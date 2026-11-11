Ministerstwo Cyfryzacji odłącza ePUAP po cyberataku z 10 listopada. ABW bada sprawę, brak daty wznowienia usług

11 listopada 2026 20:56 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Kronika policyjna, Polska i świat | Brak komentarzy

Ministerstwo Cyfryzacji podjęło decyzję o prewencyjnym odłączeniu ogólnopolskiego systemu ePUAP po wykryciu zmasowanego cyberataku na infrastrukturę teleinformatyczną we wtorek, 10 listopada 2026 roku. Choć resort zapewnia o braku wycieku danych, miliony obywateli straciły dostęp do internetowych usług publicznych, a do analizy incydentu wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

haker na tle ściany z ekranami
Obraz poglądowy, wygenerowany przy pomocy AI.

Prewencyjne odłączenie platformy i wkroczenie ABW. Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

Informację o ataku hakerskim przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w oficjalnym komunikacie. Resort podkreślił, że decyzja o natychmiastowym odcięciu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) od sieci zewnętrznej miała charakter wyłącznie zapobiegawczy i podyktowany względami bezpieczeństwa. Zapewniono jednocześnie, że sama infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) jest bezpieczna i nie doszło do zniszczenia rejestrów państwowych.

Do wyjaśnienia okoliczności i źródła ataku włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) wraz z zespołami reagowania na incydenty komputerowe CSIRT. Dyrektor biura komunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Gieorgica przekazał, że system pozostanie nieaktywny aż do zakończenia wszystkich audytów bezpieczeństwa przez specjalistów COI. – Obecnie nie można zadeklarować konkretnego terminu, kiedy system ePUAP wróci do pełnej funkcjonalności. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa systemu i jak najszybsze przywrócenie pełnej jego dostępności – poinformował przedstawiciel resortu.

Zablokowane wnioski i pisma urzędowe. Czym skutkuje awaria ePUAP dla obywateli?

Platforma ePUAP to kluczowy węzeł komunikacyjny polskiej e-administracji, który każdego dnia przetwarza dziesiątki tysięcy spraw urzędowych. System odpowiada za przesyłanie wniosków, pism i odwołań do urzędów gmin, starostw, sądów, urzędów skarbowych oraz ministerstw, a także służy do autoryzacji tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego.

Całkowite wyłączenie platformy oznacza, że petenci nie mogą złożyć drogą internetową wniosków o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenia narodzin dziecka, odwołań administracyjnych ani pism procesowych wymagających zachowania terminów ustawowych. Paraliż dotknął także podmioty gospodarcze przesyłające dokumentację do rejestrów publicznych.

Jak załatwić pilną sprawę urzędową w czasie niedostępności ePUAP?

  • Złóż pismo osobiście w biurze podawczym urzędu – przygotuj dokument w formie papierowej w 2 egzemplarzach i poproś urzędnika o wbicie pieczęci wpływu (prezentaty) z datą i godziną na Twojej kopii, co stanowi bezsporny dowód zachowania terminu.
  • Nadaj dokument przesyłką poleconą w placówce Poczty Polskiej – zgodnie z art. 57 Kodeksu postępowania administracyjnego oddanie pisma w polskiej placówce operatora wyznaczonego (Poczta Polska) jest równoznaczne z wniesieniem go do organu, a o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
  • Skorzystaj z alternatywnych platform rządowych – w sprawach podatkowych zaloguj się bezpośrednio do serwisu e-Urząd Skarbowy, a w kwestiach ubezpieczeń społecznych do PUE ZUS / eZUS przy użyciu bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel, o ile konkretna bramka logowania omija węzeł ePUAP.

Najważniejsze fakty o wyłączeniu systemu ePUAP

  • Prewencyjne odłączenie platformy – Ministerstwo Cyfryzacji wyłączyło ePUAP po wykryciu ataku hakerskiego we wtorek, 10 listopada 2026 roku.
  • Brak terminu przywrócenia – system ruszy dopiero po zakończeniu pełnych testów bezpieczeństwa przez Centralny Ośrodek Informatyki.
  • Zaangażowanie służb – śledztwo w sprawie incydentu prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
  • Bezpieczeństwo danych – według zapewnień resortu nie stwierdzono zakłócenia integralności baz ani wycieku informacji obywateli.
  • Zawieszenie usług online – brak możliwości wysyłania pism urzędowych i korzystania z Profilu Zaufanego przez ePUAP.

 

Źródło: PAP

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna