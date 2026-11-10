Wielka akcja policji w Warszawie i na Mazowszu. Chodzą od budynku do budynku, sprawdzają każdy kąt

10 listopada 2026 21:50 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze, Warszawa | Brak komentarzy

Nocne przymrozki i pierwszy śnieg na nizinach to sygnał, że zaczyna się najgroźniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności, samotnych seniorów i ludzi schorowanych. Policjanci na Mazowszu sprawdzają miejsca, w których ktoś może szukać schronienia przed zimnem. Apelują też do mieszkańców, także w Warszawie, by nie przechodzić obojętnie obok osób, którym grozi wychłodzenie.

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Policjant sprawdza czy ktoś jest w budynku.
Fot. KPP w Płońsku.

Policjanci sprawdzają pustostany, altany działkowe i klatki schodowe

O działaniach poinformowała w poniedziałek 9 listopada Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, która odpowiada za województwo mazowieckie poza Warszawą. W ramach codziennej służby funkcjonariusze kontrolują m.in. pustostany, opuszczone budynki, altany działkowe i klatki schodowe. To miejsca, w których osoby bez dachu nad głową najczęściej chronią się przed zimnem.

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Podczas kontroli policjanci sprawdzają, czy ktoś nie potrzebuje pomocy medycznej lub innego wsparcia. Wskazują, gdzie można dostać nocleg, posiłek czy ciepłe ubranie. Szczególną uwagę zwracają na osoby chore, bezradne i nietrzeźwe, bo w ich przypadku ryzyko wychłodzenia jest największe.

55 ofiar w jeden sezon. Prawie 3 razy więcej niż rok wcześniej

Dane policji pokazują, jak realne jest to zagrożenie. Od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. z powodu wychłodzenia organizmu zmarło w Polsce 55 osób. Sezon wcześniej, w tym samym okresie, takich zgonów było 19.

Miesiąc Zgony z wychłodzenia
Listopad 2025 4
Grudzień 2025 5
Styczeń 2026 32
Luty 2026 14
Marzec 2026 0
Razem 55

Najtragiczniejszy był tydzień od 12 do 18 stycznia, gdy zmarło 12 osób. Wśród wszystkich ofiar było 48 mężczyzn i 7 kobiet. Najczęściej do tragedii dochodziło w pustostanach lub garażach (14 przypadków), czyli dokładnie w miejscach, które teraz sprawdzają policjanci.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną liczbę. Osoby w kryzysie bezdomności stanowiły 19 z 55 ofiar, czyli ok. jedną trzecią. Pozostałe to ludzie, którzy mieli gdzie mieszkać. Wychłodzenie zagraża więc także seniorom w nieogrzewanych mieszkaniach, osobom samotnym i tym, które zasłabły lub upadły na zewnątrz i nie były w stanie wezwać pomocy.

Do wychłodzenia nie potrzeba silnego mrozu

Wiele osób kojarzy wychłodzenie z siarczystym mrozem. Tymczasem organizm może niebezpiecznie stracić ciepło już przy temperaturze bliskiej zera, zwłaszcza gdy wieje wiatr, a ubranie jest mokre od deszczu lub śniegu. Takie warunki właśnie się zaczynają. IMGW zapowiadał na wtorek pierwszy w tym sezonie śnieg na nizinach, a noce są przymrozkowe.

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Szczególnie groźny jest alkohol. Rozszerza naczynia krwionośne, przez co daje złudne uczucie ciepła, a w rzeczywistości przyspiesza utratę ciepła. Osoba nietrzeźwa często nie zdaje sobie sprawy, że marznie, i może zasnąć na ławce czy przystanku. Bardziej narażeni są też seniorzy, osoby z chorobami przewlekłymi i ci, którzy przyjmują leki wpływające na krążenie lub świadomość.

Kiedy dzwonić pod 112, a kiedy pod 987

Policjanci podkreślają, że człowiek śpiący na ławce, leżący na ziemi lub przebywający w nieogrzewanym pomieszczeniu może być w bezpośrednim zagrożeniu życia. Nie wolno zakładać, że ktoś inny już zareagował.

  • 112 – gdy ktoś leży i nie reaguje, jest przemoczony, ma problem z mówieniem, drży albo przeciwnie, przestał drżeć i jest otępiały. To sytuacja zagrożenia życia.
  • 987 – bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób w kryzysie bezdomności, prowadzona przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Udziela informacji o noclegowniach, schroniskach, ogrzewalniach i jadłodajniach.

Reakcja to nie tylko dobry obyczaj. Zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego kto nie udziela pomocy człowiekowi w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, choć mógłby to zrobić bez narażania siebie lub innych, podlega karze do 3 lat więzienia. Telefon na 112 jest najprostszą formą takiej pomocy.

Warszawa: gdzie zgłosić osobę, która marznie

W stolicy działa Komenda Stołeczna Policji, a osobami w kryzysie bezdomności zajmują się też miejskie służby. Zgłoszenia przyjmuje Straż Miejska pod numerem 986. Strażnicy informują osoby bezdomne o miejscach w noclegowniach. Można też zadzwonić pod wojewódzką infolinię 987. W sytuacji zagrożenia życia zawsze właściwy jest numer 112.

Osoba, która chce trafić do schroniska, powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy, w której aktualnie przebywa. Działają one w każdej dzielnicy. Pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad także w miejscu pobytu takiej osoby, np. w noclegowni. Na Siekierkach, przy ul. Polskiej 33a, działa ogrzewalnia z punktem sanitarno-higienicznym, gdzie można się ogrzać, napić czegoś ciepłego i wymienić ubranie. Aktualne wykazy noclegowni, jadłodajni i łaźni publikuje miasto w serwisie Warszawa 19115.

Policjanci przypominają też o sąsiadach. Starsza osoba, która mieszka sama i od kilku dni nie wychodzi z domu, może potrzebować pomocy. Czasem wystarczy zapukać, zapytać albo powiadomić służby.

Jak pomóc osobie narażonej na wychłodzenie

  • Widzisz kogoś leżącego na zewnątrz lub śpiącego na ławce? Podejdź i zapytaj, czy potrzebuje pomocy. Jeśli nie reaguje, dzwoń pod 112.
  • Gdy osoba jest przytomna, ale marznie, zadzwoń pod 987 lub w Warszawie pod 986. Służby wskażą noclegownię lub ogrzewalnię.
  • Do czasu przyjazdu pomocy możesz okryć taką osobę kocem lub kurtką i podać ciepły, słodki napój. Nigdy nie podawaj alkoholu.
  • Nie zostawiaj osoby nietrzeźwej leżącej na mrozie, nawet jeśli twierdzi, że nic jej nie jest.
  • Zwróć uwagę na pustostany, altany działkowe i klatki schodowe w swojej okolicy. Jeśli ktoś tam nocuje, zgłoś to.
  • Zajrzyj do starszych i samotnych sąsiadów, zwłaszcza w mroźne noce i po awariach ogrzewania.
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