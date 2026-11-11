Ministerstwo Cyfryzacji odłącza ePUAP po cyberataku z 10 listopada. ABW bada sprawę, brak daty wznowienia usług
Ministerstwo Cyfryzacji podjęło decyzję o prewencyjnym odłączeniu ogólnopolskiego systemu ePUAP po wykryciu zmasowanego cyberataku na infrastrukturę teleinformatyczną we wtorek, 10 listopada 2026 roku. Choć resort zapewnia o braku wycieku danych, miliony obywateli straciły dostęp do internetowych usług publicznych, a do analizy incydentu wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Prewencyjne odłączenie platformy i wkroczenie ABW. Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji
Informację o ataku hakerskim przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w oficjalnym komunikacie. Resort podkreślił, że decyzja o natychmiastowym odcięciu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) od sieci zewnętrznej miała charakter wyłącznie zapobiegawczy i podyktowany względami bezpieczeństwa. Zapewniono jednocześnie, że sama infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) jest bezpieczna i nie doszło do zniszczenia rejestrów państwowych.
Do wyjaśnienia okoliczności i źródła ataku włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) wraz z zespołami reagowania na incydenty komputerowe CSIRT. Dyrektor biura komunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Gieorgica przekazał, że system pozostanie nieaktywny aż do zakończenia wszystkich audytów bezpieczeństwa przez specjalistów COI. – Obecnie nie można zadeklarować konkretnego terminu, kiedy system ePUAP wróci do pełnej funkcjonalności. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa systemu i jak najszybsze przywrócenie pełnej jego dostępności – poinformował przedstawiciel resortu.
Zablokowane wnioski i pisma urzędowe. Czym skutkuje awaria ePUAP dla obywateli?
Platforma ePUAP to kluczowy węzeł komunikacyjny polskiej e-administracji, który każdego dnia przetwarza dziesiątki tysięcy spraw urzędowych. System odpowiada za przesyłanie wniosków, pism i odwołań do urzędów gmin, starostw, sądów, urzędów skarbowych oraz ministerstw, a także służy do autoryzacji tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego.
Całkowite wyłączenie platformy oznacza, że petenci nie mogą złożyć drogą internetową wniosków o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenia narodzin dziecka, odwołań administracyjnych ani pism procesowych wymagających zachowania terminów ustawowych. Paraliż dotknął także podmioty gospodarcze przesyłające dokumentację do rejestrów publicznych.
Jak załatwić pilną sprawę urzędową w czasie niedostępności ePUAP?
- Złóż pismo osobiście w biurze podawczym urzędu – przygotuj dokument w formie papierowej w 2 egzemplarzach i poproś urzędnika o wbicie pieczęci wpływu (prezentaty) z datą i godziną na Twojej kopii, co stanowi bezsporny dowód zachowania terminu.
- Nadaj dokument przesyłką poleconą w placówce Poczty Polskiej – zgodnie z art. 57 Kodeksu postępowania administracyjnego oddanie pisma w polskiej placówce operatora wyznaczonego (Poczta Polska) jest równoznaczne z wniesieniem go do organu, a o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
- Skorzystaj z alternatywnych platform rządowych – w sprawach podatkowych zaloguj się bezpośrednio do serwisu e-Urząd Skarbowy, a w kwestiach ubezpieczeń społecznych do PUE ZUS / eZUS przy użyciu bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel, o ile konkretna bramka logowania omija węzeł ePUAP.
Najważniejsze fakty o wyłączeniu systemu ePUAP
- Prewencyjne odłączenie platformy – Ministerstwo Cyfryzacji wyłączyło ePUAP po wykryciu ataku hakerskiego we wtorek, 10 listopada 2026 roku.
- Brak terminu przywrócenia – system ruszy dopiero po zakończeniu pełnych testów bezpieczeństwa przez Centralny Ośrodek Informatyki.
- Zaangażowanie służb – śledztwo w sprawie incydentu prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Bezpieczeństwo danych – według zapewnień resortu nie stwierdzono zakłócenia integralności baz ani wycieku informacji obywateli.
- Zawieszenie usług online – brak możliwości wysyłania pism urzędowych i korzystania z Profilu Zaufanego przez ePUAP.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.