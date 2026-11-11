Znana marka wchodzi do Biedronki. Eleganckie i idealne na prezent i na co dzień
Od czwartku 12 listopada w sklepach Biedronki, także w Warszawie, pojawi się kolekcja galanterii Puccini. W ofercie jest 6 modeli toreb i plecaków w 3 cenach oraz zimowe dodatki. Różnice między wariantami za 79,90 zł, 99 zł i 129 zł nie ograniczają się do rozmiaru. Sprawdziliśmy, co dokładnie dostaniemy w każdej cenie i na co zwrócić uwagę przed zakupem.
Oferta trwa do 25 listopada, ale tylko do wyczerpania zapasów
Produkty Puccini znalazły się w gazetce Biedronki „Hity i inspiracje”, ważnej od 7 do 25 listopada 2026 r. Torebki i plecaki będą dostępne od 12 listopada, do wyczerpania zapasów. Według Interii oferta obejmuje wybrane sklepy, więc nie w każdej Biedronce znajdziemy całą kolekcję.
To nie pierwsza taka akcja. Puccini, polska marka znana głównie z walizek i galanterii, regularnie pojawia się w Biedronce. Rok temu, w listopadzie 2025 r., sieć sprzedawała torebki tej marki od 64,90 zł, a we wrześniu 2026 r. kolekcję plecaków, toreb i kosmetyczek.
Wszystkie torebki z kolekcji są ze skóry ekologicznej
Według opisu w gazetce torebki są wykonane ze skóry ekologicznej, a nie naturalnej. Dominuje czerń ze złotymi detalami. To ważne przy porównywaniu cen: za skórzaną torebkę znanej marki zapłacilibyśmy znacznie wiecej. Wymiarów poszczególnych modeli gazetka nie podaje, dlatego warto je sprawdzić w sklepie, np. przykładając torebkę do dokumentu A4 lub tabletu.
Za 79,90 zł saszetka, za 99 zł plecak i 2 torebki, za 129 zł duże modele
|Cena
|Model
|Co wiadomo
|Dla kogo
|79,90 zł
|Saszetka
|Mały czarny model z paskiem na ramię, przednią kieszenią i zamkami. Nie zmieści dokumentów A4.
|Na telefon, portfel i klucze, na spacer lub zakupy
|99 zł
|Plecak
|Kompaktowy, czarny, na zamki, ze złotymi detalami
|Na co dzień do miasta, gdy chcemy mieć wolne ręce
|99 zł
|Torebka na łańcuszku
|Mały, prostokątny model, zapinany na zamek
|Na wyjścia wieczorne i okazje
|99 zł
|Torebka na pasku
|Czarna, noszona na ramieniu lub przez ramię
|Na co dzień, do pracy bez laptopa
|129 zł
|Shopperka
|Duża torba z długimi uchwytami. Według opisów zmieści dokumenty A4.
|Do pracy, na uczelnię, na zakupy
|129 zł
|Torebka półokrągła
|Zaokrąglony kształt, długie rączki i dodatkowy pasek
|Na co dzień i jako modny dodatek do płaszcza
Najprościej mówiąc: 79,90 zł to cena za najmniejszy model na najpotrzebniejsze drobiazgi. Za 99 zł mamy 3 modele średniej wielkości, w tym jedyny plecak w kolekcji. Za 129 zł są 2 największe modele, które sprawdzą się, gdy nosimy ze sobą więcej rzeczy. Jeden z modeli ma fakturę imitującą skórę krokodyla.
Ceny podobne jak rok temu, najtańszy model droższy
W porównaniu z listopadową akcją z 2025 r. ceny większości modeli się nie zmieniły. Wtedy, jak podawało Radio ESKA, listonoszka Puccini kosztowała 99 zł, shopperka 129 zł, a czapki i rękawiczki 29,99 zł. Różnica dotyczy najtańszego modelu: rok temu torebki zaczynały się od 64,90 zł, teraz najtańsza jest saszetka za 79,90 zł. Tym razem w ofercie nie ma też walizek, które w 2025 r. kosztowały 129 zł.
|Produkt
|Listopad 2025
|Listopad 2026
|Najtańszy model
|64,90 zł
|79,90 zł (saszetka)
|Średni model
|99 zł (listonoszka)
|99 zł (plecak i 2 torebki)
|Shopperka
|129 zł
|129 zł
|Czapki i rękawiczki
|29,99 zł
|29,99 zł
Dla porównania, jak wyliczył serwis Wizaż.pl, w sklepie internetowym Puccini torebki tej marki kosztowały ok. 140-200 zł, i to po obniżkach z poziomu ok. 280-330 zł. To jednak inne modele niż te z Biedronki, więc porównanie jest orientacyjne.
Czapki, kominy i rękawiczki po 29,99 zł
Oprócz toreb w ofercie są zimowe dodatki Puccini. Każdy kosztuje 29,99 zł:
- czapka z pomponem,
- czapka klasyczna,
- komin,
- rękawiczki.
Dodatki są w stonowanych kolorach, m.in. beżu, pudrowym różu, szarościach i czerni. Komplet złożony z czapki, komina i rękawiczek kosztuje 89,97 zł.
Prezent pod choinkę? Sprawdź zasady zwrotów
Wiele osób kupuje takie torebki z myślą o świętach. Warto pamiętać o jednej zasadzie. Ustawowe 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny przysługuje przy zakupach przez internet lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Przy zakupie w sklepie stacjonarnym takiego prawa nie ma, chyba że sklep sam je przyznaje. Zachowaj paragon i zapytaj przy kasie o zasady zwrotów obowiązujące w danym sklepie.
Jeśli torebka okaże się wadliwa, np. odklei się okleina lub zepsuje zamek, przysługuje reklamacja. Zgodnie z art. 43c ustawy o prawach konsumenta sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową, który ujawni się w ciągu 2 lat od zakupu.
Zakupy w Warszawie: oferta startuje dzień po święcie
Oferta rusza w czwartek, zaraz po 11 listopada, gdy sklepy były zamknięte. Po dniu wolnym od handlu w warszawskich Biedronkach może być tłoczniej niż zwykle. Przy poprzednich akcjach z Puccini media zwracały uwagę, że towar szybko znikał z półek.
Jeśli zależy ci na konkretnym modelu, wybierz się na zakupy w czwartek rano. Pamiętaj, że oferta obejmuje wybrane sklepy, więc w Biedronce pod domem całej kolekcji może nie być. Warto wtedy zajrzeć do innego sklepu sieci w okolicy.
Co sprawdzić przed zakupem torebki Puccini w Biedronce
- Oferta trwa od 12 do 25 listopada 2026 r. lub do wyczerpania zapasów, tylko w wybranych sklepach.
- Saszetka kosztuje 79,90 zł, plecak i 2 mniejsze torebki po 99 zł, a shopperka i torebka półokrągła po 129 zł.
- Wszystkie torebki są ze skóry ekologicznej. Obejrzyj szwy, zamki i mocowanie pasków jeszcze w sklepie.
- Sprawdź wymiary na miejscu. Gazetka ich nie podaje, a od rozmiaru zależy, czy zmieścisz dokumenty A4 lub tablet.
- Kupujesz na prezent? Zachowaj paragon i zapytaj o zasady zwrotów, bo przy zakupach w sklepie nie ma ustawowych 14 dni na odstąpienie od umowy.
- Wadę możesz reklamować przez 2 lata od zakupu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.