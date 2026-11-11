Fotoradar, pomiar odcinkowy czy kontrola czerwonego światła? Co rejestrują drogowe kamery w Warszawie i na całym woj. Mazowieckim?
Kamera nad jezdnią może dokumentować przejazd na czerwonym świetle, uczestniczyć w pomiarze średniej prędkości albo przekazywać obraz do centrum zarządzania ruchem. Z punktu widzenia kierowcy są to zupełnie różne zastosowania, choć urządzenia bywają zamontowane na podobnych słupach i bramownicach. Oficjalna mapa CANARD rozdziela pomiar punktowy, pomiar odcinkowy oraz rejestrację przejazdu na czerwonym świetle. W Warszawie dochodzą do tego miejskie systemy obserwacji i analizy ruchu. Wyjaśniamy, co rzeczywiście sprawdzają te instalacje, jakie dane zapisują i jak ustalić rodzaj kontroli w konkretnym miejscu.
Punktem wyjścia jest oficjalna mapa urządzeń CANARD, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym działającego w strukturach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Można na niej osobno wyświetlać poszczególne rodzaje kontroli, zamiast traktować wszystkie znaczniki jako fotoradary. To istotne zarówno na warszawskim skrzyżowaniu, jak i na ekspresówce czy drodze krajowej w innej części Mazowsza. Sama liczba kamer nie mówi jeszcze, ile urządzeń mierzy prędkość ani ile odrębnych miejsc kontroli znajduje się w okolicy. Kilka elementów może obsługiwać różne pasy lub kierunki w ramach jednego rozwiązania.
Cztery zastosowania, które warto odróżniać
|Rodzaj urządzenia lub systemu
|Co sprawdza
|Jakie dane mają znaczenie
|Fotoradar — pomiar punktowy
|Prędkość pojazdu w określonym miejscu.
|Wynik pomiaru, dopuszczalna prędkość, czas i miejsce oraz zdjęcie pojazdu z tablicą rejestracyjną.
|Odcinkowy pomiar prędkości — OPP
|Średnią prędkość przejazdu między punktami kontrolnymi.
|Identyfikacja pojazdu, czas przejazdu i długość kontrolowanego odcinka.
|RedLight — rejestracja przejazdu na czerwonym świetle
|Niezastosowanie się do sygnału zabraniającego wjazdu na skrzyżowaniu lub przejeździe kolejowo-drogowym.
|Przebieg przejazdu, sygnał świetlny, czas zdarzenia i dane pozwalające zidentyfikować pojazd.
|Monitoring i detekcja ruchu zarządcy drogi
|Sytuację na ulicach, natężenie ruchu lub zdarzenia wymagające reakcji.
|Obraz oraz dane wykorzystywane do zarządzania ruchem, sterowania sygnalizacją i analiz.
Fotoradar sprawdza prędkość w konkretnym miejscu
Klasyczny fotoradar wykonuje pomiar prędkości chwilowej pojazdu. Do CANARD mogą trafić między innymi zdjęcie z widocznym numerem rejestracyjnym, czas i miejsce naruszenia oraz porównanie zmierzonej prędkości z dopuszczalną. Nie trzeba przy tym przejechać całego długiego odcinka, aby urządzenie zarejestrowało przekroczenie: istotny jest wynik w miejscu kontroli. CANARD informuje, że obudowy sprawnych stacjonarnych urządzeń rejestrujących mają żółty kolor. Miejsce automatycznej kontroli prędkości wskazuje znak D-51, ale wyglądu dowolnej kamery na sąsiednim słupie nie należy traktować jako rozstrzygającej informacji o jej funkcji.
Warszawskim przykładem pomiaru punktowego jest urządzenie przy skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej, o którym ZDM przypomniał w komunikacie z 3 listopada 2026 roku. Fotoradar może więc stać przy skrzyżowaniu i nadal służyć przede wszystkim do kontroli prędkości. Samo sąsiedztwo sygnalizatora nie zamienia go w rejestrator czerwonego światła. W jednym rejonie mogą również występować różne systemy, dlatego właściwe pytanie dotyczy konkretnego urządzenia i jego zastosowania. Do tego właśnie przydaje się rozróżnienie kategorii na mapie CANARD.
Pomiar odcinkowy liczy przejazd między punktami
OPP wykorzystuje identyfikację pojazdu i czas jego przejazdu między punktami pomiarowymi. Znając długość odcinka oraz czas potrzebny na jego pokonanie, system oblicza średnią prędkość. Można to pokazać na prostym przykładzie: przejechanie dwóch kilometrów w dwie minuty daje średnio 60 km/h. Jeżeli na takim przykładowym odcinku obowiązywałby limit 50 km/h, średnia byłaby za wysoka. Prędkość widoczna na liczniku wyłącznie w chwili mijania jednej kamery nie opisuje więc całego przejazdu. OPP kontroluje inny parametr niż punktowy fotoradar.
Oficjalnym przykładem z Warszawy i jej okolic jest trasa S8. CANARD informował o uruchomieniu kontroli pomiędzy ulicą Łabiszyńską w Warszawie a ulicą Szpitalną w Markach oraz pomiędzy węzłem Warszawa Zachód a Bliznem Łaszczyńskiego. W komunikacie opisano pomiar w obu kierunkach na głównym ciągu trasy, a także przypisywanie do naruszenia czasu, miejsca i długości odcinka. Początek kontroli średniej prędkości oznacza znak D-51a, a jej koniec D-51b. Sam znak informujący o OPP nie zastępuje sprawdzenia ograniczenia obowiązującego na danej drodze i dla danego pojazdu.
RedLight dokumentuje przejazd w związku z sygnałem świetlnym
W przypadku RedLight najważniejszy jest przebieg przejazdu w odniesieniu do sygnału zabraniającego wjazdu. CANARD opisuje kamery śledzące tor ruchu pojazdu i zapisujące materiał pozwalający ustalić naruszenie, wraz z czasem, miejscem oraz informacją, ile upłynęło od zapalenia czerwonego światła. Kierowca może więc jechać wolno i mimo tego dopuścić się wykroczenia związanego z sygnalizacją. Z kolei sam obraz auta znajdującego się na skrzyżowaniu przy czerwonym świetle nie opisuje jeszcze momentu jego wjazdu. Dlatego znaczenie ma sekwencja zdarzenia, a nie wyłącznie pojedyncze ujęcie pojazdu.
Takie urządzenia nie ograniczają się do zwykłych skrzyżowań. W Warszawie system RedLight zastosowano również na przejeździe kolejowo-drogowym przy ulicy Cyrulików w Rembertowie. CANARD wyjaśniał, że rejestracja następuje po przekroczeniu określonej linii detekcji podczas nadawania czerwonego sygnału. W regionie przykładem jest również Kożuszki-Parcel na DK92: w komunikacie z maja 2026 roku CANARD potwierdził wcześniejsze uruchomienie tam nowego systemu kontroli czerwonego światła. Oznaczenie tej kategorii na mapie informuje o rodzaju nadzoru nad sygnalizacją; samo w sobie nie potwierdza dodatkowego pomiaru prędkości.
Przykłady z Warszawy i Mazowsza
|Miejsce
|Rodzaj kontroli
|Co warto wiedzieć
|Warszawa, Grochowska przy Zamienieckiej
|Pomiar punktowy
|ZDM wskazuje tę lokalizację jako przykład fotoradaru kontrolującego prędkość.
|S8, Warszawa: Łabiszyńska — Marki: Szpitalna
|Pomiar odcinkowy
|Oficjalnie opisany przez CANARD przykład kontroli średniej prędkości na trasie łączącej stolicę z regionem.
|S8, węzeł Warszawa Zachód — Blizne Łaszczyńskiego
|Pomiar odcinkowy
|Kontrolowany przejazd pomiędzy punktami, a nie tylko prędkość przy jednej kamerze.
|Warszawa, rejon skrzyżowania alei Krakowskiej, Łopuszańskiej i Hynka
|Rejestracja na czerwonym świetle
|Na oficjalnej mapie występuje kategoria związana z kontrolą sygnalizacji.
|Warszawa, przejazd kolejowo-drogowy przy Cyrulików
|RedLight na przejeździe
|Rejestracja naruszeń związanych z czerwonym sygnałem przy torach.
|Kożuszki-Parcel, DK92
|RedLight na skrzyżowaniu
|Uruchomienie systemu potwierdził CANARD w komunikacie z maja 2026 roku.
Te przykłady pokazują zastosowania urządzeń, a nie pełny wykaz wszystkich instalacji w województwie. Dla konkretnego przejazdu znaczenie mają lokalizacja, kierunek, kontrolowany odcinek i obowiązujące oznakowanie. Trzeba też odróżnić komunikat o przygotowaniu inwestycji od informacji o rozpoczęciu kontroli. Mapa CANARD pomaga uporządkować rodzaje urządzeń, natomiast szczegóły konkretnego zarejestrowanego naruszenia znajdują się w dokumentacji sprawy. Sam punkt na mapie nie opisuje wszystkich okoliczności przejazdu ani nie zastępuje raportu przesłanego właścicielowi pojazdu.
Kamery ZDM obserwują ruch i pomagają sterować światłami
W Warszawie działa również Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. ZDM opisuje kamery przekazujące obraz z ulic, detektory pojazdów oraz urządzenia zbierające informacje o natężeniu ruchu. Dane pozwalają operatorom oceniać sytuację, a systemowi dostosowywać pracę sygnalizacji i wspierać przejazd komunikacji publicznej. Osobne zastosowanie stanowi wykrywanie zdarzeń w tunelu Wisłostrady. W takich instalacjach kamera zamontowana przy sygnalizatorze może być elementem obserwacji lub detekcji potrzebnej do zarządzania ruchem. Jej obecność nie jest równoznaczna z automatycznym pomiarem prędkości na potrzeby postępowania CANARD.
Dobrze pokazuje to komunikat ZDM z 24 lutego 2026 roku dotyczący badania Strefy Czystego Transportu. Zarząd zapowiedział wykorzystanie wybranych kamer do analizy rodzaju pojazdów, kierunków przejazdu i norm emisji, podkreślając, że opisana analiza nie służy wystawianiu mandatów. Informacja odnosiła się do tego konkretnego projektu, a nie do wszystkich urządzeń i wszystkich działań służb w mieście. Również dane o prędkościach zbierane do analiz ruchu nie powinny być automatycznie utożsamiane z pomiarem fotoradaru. Funkcję instalacji ustala się na podstawie jej przeznaczenia i informacji zarządcy.
Odczyt tablic identyfikuje pojazd. Dalsze ustalenia dotyczą kierowcy
Tablica rejestracyjna jest ważnym elementem dokumentacji automatycznej kontroli. Przy pomiarze punktowym pozwala powiązać zdjęcie z pojazdem, a przy OPP identyfikacja auta umożliwia zestawienie jego przejazdu przez punkty pomiarowe. W systemie RedLight dane pojazdu towarzyszą zapisowi zdarzenia związanego z sygnalizacją. Sam odczyt numeru nie przesądza jednak, kto siedział za kierownicą, ani jakie naruszenie zostało popełnione. CANARD opisuje weryfikowanie materiału i dalszą procedurę z korespondencją do właściciela lub posiadacza pojazdu. Dlatego zdjęcie tablicy i ustalenie osoby odpowiedzialnej to powiązane, lecz odrębne elementy postępowania.
Zwykły monitoring także może dostarczyć materiału potrzebnego do wyjaśnienia zdarzenia drogowego. Policja wykorzystuje nagrania przy odtwarzaniu wypadków i ustalaniu ich okoliczności, dlatego kamery obserwacyjnej nie należy traktować jako urządzenia pozbawionego znaczenia dowodowego. Nie oznacza to jednak, że każda taka kamera samodzielnie mierzy prędkość i przekazuje automatyczne zgłoszenie wykroczenia do CANARD. Nagranie sytuacji na drodze oraz wynik pomiaru wyspecjalizowanego urządzenia mają różne zastosowania. Dla kierowcy najważniejsze jest rozpoznanie, jaki system faktycznie działa w danym miejscu.
Most Poniatowskiego i tunel Wisłostrady: osobno zapowiedź, osobno uruchomienie
W komunikacie z 3 listopada 2026 roku ZDM poinformował o podpisaniu umów dotyczących kolejnych fotoradarów i OPP na moście Poniatowskiego. Wskazał też przygotowania do pomiaru w obu nawach tunelu Wisłostrady. Dla mostu przewidziano szczególne rozwiązanie obejmujące również wjazdy i zjazdy, aby kontrola uwzględniała przejazdy przez różne części układu drogowego. To istotna różnica względem prostego skojarzenia OPP wyłącznie z dwiema kamerami na przeciwległych końcach trasy. Sam komunikat o zawartych umowach nie podaje jednak informacji, że oba systemy rozpoczęły już rejestrowanie naruszeń.
Jak sprawdzić urządzenie na oficjalnej mapie?
Na mapie CANARD przybliż interesującą część Warszawy lub Mazowsza i wybierz warstwę pomiaru punktowego, odcinkowego albo rejestracji na czerwonym świetle. Oddzielne wyświetlenie kategorii ułatwia rozpoznanie nakładających się oznaczeń, szczególnie przy większych węzłach. Jeśli otrzymałeś korespondencję, skorzystaj z numeru seryjnego urządzenia stacjonarnego lub kodu punktu podanego w sekcji „RAPORT”, zgodnie z opisem wyszukiwarki. Centrum udostępnia przy niej także objaśnienia lokalizacji dla różnych rodzajów urządzeń. W razie wątpliwości trzeba porównać miejsce i dane z raportu, zamiast rozstrzygać sprawę na podstawie zdjęcia kamery znalezionego w internecie.
CANARD zastrzega, że mapa ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem urzędowym. Przedstawia jego system nadzoru, a nie kompletny katalog wszystkich kamer miejskich, drogowych i policyjnych w regionie. Brak danego urządzenia w oglądanej warstwie nie rozstrzyga więc o całej kontroli ruchu w tym miejscu. Niezależnie od wyposażenia drogi obowiązują ograniczenia prędkości i sygnały świetlne. Najpraktyczniejsze rozróżnienie pozostaje proste: pomiar punktowy dotyczy prędkości w miejscu kontroli, odcinkowy — średniej z przejazdu, RedLight — zachowania wobec sygnalizacji, a monitoring zarządcy drogi — obserwacji oraz zarządzania ruchem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.