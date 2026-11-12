Od 12 listopada w Lidlu nawet 70% taniej. Przejrzałam gazetkę i wybrałam najmocniejsze okazje
Przejrzałam najnowszą ofertę Lidla i od czwartku 12 listopada pojawia się kilka naprawdę mocnych obniżek. Banany mają kosztować 2,99 zł za kilogram, mandarynki 5,99 zł/kg, schab 9,99 zł/kg, a filety z piersi kurczaka 14,99 zł/kg. Część promocji wymaga aplikacji Lidl Plus i aktywowania kuponu, więc przed podejściem do kasy warto to sprawdzić.
Banany za 2,99 zł. Cena spada o 57%
Pierwsza oferta, na której zatrzymałam wzrok, to banany luzem.
Od 12 do 14 listopada kilogram ma kosztować 2,99 zł. Na materiale promocyjnym Lidl podaje obniżkę o 57% przy cenie przed promocją 6,99 zł/kg.
Przy zakupie 2 kg wychodzi:
2 × 2,99 zł = 5,98 zł
Przy cenie 6,99 zł/kg taka sama ilość kosztowałaby 13,98 zł. Różnica to więc 8 zł na dwóch kilogramach.
To jedna z największych procentowo obniżek spośród produktów spożywczych widocznych w tej ofercie.
Mandarynki po 5,99 zł za kilogram
Druga mocna promocja obejmuje mandarynki luzem.
Cena od czwartku ma wynosić:
5,99 zł/kg zamiast 9,99 zł/kg.
Lidl oznacza tę ofertę jako -40%.
Jeżeli ktoś kupi 2 kg, zapłaci:
2 × 5,99 zł = 11,98 zł
Bez obniżki przy cenie 9,99 zł/kg byłoby to 19,98 zł.
Oszczędność przy takim zakupie wynosi więc 8 zł.
Schab wieprzowy bez kości za 9,99 zł/kg
Sprawdziłam też ofertę mięsną i tutaj jest kolejna konkretna przecena.
Schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik ma kosztować 9,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wskazana w gazetce to 15,95 zł/kg, a Lidl podaje rabat 37%.
Przy 2 kg mięsa rachunek wygląda więc tak:
2 × 9,99 zł = 19,98 zł
Przy starej cenie byłoby to:
2 × 15,95 zł = 31,90 zł
Różnica wynosi 11,92 zł.
Filety z piersi kurczaka za 14,99 zł/kg
Od 12 do 14 listopada przecenione mają być również filety z piersi kurczaka XXL.
Cena promocyjna to:
14,99 zł/kg
przy cenie przed obniżką 24,80 zł/kg.
Lidl oznacza tę promocję jako -39%.
Przy zakupie 2 kg:
2 × 14,99 zł = 29,98 zł
Zamiast:
2 × 24,80 zł = 49,60 zł
Różnica wynosi 19,62 zł.
Jeżeli ktoś i tak planował większe zakupy mięsa do zamrażarki, właśnie tutaj różnica w koszyku robi się już wyraźna.
Gouda Mlekovita za 14,99 zł/kg
Kolejna oferta dotyczy sera Gouda Mlekovita w plastrach XXL.
Promocyjna cena wynosi 14,99 zł/kg, a materiał Lidla pokazuje obniżkę o 49%.
To niemal połowa ceny względem poziomu wskazanego przed promocją.
W przypadku sera warto zwrócić uwagę na gramaturę konkretnego opakowania, bo cena na materiale jest podana w przeliczeniu na kilogram.
Masło po 2,49 zł, ale dopiero od 13 listopada
Tu trzeba uważać na datę.
Masło 82% Pilos, opakowanie 200 g, ma kosztować 2,49 zł, czyli o 50% mniej względem ceny 4,99 zł.
Ale ta konkretna oferta nie rusza 12 listopada.
Na materiale widnieje termin:
od piątku 13 listopada do soboty 14 listopada.
To dobry przykład, dlaczego przed zakupami warto patrzeć nie tylko na wielką cenę, ale również na mały zapis z datą.
Przy czterech kostkach po 200 g:
4 × 2,49 zł = 9,96 zł
Przy cenie 4,99 zł za sztukę byłoby:
4 × 4,99 zł = 19,96 zł
Różnica wynosi dokładnie 10 zł.
Drugi tańszy produkt z krewetek 50% taniej
Od 12 do 14 listopada Lidl ma też promocję na mrożone krewetki Ocean Sea.
Mechanizm jest inny niż przy owocach czy mięsie.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy produkt ma być przeceniony o 50%.
To oznacza, że najbardziej przejrzysty efekt uzyskamy przy dwóch produktach w tej samej cenie.
Przykładowo, jeśli dwa opakowania kosztują po 20 zł:
20 zł + 20 zł × 0,5 = 30 zł
Zamiast 40 zł płacimy 30 zł.
Jeżeli produkty mają różne ceny, rabat będzie liczony od tańszego.
Chemia domowa: drugi tańszy produkt aż 70% taniej
Największa procentowa obniżka na pokazanej stronie gazetki dotyczy chemii domowej.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy ma być tańszy o 70%.
To promocja, przy której warto dobrze dobrać parę produktów.
Jeżeli dwa produkty kosztują po 30 zł:
30 zł + 30 zł × 0,3 = 39 zł
Zamiast 60 zł płacimy 39 zł.
Oszczędność wynosi więc 21 zł.
Jeżeli jednak jeden produkt kosztuje 30 zł, a drugi tylko 10 zł, rabat zostanie naliczony od tańszego:
30 zł + 10 zł × 0,3 = 33 zł
Dlatego przy tego typu mechanizmie najbardziej opłacalne matematycznie jest dobieranie produktów o podobnej cenie.
W Warszawie promocja rusza od czwartku
Oferta dotyczy sklepów sieci Lidl, w tym placówek działających w Warszawie.
Przed zakupem sprawdziłabym jednak dwie rzeczy: termin konkretnej promocji oraz wymagania Lidl Plus.
Na materiale część ofert jest oznaczona informacją o aktywowaniu kuponu i zeskanowaniu aplikacji. Bez spełnienia tego warunku cena przy kasie może być inna niż ta pokazana jako promocyjna.
Trzeba też pamiętać, że poszczególne produkty mogą być dostępne do wyczerpania zapasów.
Co zwróciło moją uwagę najbardziej
Jeśli patrzę wyłącznie na skalę rabatu z pokazanej strony gazetki, najmocniej wyglądają:
- chemia domowa – drugi tańszy produkt -70%
- banany – 2,99 zł/kg, -57%
- masło – 2,49 zł, -50%
- krewetki – drugi tańszy produkt -50%
- ser Gouda – 14,99 zł/kg, -49%
- mandarynki – 5,99 zł/kg, -40%
- filety z piersi kurczaka – 14,99 zł/kg, -39%
- schab – 9,99 zł/kg, -37%
Najważniejsze jest jednak to, że nie wszystkie promocje zaczynają się tego samego dnia. Większość widocznych ofert obowiązuje od 12 listopada, ale masło startuje dopiero 13 listopada.
Przed wyjściem do Lidla sprawdziłabym więc kupony w aplikacji i dopiero później układała listę zakupów.
A Wy z tej oferty wybralibyście przede wszystkim owoce, mięso, masło czy chemię domową?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.