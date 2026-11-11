Policja zablokowała już centrum. Niedługo w Warszawie rusza Marsz Niepodległości
Policja zamknęła już część centrum Warszawy, a kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi ograniczeniami. Dziś, 11 listopada, na rondzie Romana Dmowskiego rozpocznie się Marsz Niepodległości. Oficjalny początek zgromadzenia zaplanowano na godzinę 14:00, natomiast według programu organizatora kolumna ma wyruszyć o 14:30. Uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na prawy brzeg Wisły. Utrudnienia dotyczą także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy i tramwaje zmieniają trasy w związku z obchodami święta.
Marsz przejdzie przez most Poniatowskiego. Finał przy Stadionie Narodowym
Początek wydarzenia wyznaczono na rondzie Dmowskiego, przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich. Następnie uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Ryszarda Siwca na błonia Stadionu Narodowego. Organizator zapowiada tam od około 16:30 koncerty i wydarzenia na scenie, a zakończenie programu planuje na 20:00. Nie oznacza to jednak jednej godziny przywrócenia ruchu na całej trasie. Poszczególne odcinki będą udostępniane zależnie od przebiegu zgromadzenia i decyzji służb.
Utrudnienia obejmują centrum i dojazdy do przeprawy
Kierowcy powinni omijać okolice ronda Dmowskiego i trasę przemarszu. W przygotowanym planie zmian komunikacyjnych przewidziano wstrzymywanie ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego, a następnie rozszerzenie ograniczeń na odcinek do ronda Wiatraczna oraz Aleję Zieleniecką. Zmiany obejmują również autobusy kursujące przez centrum i okolice Stadionu Narodowego. Policjanci mogą zdecydować o zamknięciu dodatkowych ulic, jeżeli będzie tego wymagało bezpieczeństwo. Dlatego wcześniejszy plan objazdu trzeba na bieżąco porównywać z oznakowaniem i poleceniami funkcjonariuszy.
Dzisiejsze ograniczenia wynikają także z innych wydarzeń. Na placu Piłsudskiego odbywają się główne uroczystości państwowe, a w miejskim harmonogramie zamknięcia sąsiednich ulic przewidziano w godzinach 10:00–14:00. Osobne utrudnienia wiążą się z Biegiem Niepodległości. Po południu ograniczenia obejmą również Krakowskie Przedmieście: w związku z wydarzeniami świątecznymi ruch między Nowym Światem a Trębacką ma być wstrzymywany w godzinach 14:00–20:00. Zakończenie jednego wydarzenia nie oznacza więc od razu swobodnego przejazdu przez całe Śródmieście.
Metro i kolej pomogą ominąć zamknięte ulice
Przy podróżach przez Warszawę warto korzystać z metra oraz połączeń kolejowych. Linia M1 zapewnia przejazd w osi północ–południe, a M2 łączy obie strony Wisły. Alternatywą są także pociągi SKM i Kolei Mazowieckich kursujące linią średnicową. Przed wyjściem należy sprawdzić aktualne komunikaty WTP, szczególnie jeśli część podróży ma odbywać się autobusem lub tramwajem. Pojazdy będą wracać na stałe trasy w miarę przywracania przejezdności ulic. Nie warto zakładać, że połączenie widoczne w zwykłym rozkładzie będzie dziś przez cały czas realizowane bez zmian.
Policję wspierają funkcjonariusze z innych województw
Komenda Stołeczna Policji poinformowała przed świętem, że do zabezpieczenia warszawskich wydarzeń skierowano dodatkowe siły z innych województw. W działania zaangażowani są policjanci prewencji, ruchu drogowego i pionu kryminalnego. Zabezpieczenie obejmuje różne miejsca, ponieważ uroczystości, zgromadzenia i imprezy odbywają się równocześnie w kilku częściach miasta. Funkcjonariusze mają dbać o bezpieczeństwo uczestników oraz reagować na zagrożenia i naruszenia porządku. Przebieg ograniczeń drogowych może być dostosowywany do sytuacji na miejscu.
Na terenie Warszawy obowiązuje dziś także zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Wojewoda mazowiecki wprowadził ponadto zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych. MSWiA wskazuje, że ograniczenia mają zwiększyć bezpieczeństwo osób uczestniczących w obchodach. Osoby wybierające się na marsz powinny stosować się do poleceń służb i uwzględnić czas potrzebny na dotarcie pieszo do miejsca zgromadzenia. Kierowcy przejeżdżający przez Warszawę powinni natomiast wybrać trasę prowadzącą poza rejonem wydarzeń i śledzić bieżące zmiany.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.