilę później zaczęła się ucieczka
W środku lasu pracowały wkrętarki, a dwóch mężczyzn przy świetle latarek czołowych demontowało samochód. Nie spodziewali się, że za chwilę pojawią się policjanci. Kiedy funkcjonariusze wkroczyli do akcji, obaj rzucili się do ucieczki i stawiali opór. Okazało się, że rozbierana Toyota RAV4 została kilka dni wcześniej skradziona w Warszawie. Sprawa zakończyła się zatrzymaniem dwóch mieszkańców Mazowsza.
Z lasu na Mazowszu dobiegały odgłosy wkrętarek. Policjanci ruszyli sprawdzić teren
Do zdarzenia doszło 5 listopada 2026 roku w miejscowości Kukawki, na terenie gminy Tłuszcz w powiecie wołomińskim.
Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie otrzymali informację, że w pobliskim kompleksie leśnym mogą być rozbierane samochody pochodzące z przestępstwa.
Funkcjonariusze postanowili natychmiast sprawdzić ten sygnał.
Kiedy dotarli na miejsce, usłyszeli odgłosy pracujących elektronarzędzi. Z głębi lasu dochodziły dźwięki wkrętarek oraz metaliczne hałasy przypominające demontaż elementów podwozia samochodu.
Po chwili policjanci zauważyli dwóch mężczyzn. Obaj mieli latarki czołowe i byli zajęci rozbieraniem auta.
Nie wiedzieli jeszcze, że zostali zauważeni.
Padł okrzyk „Policja!”. Dwaj mężczyźni próbowali uciekać
Funkcjonariusze przystąpili do zatrzymania podejrzanych.
Kiedy rozległ się okrzyk „Policja!”, sytuacja gwałtownie się zmieniła.
Dwaj mężczyźni porzucili wykonywane czynności i podjęli próbę ucieczki. Podczas interwencji stawiali również opór.
Policjanci szybko jednak opanowali sytuację. Obaj zostali obezwładnieni i zatrzymani.
Jak ustalono, byli to mieszkańcy gminy Jadów w wieku 36 i 47 lat.
To jednak nie był koniec odkryć funkcjonariuszy.
Toyota RAV4 zniknęła wcześniej w Warszawie. W lesie była już rozbierana
Policjanci sprawdzili samochód, przy którym pracowali zatrzymani.
Okazało się, że jest to Toyota RAV4 skradziona w Warszawie w nocy z 3 na 4 listopada 2026 roku.
Zaledwie kilka dni później pojazd znajdował się już w lesie na terenie powiatu wołomińskiego, gdzie trwał jego demontaż.
Funkcjonariusze zauważyli również stojącego w pobliżu Volkswagena typu bus. Drzwi jego przestrzeni ładunkowej były otwarte.
Niedaleko samochodu znajdowały się części pochodzące z rozbieranej Toyoty.
Wszystkie te okoliczności zostały udokumentowane przez policjantów.
Skradziony samochód zabezpieczony. Dalsze czynności prowadzi prokuratura
Toyota RAV4 wraz z odnalezionymi częściami została zabezpieczona.
Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych pojazd trafił na parking depozytowy.
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa.
Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych dozoru policyjnego.
Za umyślne paserstwo, zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu karnego, grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołominie pod nadzorem prokuratury.
Samochód skradziony w Warszawie odnaleziono pod Tłuszczem. Co ustalono?
W tej sprawie szczególnie zwraca uwagę krótki czas między kradzieżą pojazdu a jego odnalezieniem.
Toyota zniknęła ze stolicy w nocy z 3 na 4 listopada, natomiast już 5 listopada policjanci natrafili na nią w lesie na Mazowszu.
Samochód był w trakcie demontażu.
Nie wiadomo jednak, kto dokonał samej kradzieży. Policja poinformowała o przedstawieniu zatrzymanym zarzutów paserstwa, a nie kradzieży samochodu.
Nie podano również wartości pojazdu ani szczegółów dotyczących sposobu, w jaki został skradziony.
Policjanci z Wołomina pokazali, jak wyglądała interwencja
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie opublikowała komunikat dotyczący zatrzymania oraz materiał filmowy związany z prowadzonymi działaniami.
Sprawa pokazuje, jak ważne w zwalczaniu przestępczości samochodowej są szybkie ustalenia operacyjne i sprawdzanie informacji o miejscach, w których mogą trafiać skradzione pojazdy.
Dzięki interwencji funkcjonariuszy udało się przerwać demontaż Toyoty i zabezpieczyć samochód wraz z odnalezionymi częściami.
Dwaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed wymiarem sprawiedliwości za zarzucane im paserstwo. O ich ewentualnej winie zdecyduje sąd.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.