Wielkie promocje w Biedronce od 12 listopada. W Warszawie i na Mazowszu drugi produkt nawet 70 proc. taniej, są też gratisy
Biedronka przygotowała serię dużych promocji, z których klienci będą mogli korzystać w czwartek 12 listopada. W najnowszej ofercie znalazły się kosmetyki, dezodoranty, pieluszki, produkty dla dzieci i artykuły higieniczne. Niektóre towary będzie można kupić z rabatem sięgającym 70 proc. na drugi produkt, a w innych promocjach sieć oferuje dodatkowe opakowania za symboliczną złotówkę. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni zwrócić szczególną uwagę na warunki poszczególnych akcji.
Biedronka rusza z dużymi promocjami. Drugi produkt 70 proc. taniej
W czwartek 12 listopada w sklepach Biedronka będą obowiązywać promocje, które rozpoczęły się już 9 listopada i potrwają do soboty 14 listopada.
Jedną z najmocniejszych ofert jest rabat na dezodoranty. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, będzie kosztował o 70 proc. mniej.
Podobna promocja obejmuje wszystkie produkty Gillette. To okazja dla osób planujących zakup maszynek, wkładów do golenia lub kosmetyków do pielęgnacji.
Sieć informuje, że produkty objęte tymi akcjami można dowolnie mieszać w ramach wskazanych kategorii.
Kosmetyki nawet 70 proc. taniej. Są też produkty za 1 zł
Na tym promocje się nie kończą.
Biedronka przygotowała kolejne oferty:
- Wszystkie dezodoranty – drugi, tańszy produkt 70 proc. taniej.
- Wszystkie produkty Gillette – drugi, tańszy produkt 70 proc. taniej.
- Wszystkie kosmetyki Gliss – promocja 1+1 gratis.
- Wszystkie kosmetyki do twarzy Nivea – drugi produkt za 1 zł.
- Wszystkie kosmetyki Be Beauty – drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej.
- Wszystkie pasty do zębów Blend-a-med – drugi produkt za 1 zł.
To oznacza, że osoby planujące uzupełnienie domowych zapasów kosmetyków mogą skorzystać z kilku różnych mechanizmów rabatowych.
Trzeba jednak pamiętać, że promocje mogą być objęte limitami zakupowymi i dodatkowymi warunkami, w tym koniecznością użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Wielkie promocje na pieluszki. Rodzice mogą sporo zaoszczędzić
Szczególnie interesująca oferta została przygotowana dla rodziców małych dzieci.
Wszystkie pieluszki Dada Extra Care objęto promocją, w której drugie opakowanie kosztuje 5 zł.
To jedna z najbardziej atrakcyjnych propozycji w najnowszej gazetce, zwłaszcza dla rodzin regularnie kupujących pieluszki.
Biedronka przygotowała również rabaty na mleko modyfikowane wybranych marek.
W ofercie znalazły się:
- Bebilon Profutura 800 g, etapy 2 i 3 – drugi produkt 50 proc. taniej.
- Bebilon Advance Pronutra 1000 g, etapy 2, 3, 4 i 5 – drugi produkt 60 proc. taniej.
W przypadku produktów dla niemowląt i małych dzieci należy dokładnie sprawdzić oznaczenia wieku oraz warunki promocji. Oferty nie obejmują automatycznie wszystkich produktów danej marki.
Papier toaletowy i ręczniki papierowe. Biedronka dorzuca gratisy
Duże promocje obejmują również artykuły, które regularnie trafiają do koszyków zakupowych polskich rodzin.
Wszystkie ręczniki papierowe marki Queen objęto promocją 2+1 gratis. Przy zakupie trzech opakowań jedno z nich jest bezpłatne zgodnie z zasadami akcji.
Z kolei papier toaletowy Queen Supreme można kupić w promocji, w której drugi produkt kosztuje 1 zł.
To propozycje szczególnie interesujące dla osób, które wolą kupować artykuły higieniczne w większych ilościach.
Warszawa i Mazowsze. Promocje potrwają do soboty
Oferta obowiązuje od 9 do 14 listopada 2026 roku, dlatego czwartek 12 listopada będzie kolejnym dniem, w którym klienci mogą skorzystać z przedstawionych rabatów.
Promocje mają charakter ogólnopolski, a więc są istotne również dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Dostępność konkretnych produktów może jednak różnić się między placówkami.
Warto również przypomnieć, że Biedronka zapowiedziała wydłużenie godzin otwarcia ponad 3000 sklepów w dniach 12–14 listopada. Placówki objęte tą zmianą mają być czynne co najmniej do godziny 23:30.
Dzięki temu część klientów będzie mogła zrobić zakupy promocyjne również późnym wieczorem.
Przed zakupami warto sprawdzić limity dzienne, zasady naliczania rabatów oraz wymagania dotyczące karty Moja Biedronka. Szczegółowe warunki znajdują się w gazetce i regulaminach promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.