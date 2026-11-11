Najpierw ocieplenie, potem uderzenie mrozu
Najpierw zrobi się nieco cieplej, później znów przydadzą się ciepłe kurtki i skrobaczki do szyb. Prognozy na drugą połowę tygodnia wskazują krótkie ocieplenie, które najmocniej odczuje południe Polski. Potem nadejdzie ochłodzenie, a weekend przyniesie ponowne nocne spadki poniżej zera. W Warszawie i na Mazowszu także szykują się zmiany, choć na kilkanaście stopni w dzień nie ma co liczyć.
W czwartek cieplej, ale poprawa nie będzie jednakowa w całym kraju
Po ostatnich chłodnych dniach nawet kilka dodatkowych stopni może być wyraźnie zauważalne. Najbliższe ocieplenie nie obejmie jednak Polski równomiernie. Prognoza IMGW na ten tydzień wskazuje na większy wzrost temperatury na południu, podczas gdy północ pozostanie chłodniejsza. Różnice dobrze widać również w prognozach punktowych na czwartek: dla Krakowa pojawia się około 12°C, dla Wrocławia 9°C, a dla Gdańska tylko 4°C. Nie należy więc przenosić zapowiedzi kilkunastu stopni na wszystkie miejscowości. W niektórych regionach nadal będzie to po prostu chłodny listopadowy dzień.
Wyższa temperatura nie musi też oznaczać pogodnego nieba. W czwartek w Warszawie możliwy jest przelotny opad, we Wrocławiu prognozowane są deszcz i mżawka, a w Płocku również okresowe opady. Na suchy spacer większą szansę mogą więc dawać inne terminy niż dzień z najwyższym maksimum. Przy planowaniu wyjścia warto patrzeć jednocześnie na temperaturę, opady i porę dnia. Osiem czy dziewięć stopni osiągnięte na krótko po południu nie opisuje warunków podczas wczesnego dojazdu do pracy ani wieczornego powrotu.
Piątek przyniesie zmianę. IMGW wskazuje chłodny front
Według tygodniowej prognozy IMGW w piątek, 13 listopada, przez Polskę ma przemieszczać się z północnego zachodu chłodny front. Na południowym wschodzie możliwe będą mocniejsze opady deszczu, a wyżej także deszczu ze śniegiem i śniegu. W prognozie punktowej dla Krakowa temperatura maksymalna obniża się z czwartkowych około 12°C do około 6°C w piątek. We Wrocławiu spadek jest mniejszy: z około 9°C do 7°C. To pokazuje, że poprawa nie będzie trwałym przejściem do ciepłej pogody. Przebieg opadów i moment ochłodzenia będą zależały od regionu.
Weekend może być pogodniejszy. Najzimniej zrobi się nocą
Na sobotę i niedzielę, 14–15 listopada, IMGW zapowiada poprawę pogody, ale także powrót ujemnych temperatur nocą. W prognozach punktowych dla Krakowa weekendowe minima wynoszą około minus 4 i minus 3°C, a dla Wrocławia w sobotnim zestawieniu pojawia się około minus 2°C. Słońce w ciągu dnia nie będzie więc oznaczało ciepłego poranka. Poszczególne miasta różnią się wartościami, lecz w kilku z nich powtarza się możliwość przymrozków. Weekend może sprzyjać wyjściom bardziej niż deszczowy dzień, a jednocześnie wymagać cieplejszego ubrania rano i po zachodzie słońca.
Warszawa: około 8 stopni w czwartek, później chłodniejsze noce
Dla Warszawy prognoza punktowa odczytana 11 listopada wskazuje wzrost temperatury maksymalnej do około 8°C w czwartek. W piątek ma być około 5°C, a w sobotę i niedzielę odpowiednio około 6 i 7°C. Weekendowe minima w tym zestawieniu schodzą w okolice minus 1°C. To łagodniejszy wariant niż najniższe wartości z prognozy ogólnopolskiej, ale nadal oznacza możliwość oszronionych szyb. Rozpogodzenia mogą zachęcać do spaceru, jednak wyjście wcześnie rano będzie wymagało innego przygotowania niż krótki pobyt na zewnątrz w środku dnia.
|Dzień
|Warszawa — maksimum
|Radom — maksimum
|Płock — maksimum
|Środa, 11 listopada
|około 4°C
|około 4°C
|około 4°C
|Czwartek, 12 listopada
|około 8°C
|około 9°C
|około 7°C
|Piątek, 13 listopada
|około 5°C
|około 5°C
|około 5°C
|Sobota, 14 listopada
|około 6°C
|około 6°C
|około 6°C
|Niedziela, 15 listopada
|około 7°C
|około 7°C
|około 7°C
|Poniedziałek, 16 listopada
|około 8°C
|około 8°C
|około 7°C
|Wtorek, 17 listopada
|około 8°C
|około 8°C
|około 8°C
Na Mazowszu warto sprawdzić własną miejscowość, nie tylko stolicę
Podobny przebieg temperatury dziennej nie oznacza identycznych warunków nocą. W prognozie dla Radomia weekendowe minima wynoszą około minus 3°C, natomiast dla Płocka około minus 1 do 0°C. Różnica kilku stopni może mieć znaczenie przy porannym wyjeździe, zwłaszcza gdy samochód stoi pod gołym niebem. Nie należy też traktować wartości dla centrum dużego miasta jako dokładnej prognozy dla każdej sąsiedniej miejscowości. Jeżeli trasa prowadzi przez kilka powiatów, sensownie jest sprawdzić zarówno miejsce rozpoczęcia podróży, jak i cel. Jedna liczba dla całego Mazowsza nie odda tych różnic.
Czy to już zapowiedź zimy i śniegu w miastach?
Prognozowany powrót ujemnej temperatury nocą nie oznacza jeszcze całodobowego mrozu. W przytoczonych zestawieniach dla Warszawy, Radomia i Płocka maksima dzienne pozostają dodatnie. Nie ma w nich również podstaw do zapowiadania dużej śnieżycy nad całym Mazowszem. Zimowe opady w prognozie IMGW dotyczą przede wszystkim gór i obszarów podgórskich, a nie jednakowego scenariusza dla całego kraju. Osoba planująca wyjazd w góry powinna więc sprawdzić osobną prognozę dla tej okolicy.
Dlaczego kilka stopni na plusie nadal może być odczuwane jako zimno?
Temperatura powietrza to tylko część informacji o komforcie podczas spaceru. Znaczenie mają również wiatr, wilgotność i warunki, w których przebywamy. IMGW wyjaśnia, że do oceny temperatury odczuwalnej wykorzystuje się więcej elementów meteorologicznych, a wynik może różnić się między modelami i terminami prognozy. W najbliższych dniach tygodniowa prognoza przewiduje przeważnie wiatr słaby i umiarkowany. Nie daje to podstaw do zapowiadania powszechnej wichury, ale deszczowy dzień nadal może być nieprzyjemny mimo wyższej temperatury. Przy dłuższym pobycie na dworze warto sprawdzić także prognozę odczuwalną.
Na początku przyszłego tygodnia znów szansa na łagodniejszą pogodę
Prognozy punktowe na 16 i 17 listopada pokazują ponowny wzrost temperatury oraz łagodniejsze noce w części kraju. We wtorek we Wrocławiu pojawia się około 11°C, a w Krakowie 10°C. Dla trzech miast z Mazowsza wartości dzienne są niższe, co widać w tabeli. Jednocześnie w części prognoz wracają opady deszczu, więc kolejna poprawa temperatury także nie musi oznaczać słonecznej pogody. To dalsza część prognozy niż najbliższy czwartek: dokładne wartości i godziny opadów mogą się jeszcze zmieniać. Na tej podstawie można oceniać kierunek zmian, ale nie planować każdego szczegółu pogody z tygodniowym wyprzedzeniem.
Najważniejsze dla kierowców i osób wychodzących wcześnie rano
Przy takim układzie pogody szczególnej uwagi wymaga połączenie wilgotnej nawierzchni i późniejszego spadku temperatury poniżej zera. Jeżeli na jezdni lub chodniku pozostanie woda, może pojawić się śliskość. Nie potrzeba do tego dużych opadów śniegu. Przed porannym wyjazdem warto zarezerwować czas na oczyszczenie szyb i sprawdzić lokalną prognozę nocną. Bieżące ostrzeżenia IMGW należy odczytywać osobno: tygodniowa zapowiedź przymrozków nie jest tym samym co wydany komunikat dla konkretnego powiatu. Stan ostrzeżeń może zmieniać się wraz z aktualizacją prognoz.
Na spacery i inne wyjścia w weekend warto wybierać porę po porannym ociepleniu, uwzględniając godzinę powrotu. Przy całodniowym wyjeździe samo dzienne maksimum może być mylące, ponieważ znaczną część czasu spędzimy w niższej temperaturze. Osoby jadące na południe kraju powinny dodatkowo odróżnić prognozę dla miasta od warunków podgórskich. Najbliższe dni przyniosą zmianę kilka razy: najpierw krótką poprawę temperatury, następnie ochłodzenie i zimne noce, a później możliwe kolejne złagodzenie. Zimowych rzeczy nie warto jeszcze chować po jednym cieplejszym popołudniu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.