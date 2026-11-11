Od 12 listopada wielka wyprzedaż w Lidlu w Warszawie i na Mazowszu. Świąteczne dekoracje za 34,99 zł i drugi produkt 50 proc. taniej
Lidl przygotował nową ofertę, która rozpocznie się w czwartek 12 listopada. Do sklepów trafią świąteczne dekoracje świetlne, a także odzież i akcesoria na zimowe wieczory. W gazetce pojawiły się między innymi kurtyny świetlne za 34,99 zł oraz girlandy z 2000 diod LED. To jednak nie wszystko. Posiadacze aplikacji Lidl Plus będą mogli skorzystać ze specjalnego rabatu na świąteczne piżamy i flanelowe prześcieradła.
Lidl rozpoczyna sprzedaż świątecznych dekoracji. Ceny od 34,99 zł
Już w czwartek 12 listopada w sklepach Lidl w Warszawie i na Mazowszu pojawią się produkty z nowej oferty wyposażenia wnętrz.
Sieć przygotowała dekoracje marki Livarno, które mogą zainteresować osoby planujące świąteczne ozdobienie mieszkań, balkonów, tarasów i domów.
Wśród produktów znalazła się kurtyna świetlna LED za 34,99 zł.
Dekoracja ma 130 diod emitujących ciepłe, białe światło. Dostępna jest w dwóch wariantach: z płatkami śniegu lub gwiazdkami.
Producent przewidział możliwość użytkowania kurtyny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Dodatkowym udogodnieniem jest sześciogodzinny timer, który automatycznie powtarza cykl świecenia każdego dnia.
Aż 2000 diod LED. Lidl sprzedaje wielką girlandę świetlną
Kolejną propozycją jest girlanda świetlna XL marki Livarno.
Jej cena wynosi 119 zł.
To dekoracja wyposażona w aż 2000 diod LED, przeznaczona do tworzenia rozbudowanych iluminacji świątecznych.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w gazetce girlanda ma:
- 2000 diod świetlnych LED;
- możliwość użytkowania wewnątrz i na zewnątrz;
- osiem trybów świecenia;
- światło do wyboru: ciepłe lub zimne białe;
- sześciogodzinny timer z automatycznym powtarzaniem.
Takie oświetlenie może posłużyć do udekorowania choinki, balkonu, tarasu lub ogrodu.
W przypadku instalacji na zewnątrz należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących zasilania i zabezpieczenia połączeń elektrycznych.
Drugi produkt 50 proc. taniej. Lidl przygotował dodatkową promocję
Nowa gazetka obejmuje również odzież i tekstylia domowe.
Od 12 do 18 listopada Lidl zapowiada promocję na wszystkie prześcieradła flanelowe oraz wszystkie piżamy objęte ofertą.
Drugi, tańszy produkt będzie kosztował o 50 proc. mniej.
Aby skorzystać z rabatu, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację podczas zakupów.
Sieć informuje, że promocja dotyczy wskazanych produktów dostępnych w ofercie i może być objęta dodatkowymi warunkami określonymi w aplikacji.
To propozycja dla osób planujących zakup ciepłej piżamy na zimę albo nowych prześcieradeł.
Świąteczne zakupy w Warszawie i na Mazowszu. Oferta rusza w czwartek
Nowa oferta Lidla ma charakter ogólnopolski, dlatego dotyczy również sklepów działających w Warszawie i województwie mazowieckim.
Dla mieszkańców regionu to okazja, aby rozpocząć przygotowania do Bożego Narodzenia i kupić dekoracje jeszcze przed grudniem.
Warto jednak pamiętać, że artykuły przemysłowe dostępne są do wyczerpania zapasów. W przypadku popularnych produktów ich dostępność może różnić się między placówkami.
Co warto wiedzieć przed zakupami?
Najważniejsze informacje z gazetki Lidla:
|Produkt lub promocja
|Cena i warunki
|Kurtyna świetlna LED Livarno
|34,99 zł
|Girlanda świetlna XL, 2000 LED
|119 zł
|Wszystkie prześcieradła flanelowe objęte ofertą
|Drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej
|Wszystkie piżamy objęte ofertą
|Drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej
Dekoracje świetlne pojawią się w sprzedaży od czwartku 12 listopada. Promocja na piżamy i prześcieradła potrwa od 12 do 18 listopada.
Klienci powinni zwrócić uwagę na konieczność aktywowania kuponu Lidl Plus, ponieważ bez tego rabat na drugi produkt może nie zostać naliczony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.