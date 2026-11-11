Pilny komunikat Biedronki do klientów w Warszawie i na Mazowszu. Od 12 listopada duże zmiany w godzinach otwarcia sklepów
Sieć Biedronka opublikowała ważny komunikat dotyczący godzin otwarcia swoich sklepów. Od czwartku 12 listopada część placówek będzie czynna znacznie dłużej niż zwykle. Ponad 3000 sklepów w całej Polsce ma być otwartych co najmniej do godziny 23:30. Zmiany dotyczą również klientów robiących zakupy w Warszawie i na Mazowszu.
Biedronka ogłasza zmiany. Sklepy będą otwarte dłużej
Na oficjalnej stronie internetowej Biedronki pojawił się komunikat skierowany do klientów. Sieć informuje o wydłużeniu godzin pracy tysięcy placówek.
Nowe godziny otwarcia będą obowiązywać od 12 do 14 listopada 2026 roku, czyli od czwartku do soboty.
Jak przekazuje Biedronka:
W dniach 12–14.11.2026 jesteśmy otwarci dłużej.
Sieć informuje, że ponad 3000 sklepów będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30.
Oznacza to, że klienci zyskają możliwość zrobienia zakupów późnym wieczorem, również w godzinach, w których wiele innych placówek handlowych jest już zamkniętych.
Warszawa i Mazowsze. Klienci powinni sprawdzić godziny swoich sklepów
Zmiana jest istotna także dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego, gdzie Biedronka prowadzi liczne placówki.
Wydłużone godziny pracy mogą ułatwić zakupy osobom wracającym późno z pracy, pracującym zmianowo lub planującym większe zakupy przed weekendem.
Trzeba jednak pamiętać o jednym ważnym szczególe.
Komunikat nie oznacza, że absolutnie wszystkie Biedronki będą otwarte do godziny 23:30.
Sieć wyraźnie wskazuje, że wydłużone godziny dotyczą ponad 3000 sklepów. Godziny pracy poszczególnych placówek mogą się różnić.
Dlatego mieszkańcy Warszawy, Radomia, Płocka, Siedlec, Ostrołęki oraz pozostałych miejscowości na Mazowszu powinni sprawdzić informacje dotyczące konkretnego sklepu.
Do której godziny będą otwarte Biedronki?
Zgodnie z oficjalnym komunikatem sieci:
- 12 listopada (czwartek) – ponad 3000 sklepów czynnych co najmniej do 23:30.
- 13 listopada (piątek) – ponad 3000 sklepów czynnych co najmniej do 23:30.
- 14 listopada (sobota) – ponad 3000 sklepów czynnych co najmniej do 23:30.
W niektórych placówkach godziny otwarcia mogą być inne, dlatego przed wyjściem na zakupy warto upewnić się, czy wybrany sklep uczestniczy w akcji.
Biedronka przekazała klientom ważną wskazówkę
Sieć zaznacza, że dokładne godziny otwarcia konkretnej placówki można sprawdzić w kilku miejscach.
Informacje są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Biedronki, w aplikacji mobilnej oraz na komunikatach umieszczonych przy wejściach do sklepów.
To szczególnie ważne dla osób planujących zakupy tuż przed północą.
Zmiany tylko przez trzy dni
Wydłużone godziny otwarcia zapowiedziano na okres od 12 do 14 listopada 2026 roku.
Nie jest to zatem ogłoszenie stałej zmiany godzin funkcjonowania wszystkich sklepów sieci.
Klienci w Warszawie i na Mazowszu mają trzy dni, aby skorzystać z możliwości późniejszych zakupów w placówkach objętych wydłużonymi godzinami otwarcia.
Przed wizytą warto sprawdzić swój sklep, ponieważ nie każda Biedronka musi działać według tego samego harmonogramu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.