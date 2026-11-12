Pilne: Strzały w kierunku policjantów w Krakowie. 39-latek zatrzymany po pościgu

12 listopada 2026 14:54 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

W rejonie ul. Bieżanowskiej w Krakowie mężczyzna oddał strzały w kierunku policjantów, którzy przyjechali na zgłoszenie. Funkcjonariusze odpowiedzieli strzałami ostrzegawczymi, a po krótkim pościgu zatrzymali 39-latka. Nikt nie został ranny. Według wstępnych ustaleń mężczyzna mógł strzelać z broni hukowej.

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Fot. Warszawa w Pigułce / jakość poprawiono przy pomocy AI.

Zgłoszenie o mężczyźnie z bronią tuż po godz. 13:00

Jak poinformowała Małopolska Policja, w czwartek 12 listopada tuż po godz. 13:00 dyżurny dostał zgłoszenie o mężczyźnie, który poruszał się w rejonie ul. Bieżanowskiej i miał mieć przy sobie broń. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów.

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Na widok wysiadających z radiowozu funkcjonariuszy, mężczyzna oddał strzały w ich kierunku. Policjanci wezwali go do natychmiastowego odrzucenia broni – oddając dwa strzały ostrzegawcze – przekazała policja.

Uciekał i odrzucił broń. Został zatrzymany

Mężczyzna rzucił się do ucieczki. Podczas pościgu odrzucił broń, którą policjanci zabezpieczyli do dalszych badań. Napastnik, 39-letni mężczyzna, został zatrzymany.

Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Jakub Mirochna przekazał TVN24, że według wstępnych ustaleń przedmiot, z którego padły strzały, mógł być bronią hukową. To mają potwierdzić dalsze badania. Najważniejsze, że nikt w wyniku tej sytuacji nie odniósł żadnych obrażeń – podkreślił rzecznik.

Motyw nieznany. Na miejscu trwają czynności

Policja nie podała, dlaczego mężczyzna miał przy sobie broń ani dlaczego strzelał. Motywy są ustalane. Pozwólmy policjantom działać – zaapelował Jakub Mirochna. Na miejscu wciąż pracują policjanci.

Do zdarzenia doszło 5 dni po zamachu na Rynku Głównym, w którym zginęło 6 osób, a 2 policjantów zostało ciężko rannych. Policja nie przekazała informacji, by oba zdarzenia miały ze sobą związek.

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Co warto wiedzieć?

  • Zatrzymany 39-latek oddał strzały w kierunku policjantów w rejonie ul. Bieżanowskiej. Nikt nie został ranny.
  • Według wstępnych ustaleń mogła to być broń hukowa. Policja zabezpieczyła ją do badań.
  • Nie udostępniaj niesprawdzonych informacji i nagrań o zdarzeniu. Mogą wywołać niepotrzebną panikę.
  • Widzisz osobę z bronią lub przedmiotem przypominającym broń? Nie podchodź, oddal się w bezpieczne miejsce i dzwoń pod 112.
  • Jeśli byłeś świadkiem zdarzenia lub masz nagranie, przekaż je policji.
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