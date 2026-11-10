Wielka akcja policji w Warszawie i na Mazowszu. Chodzą od budynku do budynku, sprawdzają każdy kąt
Nocne przymrozki i pierwszy śnieg na nizinach to sygnał, że zaczyna się najgroźniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności, samotnych seniorów i ludzi schorowanych. Policjanci na Mazowszu sprawdzają miejsca, w których ktoś może szukać schronienia przed zimnem. Apelują też do mieszkańców, także w Warszawie, by nie przechodzić obojętnie obok osób, którym grozi wychłodzenie.
Policjanci sprawdzają pustostany, altany działkowe i klatki schodowe
O działaniach poinformowała w poniedziałek 9 listopada Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, która odpowiada za województwo mazowieckie poza Warszawą. W ramach codziennej służby funkcjonariusze kontrolują m.in. pustostany, opuszczone budynki, altany działkowe i klatki schodowe. To miejsca, w których osoby bez dachu nad głową najczęściej chronią się przed zimnem.
Podczas kontroli policjanci sprawdzają, czy ktoś nie potrzebuje pomocy medycznej lub innego wsparcia. Wskazują, gdzie można dostać nocleg, posiłek czy ciepłe ubranie. Szczególną uwagę zwracają na osoby chore, bezradne i nietrzeźwe, bo w ich przypadku ryzyko wychłodzenia jest największe.
55 ofiar w jeden sezon. Prawie 3 razy więcej niż rok wcześniej
Dane policji pokazują, jak realne jest to zagrożenie. Od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. z powodu wychłodzenia organizmu zmarło w Polsce 55 osób. Sezon wcześniej, w tym samym okresie, takich zgonów było 19.
|Miesiąc
|Zgony z wychłodzenia
|Listopad 2025
|4
|Grudzień 2025
|5
|Styczeń 2026
|32
|Luty 2026
|14
|Marzec 2026
|0
|Razem
|55
Najtragiczniejszy był tydzień od 12 do 18 stycznia, gdy zmarło 12 osób. Wśród wszystkich ofiar było 48 mężczyzn i 7 kobiet. Najczęściej do tragedii dochodziło w pustostanach lub garażach (14 przypadków), czyli dokładnie w miejscach, które teraz sprawdzają policjanci.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną liczbę. Osoby w kryzysie bezdomności stanowiły 19 z 55 ofiar, czyli ok. jedną trzecią. Pozostałe to ludzie, którzy mieli gdzie mieszkać. Wychłodzenie zagraża więc także seniorom w nieogrzewanych mieszkaniach, osobom samotnym i tym, które zasłabły lub upadły na zewnątrz i nie były w stanie wezwać pomocy.
Do wychłodzenia nie potrzeba silnego mrozu
Wiele osób kojarzy wychłodzenie z siarczystym mrozem. Tymczasem organizm może niebezpiecznie stracić ciepło już przy temperaturze bliskiej zera, zwłaszcza gdy wieje wiatr, a ubranie jest mokre od deszczu lub śniegu. Takie warunki właśnie się zaczynają. IMGW zapowiadał na wtorek pierwszy w tym sezonie śnieg na nizinach, a noce są przymrozkowe.
Szczególnie groźny jest alkohol. Rozszerza naczynia krwionośne, przez co daje złudne uczucie ciepła, a w rzeczywistości przyspiesza utratę ciepła. Osoba nietrzeźwa często nie zdaje sobie sprawy, że marznie, i może zasnąć na ławce czy przystanku. Bardziej narażeni są też seniorzy, osoby z chorobami przewlekłymi i ci, którzy przyjmują leki wpływające na krążenie lub świadomość.
Kiedy dzwonić pod 112, a kiedy pod 987
Policjanci podkreślają, że człowiek śpiący na ławce, leżący na ziemi lub przebywający w nieogrzewanym pomieszczeniu może być w bezpośrednim zagrożeniu życia. Nie wolno zakładać, że ktoś inny już zareagował.
- 112 – gdy ktoś leży i nie reaguje, jest przemoczony, ma problem z mówieniem, drży albo przeciwnie, przestał drżeć i jest otępiały. To sytuacja zagrożenia życia.
- 987 – bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób w kryzysie bezdomności, prowadzona przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Udziela informacji o noclegowniach, schroniskach, ogrzewalniach i jadłodajniach.
Reakcja to nie tylko dobry obyczaj. Zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego kto nie udziela pomocy człowiekowi w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, choć mógłby to zrobić bez narażania siebie lub innych, podlega karze do 3 lat więzienia. Telefon na 112 jest najprostszą formą takiej pomocy.
Warszawa: gdzie zgłosić osobę, która marznie
W stolicy działa Komenda Stołeczna Policji, a osobami w kryzysie bezdomności zajmują się też miejskie służby. Zgłoszenia przyjmuje Straż Miejska pod numerem 986. Strażnicy informują osoby bezdomne o miejscach w noclegowniach. Można też zadzwonić pod wojewódzką infolinię 987. W sytuacji zagrożenia życia zawsze właściwy jest numer 112.
Osoba, która chce trafić do schroniska, powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy, w której aktualnie przebywa. Działają one w każdej dzielnicy. Pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad także w miejscu pobytu takiej osoby, np. w noclegowni. Na Siekierkach, przy ul. Polskiej 33a, działa ogrzewalnia z punktem sanitarno-higienicznym, gdzie można się ogrzać, napić czegoś ciepłego i wymienić ubranie. Aktualne wykazy noclegowni, jadłodajni i łaźni publikuje miasto w serwisie Warszawa 19115.
Policjanci przypominają też o sąsiadach. Starsza osoba, która mieszka sama i od kilku dni nie wychodzi z domu, może potrzebować pomocy. Czasem wystarczy zapukać, zapytać albo powiadomić służby.
Jak pomóc osobie narażonej na wychłodzenie
- Widzisz kogoś leżącego na zewnątrz lub śpiącego na ławce? Podejdź i zapytaj, czy potrzebuje pomocy. Jeśli nie reaguje, dzwoń pod 112.
- Gdy osoba jest przytomna, ale marznie, zadzwoń pod 987 lub w Warszawie pod 986. Służby wskażą noclegownię lub ogrzewalnię.
- Do czasu przyjazdu pomocy możesz okryć taką osobę kocem lub kurtką i podać ciepły, słodki napój. Nigdy nie podawaj alkoholu.
- Nie zostawiaj osoby nietrzeźwej leżącej na mrozie, nawet jeśli twierdzi, że nic jej nie jest.
- Zwróć uwagę na pustostany, altany działkowe i klatki schodowe w swojej okolicy. Jeśli ktoś tam nocuje, zgłoś to.
- Zajrzyj do starszych i samotnych sąsiadów, zwłaszcza w mroźne noce i po awariach ogrzewania.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.