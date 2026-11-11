Powiadomienia o każdej recepcie w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zaostrza przepisy po wycieku danych 19 mln osób
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje nowelizację przepisów, która wprowadzi obowiązkowe powiadomienia push w państwowych aplikacjach mObywatel oraz mojeIKP o każdym wystawionym skierowaniu, recepcie i nowym zdarzeniu medycznym. Uruchomienie alertów oraz nałożenie ścisłych wymogów certyfikacyjnych na firmy IT to bezpośrednia reakcja rządu na gigantyczny wyciek, w wyniku którego zagrożone zostały wrażliwe dane o zdrowiu blisko 19 mln obywateli.
Alerty na ekranie telefonu bez szczegółów o lekach. Jak zadziała nowy system?
W opublikowanym we wtorek wykazie prac legislacyjnych rządu znalazły się założenia do ustawy wzmacniającej ochronę danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwo pacjentów. Najbardziej odczuwalną nowością dla obywateli będzie wdrożenie systemu automatycznych komunikatów. Każdorazowe wystawienie recepty czy udzielenie świadczenia zdrowotnego wygeneruje natychmiastowe powiadomienie na smartfonie, informując pacjenta o odnotowaniu zdarzenia medycznego na jego koncie.
Aby zachować maksymalny poziom dyskrecji i bezpieczeństwa, wyskakujące na zablokowanym ekranie powiadomienia z aplikacji mObywatel oraz mojeIKP nie będą zawierały żadnych szczegółowych informacji o nazwach przypisywanych leków ani diagnozach. Rozwiązanie to ma pełnić funkcję sygnalizacyjną. Pełen wgląd w dokumentację będzie możliwy dopiero po uprzednim uwierzytelnieniu się użytkownika wewnątrz dedykowanej usługi, co błyskawicznie zdemaskuje ewentualne próby wyłudzenia leków na dane nieświadomego obywatela.
Obowiązkowa certyfikacja firm medycznych i szybkie raportowanie do CSIRT NASK
Projektowana rewolucja w cyfrowej ochronie zdrowia jest pokłosiem poważnego naruszenia zabezpieczeń u zewnętrznego usługodawcy. Nowe prawo uderzy w firmy informatyczne obsługujące infrastrukturę medyczną. Podmioty przetwarzające dokumentację dla więcej niż 100 administratorów (np. przychodni) lub operujące bazami obejmującymi powyżej 100 tys. osób zostaną poddane ścisłemu nadzorowi. Zostaną one zobligowane do przekazywania szczegółowych raportów o stosowanych zabezpieczeniach, audytach i pomiarach odporności na ataki nie rzadziej niż raz na 2 lata.
Zgodnie z zapisami, obsługa danych medycznych zostanie uzależniona od uzyskania certyfikacji w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo ustawa nakłada na podmioty przetwarzające dane na dużą skalę bezwzględny obowiązek przekazywania do CSIRT NASK informacji identyfikujących osoby, których dane wyciekły, aby natychmiast udostępnić je w usłudze „Bezpieczne Dane”. Zmiany obejmą również zasady sukcesji – lekarze prowadzący indywidualne praktyki będą musieli z wyprzedzeniem wyznaczyć podmiot odpowiedzialny za przejęcie akt pacjentów w przypadku ich śmierci i zgłosić ten fakt do okręgowej izby lekarskiej.
Jak zabezpieczyć swoje dane medyczne przed cyberatakami?
Do czasu pełnego wdrożenia zaktualizowanych aplikacji i nowych wymogów prawnych, obywatele powinni samodzielnie zadbać o profilaktykę cyfrową:
- Aktywuj system powiadomień w aplikacji mojeIKP – pobierz darmową, oficjalną aplikację rządową, zaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego i wyraź w ustawieniach swojego smartfona zgodę na otrzymywanie komunikatów push, aby na bieżąco monitorować aktywność na swoim koncie zdrowotnym.
- Weryfikuj historię leczenia w portalu pacjenta – loguj się regularnie na stronę pacjent.gov.pl, aby kontrolować zakładkę z historią wizyt oraz recept; jeśli zauważysz świadczenie, z którego nigdy nie korzystałeś, niezwłocznie zgłoś ten fakt do Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Zastrzeż numer PESEL w mObywatelu – skorzystaj z funkcji szybkiego blokowania numeru PESEL w swoim telefonie, aby uniemożliwić przestępcom wykorzystanie Twojej tożsamości do wyłudzenia kredytu lub wyrobienia duplikatu karty SIM, w przypadku gdy Twoje dane znalazły się w przejętej przez hakerów paczce 19 mln rekordów.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.