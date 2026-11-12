Od 12 listopada w Lidlu schab po 9,99 zł, a ćwiartki kurczaka po 4,99 zł. Sprawdziłam warunki promocji
Przejrzałam kolejną stronę najnowszej gazetki Lidla i od czwartku 12 listopada do soboty 14 listopada wchodzą dwie mocne promocje na mięso. Schab wieprzowy bez kości ma kosztować 9,99 zł za kilogram, a ćwiartki kurczaka XXL 4,99 zł/kg. Przy schabie trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus, przy kurczaku na pokazanym materiale nie ma takiego warunku.
Schab wieprzowy za 9,99 zł/kg
Pierwsza oferta dotyczy schabu wieprzowego bez kości marki Rzeźnik.
Cena promocyjna wynosi:
9,99 zł/kg
Cena przed obniżką:
15,95 zł/kg
Lidl oznacza tę promocję jako -37%.
Przy zakupie 2 kg schabu zapłacimy:
2 × 9,99 zł = 19,98 zł
Przy cenie 15,95 zł/kg byłoby to:
2 × 15,95 zł = 31,90 zł
Różnica wynosi 11,92 zł.
Przy schabie trzeba aktywować kupon Lidl Plus
Na materiale promocyjnym widnieje wyraźna informacja:
„Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację”.
To oznacza, że przed zakupem trzeba wejść do Lidl Plus i aktywować odpowiedni kupon.
Jeśli ktoś tylko weźmie mięso z półki i podejdzie do kasy bez aktywnego kuponu, może nie otrzymać ceny 9,99 zł/kg.
Jest limit 3 kg na kupon
Promocja na schab ma także limit:
3 kg na kupon.
Przy maksymalnej ilości objętej promocją rachunek wygląda tak:
3 × 9,99 zł = 29,97 zł
Przy cenie 15,95 zł/kg:
3 × 15,95 zł = 47,85 zł
Różnica to 17,88 zł.
Jeżeli ktoś planuje obiad dla większej rodziny albo chce część mięsa zamrozić, warto pamiętać właśnie o tym limicie.
Ćwiartki kurczaka po 4,99 zł/kg
Druga promocja wygląda jeszcze mocniej procentowo.
Rzeźnik Polski – ćwiartki kurczaka XXL mają kosztować:
4,99 zł/kg
Cena przed obniżką:
10,99 zł/kg
Lidl oznacza tę ofertę jako -54%.
To oznacza, że cena spada o ponad połowę.
Przy 2 kg kurczaka różnica wynosi 12 zł
Przeliczyłam to na prostym przykładzie.
Przy 2 kg ćwiartek kurczaka:
2 × 4,99 zł = 9,98 zł
Przy cenie 10,99 zł/kg:
2 × 10,99 zł = 21,98 zł
Różnica wynosi dokładnie 12 zł.
Przy 3 kg:
3 × 4,99 zł = 14,97 zł
zamiast:
3 × 10,99 zł = 32,97 zł
Różnica to 18 zł.
To jedna z najmocniejszych cenowo promocji widocznych w tej części gazetki.
Na kurczaka jest limit 3 kg na paragon
Przy ćwiartkach kurczaka Lidl również wprowadza limit.
Na materiale widnieje:
limit: 3 kg na paragon.
To oznacza, że jedna osoba podczas jednego zakupu może kupić w cenie promocyjnej maksymalnie 3 kg produktu.
W przeciwieństwie do schabu, przy tej promocji na pokazanym materiale nie widzę wymogu aktywowania kuponu Lidl Plus.
To ważna różnica między tymi dwiema ofertami.
Obie promocje obowiązują od 12 do 14 listopada
Termin jest ten sam dla obu produktów:
od czwartku 12 listopada do soboty 14 listopada.
To oznacza trzy dni promocji.
Przy tak mocnych obniżkach warto jednak pamiętać, że dostępność może zależeć od konkretnego sklepu i stanów magazynowych.
Co opłaca się bardziej procentowo
Jeśli patrzę tylko na procent rabatu, mocniejsza jest oferta na ćwiartki kurczaka:
- schab: -37%
- ćwiartki kurczaka: -54%
Jeśli jednak ktoś częściej kupuje schab, rabat 37% również daje odczuwalną różnicę przy kilku kilogramach.
Największa różnica przy maksymalnym limicie wygląda tak:
- schab, 3 kg: oszczędność 17,88 zł
- ćwiartki kurczaka, 3 kg: oszczędność 18 zł
Czyli kwotowo wychodzi niemal identycznie.
W Warszawie oferta rusza od czwartku
Promocje mają obowiązywać również w sklepach Lidla w Warszawie, zgodnie z warunkami ogólnopolskiej gazetki.
Przed wyjściem sprawdziłabym jednak aplikację Lidl Plus, szczególnie w przypadku schabu.
To właśnie takie detale najłatwiej przeoczyć, gdy patrzymy tylko na dużą cenę w gazetce.
Jeśli planujecie zakupy od czwartku, warto więc pamiętać: schab wymaga kuponu, ćwiartki kurczaka na pokazanym materiale nie.
A Wy przy takich cenach wybralibyście schab czy kurczaka?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.