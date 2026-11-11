Znana marka wchodzi do Biedronki. Eleganckie i idealne na prezent i na co dzień

11 listopada 2026 14:52 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

Od czwartku 12 listopada w sklepach Biedronki, także w Warszawie, pojawi się kolekcja galanterii Puccini. W ofercie jest 6 modeli toreb i plecaków w 3 cenach oraz zimowe dodatki. Różnice między wariantami za 79,90 zł, 99 zł i 129 zł nie ograniczają się do rozmiaru. Sprawdziliśmy, co dokładnie dostaniemy w każdej cenie i na co zwrócić uwagę przed zakupem.

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Szyld Biedronki. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Oferta trwa do 25 listopada, ale tylko do wyczerpania zapasów

Produkty Puccini znalazły się w gazetce Biedronki „Hity i inspiracje”, ważnej od 7 do 25 listopada 2026 r. Torebki i plecaki będą dostępne od 12 listopada, do wyczerpania zapasów. Według Interii oferta obejmuje wybrane sklepy, więc nie w każdej Biedronce znajdziemy całą kolekcję.

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To nie pierwsza taka akcja. Puccini, polska marka znana głównie z walizek i galanterii, regularnie pojawia się w Biedronce. Rok temu, w listopadzie 2025 r., sieć sprzedawała torebki tej marki od 64,90 zł, a we wrześniu 2026 r. kolekcję plecaków, toreb i kosmetyczek.

Wszystkie torebki z kolekcji są ze skóry ekologicznej

Według opisu w gazetce torebki są wykonane ze skóry ekologicznej, a nie naturalnej. Dominuje czerń ze złotymi detalami. To ważne przy porównywaniu cen: za skórzaną torebkę znanej marki zapłacilibyśmy znacznie wiecej. Wymiarów poszczególnych modeli gazetka nie podaje, dlatego warto je sprawdzić w sklepie, np. przykładając torebkę do dokumentu A4 lub tabletu.

Za 79,90 zł saszetka, za 99 zł plecak i 2 torebki, za 129 zł duże modele

Cena Model Co wiadomo Dla kogo
79,90 zł Saszetka Mały czarny model z paskiem na ramię, przednią kieszenią i zamkami. Nie zmieści dokumentów A4. Na telefon, portfel i klucze, na spacer lub zakupy
99 zł Plecak Kompaktowy, czarny, na zamki, ze złotymi detalami Na co dzień do miasta, gdy chcemy mieć wolne ręce
99 zł Torebka na łańcuszku Mały, prostokątny model, zapinany na zamek Na wyjścia wieczorne i okazje
99 zł Torebka na pasku Czarna, noszona na ramieniu lub przez ramię Na co dzień, do pracy bez laptopa
129 zł Shopperka Duża torba z długimi uchwytami. Według opisów zmieści dokumenty A4. Do pracy, na uczelnię, na zakupy
129 zł Torebka półokrągła Zaokrąglony kształt, długie rączki i dodatkowy pasek Na co dzień i jako modny dodatek do płaszcza

Najprościej mówiąc: 79,90 zł to cena za najmniejszy model na najpotrzebniejsze drobiazgi. Za 99 zł mamy 3 modele średniej wielkości, w tym jedyny plecak w kolekcji. Za 129 zł są 2 największe modele, które sprawdzą się, gdy nosimy ze sobą więcej rzeczy. Jeden z modeli ma fakturę imitującą skórę krokodyla.

Ceny podobne jak rok temu, najtańszy model droższy

W porównaniu z listopadową akcją z 2025 r. ceny większości modeli się nie zmieniły. Wtedy, jak podawało Radio ESKA, listonoszka Puccini kosztowała 99 zł, shopperka 129 zł, a czapki i rękawiczki 29,99 zł. Różnica dotyczy najtańszego modelu: rok temu torebki zaczynały się od 64,90 zł, teraz najtańsza jest saszetka za 79,90 zł. Tym razem w ofercie nie ma też walizek, które w 2025 r. kosztowały 129 zł.

Produkt Listopad 2025 Listopad 2026
Najtańszy model 64,90 zł 79,90 zł (saszetka)
Średni model 99 zł (listonoszka) 99 zł (plecak i 2 torebki)
Shopperka 129 zł 129 zł
Czapki i rękawiczki 29,99 zł 29,99 zł

Dla porównania, jak wyliczył serwis Wizaż.pl, w sklepie internetowym Puccini torebki tej marki kosztowały ok. 140-200 zł, i to po obniżkach z poziomu ok. 280-330 zł. To jednak inne modele niż te z Biedronki, więc porównanie jest orientacyjne.

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Czapki, kominy i rękawiczki po 29,99 zł

Oprócz toreb w ofercie są zimowe dodatki Puccini. Każdy kosztuje 29,99 zł:

  • czapka z pomponem,
  • czapka klasyczna,
  • komin,
  • rękawiczki.

Dodatki są w stonowanych kolorach, m.in. beżu, pudrowym różu, szarościach i czerni. Komplet złożony z czapki, komina i rękawiczek kosztuje 89,97 zł.

Prezent pod choinkę? Sprawdź zasady zwrotów

Wiele osób kupuje takie torebki z myślą o świętach. Warto pamiętać o jednej zasadzie. Ustawowe 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny przysługuje przy zakupach przez internet lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Przy zakupie w sklepie stacjonarnym takiego prawa nie ma, chyba że sklep sam je przyznaje. Zachowaj paragon i zapytaj przy kasie o zasady zwrotów obowiązujące w danym sklepie.

Jeśli torebka okaże się wadliwa, np. odklei się okleina lub zepsuje zamek, przysługuje reklamacja. Zgodnie z art. 43c ustawy o prawach konsumenta sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową, który ujawni się w ciągu 2 lat od zakupu.

Zakupy w Warszawie: oferta startuje dzień po święcie

Oferta rusza w czwartek, zaraz po 11 listopada, gdy sklepy były zamknięte. Po dniu wolnym od handlu w warszawskich Biedronkach może być tłoczniej niż zwykle. Przy poprzednich akcjach z Puccini media zwracały uwagę, że towar szybko znikał z półek.

Jeśli zależy ci na konkretnym modelu, wybierz się na zakupy w czwartek rano. Pamiętaj, że oferta obejmuje wybrane sklepy, więc w Biedronce pod domem całej kolekcji może nie być. Warto wtedy zajrzeć do innego sklepu sieci w okolicy.

Co sprawdzić przed zakupem torebki Puccini w Biedronce

  • Oferta trwa od 12 do 25 listopada 2026 r. lub do wyczerpania zapasów, tylko w wybranych sklepach.
  • Saszetka kosztuje 79,90 zł, plecak i 2 mniejsze torebki po 99 zł, a shopperka i torebka półokrągła po 129 zł.
  • Wszystkie torebki są ze skóry ekologicznej. Obejrzyj szwy, zamki i mocowanie pasków jeszcze w sklepie.
  • Sprawdź wymiary na miejscu. Gazetka ich nie podaje, a od rozmiaru zależy, czy zmieścisz dokumenty A4 lub tablet.
  • Kupujesz na prezent? Zachowaj paragon i zapytaj o zasady zwrotów, bo przy zakupach w sklepie nie ma ustawowych 14 dni na odstąpienie od umowy.
  • Wadę możesz reklamować przez 2 lata od zakupu.
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