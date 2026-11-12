RCB i MSWiA potwierdzają: plan ewakuacji Polski zatwierdzony. Warszawa szykuje metro i autobusy z miejscami na nosze
Polska ma już zatwierdzony Krajowy Plan Ewakuacji, a przygotowania obejmują również transport i miejsca ochrony mieszkańców. W Warszawie oznacza to zamówienia warte setki milionów złotych oraz wykorzystanie podziemnej infrastruktury. Część rozwiązań pozostaje niejawna, ale publiczne dokumenty pokazują, co państwo i samorządy mają zapewnić w razie zagrożenia. Dla mieszkańców najważniejsze będą konkretne informacje: skąd otrzymają polecenia, gdzie uzyskają pomoc i co stanie się z osobami, które nie mogą samodzielnie opuścić domu.
Plan jest już przyjęty. Potwierdzają to RCB i odpowiedź MSWiA
Krajowy Plan Ewakuacji został przyjęty w lipcu 2026 roku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o tym wprost na swojej stronie i potwierdza, że dokument jest niejawny. Zatwierdzenie opisano także w odpowiedzi MSWiA na interpelację poselską nr 18524, podpisanej 7 sierpnia przez wiceministra Czesława Mroczka. To istotna różnica względem wcześniejszych informacji o zbieraniu dokumentów z województw i uzgadnianiu ich treści. Państwo przeszło etap formalnego przyjęcia krajowego planu. Równolegle nadal trzeba rozwijać wyposażenie, transport, łączność i infrastrukturę potrzebną do wykonania przewidzianych zadań.
RCB wyjaśnia, że dokument powstał na podstawie wojewódzkich planów ewakuacji, przy współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. Ma pozwalać koordynować działania także wtedy, gdy ludność trzeba przemieszczać między regionami. Obejmuje sytuacje kryzysowe, katastrofy naturalne, awarie techniczne oraz konflikt zbrojny. Krajowy plan i dokumenty wojewódzkie przygotowuje się na trzy lata, z możliwością aktualizowania ich stosownie do potrzeb. W praktyce administracja musi uwzględniać zmieniającą się dostępność transportu, obiektów i ludzi, zamiast traktować przyjęty dokument jako zamknięcie przygotowań na kilka kolejnych lat.
Kierwiński mówił o planach na wypadek rosyjskiego ataku
Marcin Kierwiński odniósł się do tego tematu w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, którego treść relacjonowano 24 września 2026 roku. Pytany o pesymistyczny rozwój sytuacji za wschodnią granicą, szef MSWiA potwierdził przygotowanie planów ewakuacyjnych na wypadek ataku Rosji na Polskę. Wskazywał na rozwiązania lokalne, wojewódzkie i krajowe. Jednocześnie wiązał ich skuteczność ze sprawnością całego systemu obronnego i reagowania kryzysowego. To ważne zastrzeżenie: sam dokument określa organizację działania, natomiast jego wykonanie zależy od dostępnych zasobów i warunków, w których trzeba będzie z nich korzystać.
Takie przygotowania wymagają pogodzenia potrzeb mieszkańców z ruchem wojska, służb i transportów ratunkowych. Przykładowo wyjazd osób z zagrożonej części regionu może wymagać użycia tych samych dróg, którymi dojeżdża pomoc. Dlatego zaplanowanie ewakuacji obejmuje znacznie więcej niż wskazanie kierunku podróży. Potrzebna jest możliwość odbioru osób bez samochodu, przewozu ludzi wymagających pomocy oraz przygotowania miejsca po drugiej stronie trasy. Zatwierdzenie planu służy przygotowaniu takiej organizacji. O jej uruchomieniu i zasięgu decydują okoliczności konkretnego zagrożenia.
Niejawny dokument i publiczne instrukcje dla mieszkańców
Niejawność Krajowego Planu Ewakuacji oznacza, że jego pełnej treści nie udostępnia się jak zwykłego poradnika. Mieszkańcy mogą jednak poznać ogólne zasady postępowania, obowiązki administracji i zalecenia dotyczące własnego przygotowania. Publikuje je między innymi rządowy „Poradnik bezpieczeństwa”. W razie zarządzenia ewakuacji ludność musi otrzymać informacje potrzebne do działania: o obszarze objętym poleceniem, miejscach zbiórki, transporcie i dalszym przemieszczaniu. Dla rodziny ważniejsza od dostępu do całego dokumentu będzie wtedy aktualna, jednoznaczna instrukcja dotycząca jej miejsca pobytu.
Nie ma jednej trasy, którą należałoby dziś przypisać wszystkim mieszkańcom Warszawy albo całego Mazowsza. Inne warunki tworzy powódź, inne rozległy pożar, a jeszcze inne zagrożenie militarne. Znaczenie ma dostępność przepraw, dróg i kolei oraz obszar, który pozostaje bezpieczny. Wskazówki dotyczące przejazdu muszą więc odpowiadać bieżącej sytuacji. Wcześniejsze przygotowanie prywatnego miejsca pobytu u bliskich może pomóc rodzinie, ale nie zastępuje komunikatów o tym, czy i którędy można bezpiecznie do niego dotrzeć.
Warszawa i Mazowsze są częścią wspólnego systemu
Podstawą planowania jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Gminy i powiaty przygotowują wkłady do wojewódzkich planów ewakuacji, wojewoda opracowuje dokument regionalny, a na poziomie krajowym rozwiązania łączy RCB. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza plan krajowy. Warszawa uczestniczy w tym systemie razem z pozostałymi samorządami Mazowsza. Zapewnienie transportu w granicach miasta to zatem tylko część zadania. Przy większej operacji trzeba także skoordynować przyjęcie ludności poza zagrożonym obszarem i wsparcie między regionami.
|Poziom przygotowań
|Główne zadanie
|Gmina i powiat
|Przygotowanie lokalnych danych i rozwiązań do planu wojewódzkiego
|Wojewoda
|Opracowanie planu województwa i uzgodnienie go z RCB
|RCB we współpracy z wojskiem
|Opracowanie Krajowego Planu Ewakuacji
|Minister właściwy do spraw wewnętrznych
|Zatwierdzenie planu krajowego
Warszawa zamówiła już 170 autobusów w tej samej specyfikacji
Jednym z najbardziej konkretnych elementów stołecznych przygotowań jest zakup Solarisów Urbino 18. W grudniu 2025 roku Zarząd Transportu Miejskiego zamówił 120 przegubowych autobusów z silnikami Diesla. Następnie, 14 października 2026 roku, podpisano umowę na dodatkowe 50 pojazdów, korzystając z opcji przewidzianej w kontrakcie. Producent potwierdził, że łącznie do Warszawy trafi 170 autobusów w tej samej specyfikacji. Na co dzień będą służyć pasażerom komunikacji miejskiej, natomiast w razie potrzeby mają zwiększać możliwości przewozu mieszkańców podczas sytuacji nadzwyczajnych.
W każdym z tych autobusów przewidziano możliwość zamocowania czterech noszy, które również dostarczy producent. To rozwiązanie istotne dla osób, których nie można przewozić na zwykłym siedzeniu. Z punktu widzenia organizacji pomocy liczy się jednak również obsługa załadunku, obecność opiekunów i dopasowanie transportu do potrzeb przewożonych osób. Samo miejsce na nosze nie określa zakresu opieki medycznej podczas przejazdu. Zakup taboru tworzy dodatkowe możliwości transportowe, które trzeba następnie włączyć do organizacji całej akcji.
Po dostawie wszystkich 170 pojazdów cztery stanowiska na nosze w każdym oznaczałyby łącznie 680 takich stanowisk we flocie. Dla podstawowego zamówienia 120 autobusów byłoby to 480, a dla dodatkowej partii 50 pojazdów – kolejne 200. Jest to przeliczenie możliwości wynikających ze specyfikacji, a nie liczba miejsc dostępnych już dziś ani gwarancja wysłania całej floty jednocześnie. Podczas rzeczywistej operacji znaczenie będą miały dostępne pojazdy, kierowcy, wyposażenie i inne zadania transportowe, które miasto musi wykonywać.
Około 469 mln zł. Pierwsze dostawy mają ruszyć w grudniu
Podstawowe zamówienie 120 Solarisów ma kosztować 324 mln zł, a dodatkowe 50 autobusów około 145 mln zł. Łącznie daje to około 469 mln zł. Według harmonogramu opisanego przy rozszerzaniu zakupu pierwsze dziesięć pojazdów ma dotrzeć w pierwszym tygodniu grudnia 2026 roku, a dostawy podstawowej partii zakończyć się w lipcu 2027 roku. Dodatkowe autobusy mają zacząć przyjeżdżać od 22 października 2027 roku. Warszawa ma więc podpisane zamówienia, ale rozbudowa tego zasobu jest rozłożona w czasie.
|Część zamówienia
|Liczba autobusów
|Podana wartość
|Zapowiedziane dostawy
|Zamówienie podstawowe
|120
|324 mln zł
|Pierwsze 10 w grudniu 2026 r.; zakończenie w lipcu 2027 r.
|Uruchomiona opcja
|50
|Około 145 mln zł
|Od 22 października 2027 r.
|Łącznie
|170
|Około 469 mln zł
|Realizacja etapami
Zakupy tego rodzaju wpisują się w szerszą koncepcję wspierania różnych regionów. Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA, już w sierpniu 2025 roku wyjaśniał PAP, że wyposażenie kupowane ze środków na ochronę ludności może być kierowane tam, gdzie będzie potrzebne, również poza lokalną społeczność. Dotyczyło to także rozmowy o warszawskich autobusach. Dla mieszkańców innych części Mazowsza istotny jest więc sam mechanizm współdziałania: zasoby jednego samorządu mogą wspierać akcję przekraczającą jego granice. Nie oznacza to jednak przypisania dziś konkretnego autobusu do określonej miejscowości.
„Podziemna Tarcza”: metro ma zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców
Drugi duży kierunek przygotowań obejmuje warszawskie metro. Projekt „Podziemna Tarcza” ogłoszono 17 grudnia 2025 roku. Zapowiedziano wykorzystanie infrastruktury podziemnej do zapewnienia schronienia ponad 100 tys. osób oraz przystosowywanie przestrzeni technicznych do funkcji magazynów kryzysowych. Wśród wymienianego wyposażenia znalazły się woda, łóżka polowe i koce. Program ma łączyć możliwości istniejącej sieci transportowej z zapleczem potrzebnym podczas zagrożenia. Taka funkcja wymaga zarówno odpowiednich warunków technicznych, jak i organizacji pobytu ludzi pod ziemią.
W opisie przygotowań opublikowanym w marcu 2026 roku „Architektura-Murator” wskazywała gromadzenie sprzętu w niewykorzystanych przestrzeniach przy stacjach, między innymi Placu Wilsona i Bródnie. Mowa była o śpiworach, łóżkach polowych, manierkach oraz planowanych zakupach agregatów. Informacje te pokazują, że projekt obejmuje również zapasy i zasilanie. Podawane w zapowiedziach ponad 100 tys. osób należy jednak odczytywać jako potencjał wskazywany dla przygotowywanej infrastruktury. Sama ta liczba nie potwierdza zakończenia wszystkich dostosowań ani jednakowego poziomu ochrony w każdym obiekcie.
Schron, ukrycie i punkt schronienia zapewniają różne warunki
W przepisach słowo „schron” ma konkretne znaczenie. Jest to uznany za budowlę ochronną obiekt o zamkniętej, hermetycznej konstrukcji, wyposażony w urządzenia filtrowentylacyjne albo pochłaniacze regeneracyjne. Ukrycie jest budowlą ochronną o konstrukcji niehermetycznej. Ustawa wyróżnia także miejsca doraźnego schronienia i punkty schronienia. Dlatego informacja o wykorzystaniu metra do ochrony mieszkańców wymaga odróżnienia celu programu od statusu i wyposażenia konkretnego miejsca. Obecność pod ziemią albo zaznaczenie obiektu na mapie nie wystarcza do uznania go za pełnowartościowy schron.
Przy szukaniu miejsc w swojej okolicy można korzystać z narzędzia PSP „Gdzie się ukryć”. Stołeczna straż pożarna wyjaśnia, że pokazuje ono także istniejące obiekty codziennego użytku, takie jak przejścia i garaże podziemne. Warto sprawdzić oznaczenia dostępności: część miejsc jest dostępna całodobowo, inne mają ograniczenia. Po wcześniejszym pobraniu danych podstawowe funkcje mogą działać offline. Narzędzie pomaga poznać otoczenie domu i pracy, ale samo wskazanie punktu nie nadaje prawa wejścia do każdego obiektu ani nie zastępuje instrukcji służb.
Kto będzie potrzebował transportu w pierwszej kolejności?
Rozporządzenie dotyczące ewakuacji nakazuje planować pomoc z uwzględnieniem dzieci, kobiet ciężarnych, podopiecznych placówek całodobowej opieki, pacjentów oraz osób z niepełnosprawnościami. W miarę możliwości należy zapewniać wspólny transport rodzinom i osobom wymagającym wsparcia wraz z opiekunami. To wyjaśnia znaczenie pojazdów umożliwiających przewóz w pozycji leżącej. W wielu gospodarstwach problemem nie będzie samo znalezienie miejsca w autobusie, lecz bezpieczne opuszczenie mieszkania przez osobę, która nie jest w stanie zejść po schodach lub podróżować bez pomocy.
Dla takiej rodziny przygotowanie powinno obejmować ustalenie, kto pomaga na miejscu i jakie potrzeby trzeba przekazać osobom organizującym transport. Warto mieć dostępne informacje o ograniczeniach ruchowych, potrzebnym wyposażeniu i kontakcie do opiekuna. Inaczej wygląda pomoc osobie poruszającej się samodzielnie na wózku, a inaczej choremu stale leżącemu. Obietnica „miejsca na nosze” nie rozwiązuje wszystkich tych sytuacji. Dopiero rozpoznanie rzeczywistych potrzeb pozwala dobrać sposób pomocy. Nie należy przy tym zakładać, że zakup nowej floty oznacza automatyczny przyjazd autobusu pod każdy adres.
Własny samochód także wymaga podporządkowania się organizacji przejazdu
System uwzględnia samoewakuację, czyli wykorzystanie własnego transportu i samodzielnie zorganizowanego miejsca pobytu poza zagrożonym obszarem. Nadal wymaga ona koordynacji. Chodzi między innymi o utrzymanie przejezdności i omijanie szlaków zarezerwowanych dla wojska oraz służb. Rodzina mająca samochód i możliwość zatrzymania się u krewnych może być lepiej przygotowana do podróży, ale musi uwzględniać aktualne polecenia dotyczące ruchu. Wcześniej warto zadbać o sprawność auta i mapę dostępną bez internetu. Rządowy poradnik przypomina również, aby w kryzysie ograniczać korzystanie z samochodów i pozostawiać drogi przejezdne dla pomocy.
Co mieszkańcy mogą przygotować już teraz?
Najbardziej praktyczne przygotowanie zaczyna się od kontaktów i podziału obowiązków w rodzinie. Kto sprawdza sytuację starszego rodzica, kto ma dokumenty dzieci, kto zabiera leki i kto odpowiada za zwierzęta? Takie ustalenia warto zapisać i omówić, zanim pojawi się potrzeba działania. Rodzinny plan powinien uwzględniać również rozdzielenie domowników w ciągu dnia i utratę łączności. Dokument krajowy organizuje działania państwa, natomiast nie zastąpi wiedzy o potrzebach konkretnej rodziny. Przygotowanie podręcznych rzeczy wcześniej zmniejsza liczbę spraw, które trzeba rozstrzygnąć w pośpiechu.
Rodzice uczniów powinni sprawdzić procedury obowiązujące w szkole. Oficjalny poradnik zaleca zapisanie kontaktu do osoby wyznaczonej przez placówkę w sprawie odbioru dzieci w sytuacji zagrożenia. Warto wiedzieć, jak szkoła przekazuje informacje i gdzie rodzic ma szukać aktualnych instrukcji. Nie należy z góry zakładać, że podczas każdej sytuacji kryzysowej odbiór będzie wyglądał tak jak po zwykłych lekcjach. Pytanie o te zasady można zadać już teraz, a ważne numery zachować również poza telefonem. To przygotowanie przydatne także podczas lokalnego alarmu, pożaru lub awarii.
Osobno warto przygotować podręczny zestaw na wypadek konieczności wyjścia. Rządowa lista obejmuje między innymi dokumenty, potrzebne leki, wodę, gotową żywność, latarkę, radio, telefon z powerbankiem, gotówkę i odzież dobraną do pogody. Zestaw trzeba dostosować do osoby, która będzie go niosła, oraz jej potrzeb. Poradnik wskazuje też, by powiadomić bliskich o sposobie i kierunku ewakuacji oraz zadbać o dane kontaktowe przy dzieciach. Przy bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia nie należy zwlekać z opuszczeniem niebezpiecznego miejsca z powodu pakowania rzeczy.
W razie zarządzenia ewakuacji trzeba stosować się do poleceń władz i służb. Aktualne informacje mogą być przekazywane przez Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania, strony urzędów i media. Warto zwracać uwagę na obszar, którego dotyczy komunikat, oraz jego datę. Informacja o przyjęciu krajowego planu opisuje przygotowania państwa; polecenie ewakuacji będzie dotyczyć określonego zagrożenia i konkretnych działań mieszkańców. Sprawdzenie źródła pozwala uniknąć reagowania na stary zrzut ekranu lub cudzy opis sytuacji z innej miejscowości.
Warszawskie przygotowania: Solaris – rozszerzenie zamówienia do 170 autobusów; PAP za wawa.info – wyposażenie, wartość i harmonogram dostaw; Serwis Samorządowy PAP – wypowiedź Wiesława Leśniakiewicza; Rynek Kolejowy – ogłoszenie „Podziemnej Tarczy”; „Architektura-Murator” – przygotowania infrastruktury metra; KM PSP Warszawa – narzędzie „Gdzie się ukryć”.
Zalecenia dla mieszkańców: ewakuacja i plecak ewakuacyjny; przygotowanie domu, transportu i kontaktów ze szkołą; rodzinny plan na kryzys. Stan informacji: 12 listopada 2026 r.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.