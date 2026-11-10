11 listopada w całej Warszawie zakaz fajerwerków. Nie wolno ich nawet nosić ani przewozić

10 listopada 2026 17:59 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W środę, 11 listopada, na terenie całej Warszawy będzie obowiązywał zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych. Rozporządzenie wydał wojewoda mazowiecki w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości i licznymi wydarzeniami organizowanymi w stolicy. Za złamanie zakazu może grozić grzywna.

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Fot. Karolina Drozdek – Borkowska

Zakaz obejmuje całą Warszawę

Ograniczenie obowiązuje 11 listopada 2026 roku na terenie m.st. Warszawy. Wojewoda mazowiecki wskazał, że celem rozporządzenia jest ochrona życia, zdrowia i mienia oraz zapewnienie porządku publicznego podczas uroczystości i zgromadzeń.

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Najważniejsze jest to, że zakaz nie dotyczy wyłącznie odpalania fajerwerków.

Rozporządzenie mówi również o:

  • noszeniu wyrobów pirotechnicznych,
  • przemieszczaniu ich,
  • używaniu ich na terenie Warszawy.

Oznacza to, że 11 listopada nie należy zabierać fajerwerków ze sobą na wydarzenia w stolicy ani przemieszczać ich po mieście.

Nie tylko centrum i nie tylko Marsz Niepodległości

Zakaz nie ogranicza się do rejonu placu Piłsudskiego, Krakowskiego Przedmieścia czy trasy Marszu Niepodległości.

Obejmuje całe miasto stołeczne Warszawę.

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To ważne dla mieszkańców wszystkich dzielnic, także tych oddalonych od centrum. Rozporządzenie ma charakter ogólnomiejski i obowiązuje przez cały 11 listopada.

Za złamanie zakazu grozi grzywna

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przypomina, że naruszenie rozporządzenia może skutkować karą grzywny na zasadach określonych w przepisach dotyczących wykroczeń.

Dodatkowo podczas zgromadzeń obowiązują osobne przepisy dotyczące posiadania niebezpiecznych przedmiotów. W przeszłości wskazywano, że osoba uczestnicząca w zgromadzeniu z wyrobami pirotechnicznymi może odpowiadać na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Nie należy więc traktować zakazu jako jedynie symbolicznego apelu służb.

Policja publikuje komunikat dzień przed obchodami

Komenda Stołeczna Policji przypomniała o ograniczeniu właśnie we wtorek, 10 listopada. Policja przygotowuje się do zabezpieczenia środowych wydarzeń i apeluje o przestrzeganie przepisów.

Do stolicy skierowano dodatkowe siły policyjne z innych województw. W środę funkcjonariusze będą zabezpieczać jednocześnie uroczystości państwowe, zgromadzenia, przemarsze, koncerty i wydarzenia sportowe.

To nie jedyne ograniczenie 11 listopada

W Warszawie będzie obowiązywał również czasowy zakaz noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Osobnym ograniczeniem objęta została przestrzeń powietrzna nad stolicą — policja poinformowała o strefie ograniczającej loty, w tym loty dronów.

Miasto i policja zapowiadają również liczne zamknięcia ulic oraz zmiany w organizacji transportu publicznego. Kierowcom zaleca się omijanie ścisłego centrum Warszawy.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Jeżeli masz w domu fajerwerki, race lub inne wyroby pirotechniczne, 11 listopada nie zabieraj ich ze sobą na teren Warszawy ani na wydarzenia organizowane w mieście.

Najważniejsza informacja jest prosta: zakaz nie ogranicza się do używania pirotechniki. Obejmuje także jej noszenie i przemieszczanie.

Przepisy obowiązują tylko 11 listopada 2026 roku i dotyczą całej Warszawy.

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