Poważne utrudnienia na kolei w Warszawie i na Mazowszu. Pociągi opóźnione, możliwe odwołania połączeń
Pasażerowie podróżujący koleją w Warszawie i na Mazowszu muszą przygotować się na utrudnienia. Problemy techniczne występują na stacji Otwock, a w Warszawie Falenicy zgłoszono awarię taboru Kolei Mazowieckich. Przewoźnicy ostrzegają przed opóźnieniami, skróceniem tras, a nawet odwołaniem niektórych połączeń.
Problemy na stacji Otwock. Utrudnienia dla KM i SKM
Zgodnie z komunikatem opublikowanym o godzinie 19:11, na stacji Otwock występują problemy techniczne wpływające na kursowanie pociągów Kolei Mazowieckich oraz warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej, w tym linii S1.
Pasażerowie muszą liczyć się z możliwymi opóźnieniami, skróceniem tras oraz odwołaniem wybranych połączeń.
Utrudnienia dotyczą ważnego ciągu komunikacyjnego łączącego południowo-wschodnią część Warszawy z Otwockiem i okolicznymi miejscowościami. Z połączeń tych korzystają codziennie mieszkańcy dojeżdżający do pracy, szkół i innych części stolicy.
Awaria pociągu w Warszawie Falenicy. Opóźnienia około 30 minut
To jednak nie koniec problemów.
Kolejny komunikat dotyczy awarii taboru w pociągu Kolei Mazowieckich nr 21732/3, kursującym w relacji Dęblin – Warszawa Zachodnia.
Awarię zgłoszono w Warszawie Falenicy. Według informacji przekazanych pasażerom mogą występować opóźnienia pociągów wynoszące około 30 minut.
Utrudnienia wskazano również w odniesieniu do pociągu KM nr 21738 (R7).
Na razie nie podano przewidywanej godziny całkowitego przywrócenia normalnego ruchu.
Pasażerowie z Warszawy i Mazowsza powinni sprawdzić połączenia
Problemy mogą być szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Falenicy, Otwocka oraz innych miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowej prowadzącej do Warszawy.
Osoby planujące podróż powinny sprawdzić aktualny status swojego pociągu przed wyjściem na stację. Sytuacja może się zmieniać, a opóźnienia poszczególnych składów mogą być różne.
Informacje o aktualnych utrudnieniach, odwołanych połączeniach i opóźnieniach są dostępne w serwisie
Ważne: komunikaty informują o możliwych odwołaniach i skróceniach tras, ale nie potwierdzają, że wszystkie wskazane połączenia zostały odwołane. Nie wiadomo również, czy awaria w Falenicy i problemy techniczne w Otwocku mają wspólną przyczynę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.