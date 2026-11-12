Pilne: Strzały w kierunku policjantów w Krakowie. 39-latek zatrzymany po pościgu
W rejonie ul. Bieżanowskiej w Krakowie mężczyzna oddał strzały w kierunku policjantów, którzy przyjechali na zgłoszenie. Funkcjonariusze odpowiedzieli strzałami ostrzegawczymi, a po krótkim pościgu zatrzymali 39-latka. Nikt nie został ranny. Według wstępnych ustaleń mężczyzna mógł strzelać z broni hukowej.
Zgłoszenie o mężczyźnie z bronią tuż po godz. 13:00
Jak poinformowała Małopolska Policja, w czwartek 12 listopada tuż po godz. 13:00 dyżurny dostał zgłoszenie o mężczyźnie, który poruszał się w rejonie ul. Bieżanowskiej i miał mieć przy sobie broń. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów.
Na widok wysiadających z radiowozu funkcjonariuszy, mężczyzna oddał strzały w ich kierunku. Policjanci wezwali go do natychmiastowego odrzucenia broni – oddając dwa strzały ostrzegawcze – przekazała policja.
Uciekał i odrzucił broń. Został zatrzymany
Mężczyzna rzucił się do ucieczki. Podczas pościgu odrzucił broń, którą policjanci zabezpieczyli do dalszych badań. Napastnik, 39-letni mężczyzna, został zatrzymany.
Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Jakub Mirochna przekazał TVN24, że według wstępnych ustaleń przedmiot, z którego padły strzały, mógł być bronią hukową. To mają potwierdzić dalsze badania. Najważniejsze, że nikt w wyniku tej sytuacji nie odniósł żadnych obrażeń – podkreślił rzecznik.
Motyw nieznany. Na miejscu trwają czynności
Policja nie podała, dlaczego mężczyzna miał przy sobie broń ani dlaczego strzelał. Motywy są ustalane. Pozwólmy policjantom działać – zaapelował Jakub Mirochna. Na miejscu wciąż pracują policjanci.
Do zdarzenia doszło 5 dni po zamachu na Rynku Głównym, w którym zginęło 6 osób, a 2 policjantów zostało ciężko rannych. Policja nie przekazała informacji, by oba zdarzenia miały ze sobą związek.
Co warto wiedzieć?
- Zatrzymany 39-latek oddał strzały w kierunku policjantów w rejonie ul. Bieżanowskiej. Nikt nie został ranny.
- Według wstępnych ustaleń mogła to być broń hukowa. Policja zabezpieczyła ją do badań.
- Nie udostępniaj niesprawdzonych informacji i nagrań o zdarzeniu. Mogą wywołać niepotrzebną panikę.
- Widzisz osobę z bronią lub przedmiotem przypominającym broń? Nie podchodź, oddal się w bezpieczne miejsce i dzwoń pod 112.
- Jeśli byłeś świadkiem zdarzenia lub masz nagranie, przekaż je policji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.