11 listopada w całej Warszawie zakaz fajerwerków. Nie wolno ich nawet nosić ani przewozić
W środę, 11 listopada, na terenie całej Warszawy będzie obowiązywał zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych. Rozporządzenie wydał wojewoda mazowiecki w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości i licznymi wydarzeniami organizowanymi w stolicy. Za złamanie zakazu może grozić grzywna.
Zakaz obejmuje całą Warszawę
Ograniczenie obowiązuje 11 listopada 2026 roku na terenie m.st. Warszawy. Wojewoda mazowiecki wskazał, że celem rozporządzenia jest ochrona życia, zdrowia i mienia oraz zapewnienie porządku publicznego podczas uroczystości i zgromadzeń.
Najważniejsze jest to, że zakaz nie dotyczy wyłącznie odpalania fajerwerków.
Rozporządzenie mówi również o:
- noszeniu wyrobów pirotechnicznych,
- przemieszczaniu ich,
- używaniu ich na terenie Warszawy.
Oznacza to, że 11 listopada nie należy zabierać fajerwerków ze sobą na wydarzenia w stolicy ani przemieszczać ich po mieście.
Nie tylko centrum i nie tylko Marsz Niepodległości
Zakaz nie ogranicza się do rejonu placu Piłsudskiego, Krakowskiego Przedmieścia czy trasy Marszu Niepodległości.
Obejmuje całe miasto stołeczne Warszawę.
To ważne dla mieszkańców wszystkich dzielnic, także tych oddalonych od centrum. Rozporządzenie ma charakter ogólnomiejski i obowiązuje przez cały 11 listopada.
Za złamanie zakazu grozi grzywna
Mazowiecki Urząd Wojewódzki przypomina, że naruszenie rozporządzenia może skutkować karą grzywny na zasadach określonych w przepisach dotyczących wykroczeń.
Dodatkowo podczas zgromadzeń obowiązują osobne przepisy dotyczące posiadania niebezpiecznych przedmiotów. W przeszłości wskazywano, że osoba uczestnicząca w zgromadzeniu z wyrobami pirotechnicznymi może odpowiadać na podstawie Kodeksu wykroczeń.
Nie należy więc traktować zakazu jako jedynie symbolicznego apelu służb.
Policja publikuje komunikat dzień przed obchodami
Komenda Stołeczna Policji przypomniała o ograniczeniu właśnie we wtorek, 10 listopada. Policja przygotowuje się do zabezpieczenia środowych wydarzeń i apeluje o przestrzeganie przepisów.
Do stolicy skierowano dodatkowe siły policyjne z innych województw. W środę funkcjonariusze będą zabezpieczać jednocześnie uroczystości państwowe, zgromadzenia, przemarsze, koncerty i wydarzenia sportowe.
To nie jedyne ograniczenie 11 listopada
W Warszawie będzie obowiązywał również czasowy zakaz noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Osobnym ograniczeniem objęta została przestrzeń powietrzna nad stolicą — policja poinformowała o strefie ograniczającej loty, w tym loty dronów.
Miasto i policja zapowiadają również liczne zamknięcia ulic oraz zmiany w organizacji transportu publicznego. Kierowcom zaleca się omijanie ścisłego centrum Warszawy.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Jeżeli masz w domu fajerwerki, race lub inne wyroby pirotechniczne, 11 listopada nie zabieraj ich ze sobą na teren Warszawy ani na wydarzenia organizowane w mieście.
Najważniejsza informacja jest prosta: zakaz nie ogranicza się do używania pirotechniki. Obejmuje także jej noszenie i przemieszczanie.
Przepisy obowiązują tylko 11 listopada 2026 roku i dotyczą całej Warszawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.