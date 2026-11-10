Kasjerka w sklepie odmówiła przyjęcia takiego banknotu? Będziesz musiał iść do banku
Przy sklepowej kasie wszystko przebiega zwyczajnie, dopóki sprzedawca nie przyjrzy się banknotowi wyjętemu z portfela. Oderwany róg, rozdarcie zaklejone taśmą albo trwały napis wystarczają, żeby pojawił się problem z zapłatą. Zakupy czekają, kolejka rośnie, a klient zastanawia się, czy właśnie stracił pieniądze, choć nominał nadal wyraźnie widać. W takiej sytuacji warto znać zasady postępowania ze zniszczoną gotówką. Szczególne znaczenie ma jeden szczegół, którego przy kasie zwykle nie sprawdzamy, a który później może zdecydować o odzyskanej kwocie.
Odmowa przyjęcia banknotu nie oznacza, że trzeba go wyrzucić lub na siłę próbować zapłacić nim w kolejnym sklepie. Zamiast przekładać uszkodzone pieniądze z portfela do szuflady, warto zabezpieczyć je przed dalszym zniszczeniem. Dotyczy to również drobnych fragmentów, które po rozdarciu zostały w kieszeni, kopercie czy pomiędzy dokumentami. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne, ale przy ocenie banknotu liczy się to, co rzeczywiście przedstawimy do wymiany. Własne przekonanie, że uszkodzenie jest niewielkie albo przeciwnie — że pieniędzy nie da się już uratować — nie zastępuje tej oceny.
Czy sklep może odmówić przyjęcia uszkodzonego banknotu?
Sprzedawca może odmówić przyjęcia uszkodzonego banknotu. Obowiązek wymiany takiej gotówki spoczywa na bankach, a nie na kasjerze w markecie, który miałby ją przyjąć w rozliczeniu za zakupy. Nie należy przy tym utożsamiać zwykłego zagięcia używanego banknotu z każdym rodzajem uszkodzenia ani uznawać tej zasady za dowolność w odrzucaniu prawidłowej gotówki. Chodzi o konkretny egzemplarz, którego stan uzasadnia skierowanie go do wymiany. Spór przy sklepowej kasie nie rozstrzygnie natomiast, jaką kwotę właściciel otrzyma za podarte lub niekompletne pieniądze.
Zasady określa zarządzenie nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 17 grudnia 2013 roku, z późniejszymi zmianami; tekst jednolity ogłoszono w Dzienniku Urzędowym NBP w 2024 roku pod pozycją 6. Dokument reguluje wymianę znaków pieniężnych, które wskutek zużycia albo uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym. Bank sprawdza między innymi, czy autentyczność pieniędzy nie budzi podejrzeń oraz czy ich cechy pozwalają rozpoznać nominał. Samo przekonanie klienta, że przyniesiony skrawek pochodzi ze stuzłotówki, nie wystarcza. Z drugiej strony widoczne uszkodzenie nie przekreśla automatycznie możliwości wymiany.
Napis długopisem nie oznacza automatycznie utraty pieniędzy
Przepisy obejmują banknoty postrzępione, naddarte, podklejone, przerwane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione oraz odbarwione. Wprost wymieniają również uszkodzenia wynikające z umieszczenia trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku. Jeżeli więc na banknocie ktoś zapisał numer telefonu albo coś narysował, nie trzeba uznawać go za bezwartościowy tylko z tego powodu. Nie ma też potrzeby usuwania napisu przed przedstawieniem pieniędzy do oceny. Najważniejsze jest zachowanie banknotu, jego rozpoznawalnych cech i wszystkich dostępnych fragmentów, a nie przywrócenie mu wyglądu świeżo wyjętego z bankomatu.
Nie musisz mieć konta w banku, do którego pójdziesz
Zużyte lub uszkodzone polskie banknoty można przedstawić do wymiany w kasie banku działającego w Polsce. Nie trzeba być jego klientem, zakładać rachunku ani kupować innej usługi, żeby skorzystać z tej procedury. Wymiana spełniających warunki złotówek jest bezpłatna, co potwierdza również Bank Ochrony Środowiska w swoim poradniku. Przed wizytą warto jednak sprawdzić, która placówka prowadzi obsługę gotówkową i w jakich godzinach działa kasa. Sam punkt obsługi doradczej nie musi być miejscem, w którym od razu przekażemy uszkodzony banknot kasjerowi.
Warto powiedzieć wprost, że chodzi o wymianę uszkodzonego polskiego banknotu. To inna sprawa niż zamiana dużego nominału na drobne czy wymiana walut. Pracownik powinien zobaczyć pieniądze i ustalić, czy można zastosować zwykły tryb, czy konieczne jest dalsze sprawdzenie. Hasło „wymiana od ręki” nie oznacza bowiem, że każdy przyniesiony kawałek papieru musi zostać natychmiast rozliczony. Przy wątpliwościach dotyczących zachowanej powierzchni lub poważniejszych uszkodzeniach potrzebna może być procedura z udziałem Centrali NBP.
Zbierz fragmenty. Taśma nie zastąpi brakującej części
Jeżeli banknot rozerwał się przy wyjmowaniu z portfela albo został uszkodzony razem z dokumentami, najlepiej zachować wszystkie odnalezione kawałki. Nie trzeba sklejać ich samodzielnie przed wizytą, ponieważ przepisy przewidują również przedstawienie niesklejonych części. Warto umieścić je razem w kopercie, aby nie zgubiły się podczas transportu. Doklejony zwykły papier czy szeroki pasek taśmy nie stają się brakującą powierzchnią oryginalnego banknotu. Oceniane są rzeczywiste fragmenty pieniędzy, a nie wielkość prostokąta, który udało się z nich ułożyć.
Inaczej należy podejść do pieniędzy zawilgoconych, zbutwiałych, nadpalonych albo kruszących się. NBP wskazuje, że takie przypadki oraz wątpliwości dotyczące wysokości wymiany wymagają przyjęcia znaków pieniężnych i przekazania ich z wnioskiem do Centrali. Nie warto więc rozrywać sklejonych wilgocią warstw tylko po to, żeby samodzielnie sprawdzić, co zostało w środku. Przy składaniu dokumentów znaczenie ma opis zdarzenia i rodzaju uszkodzenia. Jeżeli wiadomo, czym pieniądze zostały zanieczyszczone, należy przekazać tę informację pracownikowi przyjmującemu je do wymiany.
Nie każda sprawa kończy się przy jednym okienku
Przy przekazaniu pieniędzy do Centrali NBP bank sporządza wniosek na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Jeden egzemplarz dokumentacji otrzymuje osoba przedstawiająca banknoty, dlatego warto go zachować do zakończenia sprawy. Osoby fizyczne mają także możliwość wysłania uszkodzonych banknotów bezpośrednio do Centrali NBP, z właściwym wnioskiem, jeżeli ich łączna wartość nominalna nie przekracza 2000 zł. Przed skorzystaniem z tej drogi należy sprawdzić instrukcję NBP i warunki przewozu gotówki. Kwota wpisana we wniosku jest deklaracją osoby wysyłającej pieniądze, a nie gwarancją wypłaty.
Osobnym przypadkiem są banknoty, których zabarwienie może wskazywać na zadziałanie systemu neutralizacji gotówki, stosowanego do jej ochrony. NBP publikuje przykłady takich uszkodzeń i zaleca odmowę przyjęcia podejrzanie zabarwionego banknotu w zwykłej transakcji. Nie znaczy to, że każda plama pochodzi z takiego systemu ani że sam posiadacz pieniędzy popełnił przestępstwo. Tego rodzaju egzemplarz wymaga jednak odrębnego postępowania i przedstawienia w oddziale okręgowym NBP. Zwykła zasada dotycząca zachowanej powierzchni nie daje wówczas automatycznej gwarancji natychmiastowej wymiany.
Ile pieniędzy odzyskasz? Decydują dokładne progi NBP
Przy zwykłej wymianie banknotu w banku pełna wartość nominalna przysługuje, gdy zachowało się ponad 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie. Jeżeli zostało od 45 do 75 proc. w jednym fragmencie, wymiana następuje za połowę nominału. Nie oblicza się zwrotu proporcjonalnie do rozmiaru skrawka: zachowanie 60 proc. dwustuzłotówki nie oznacza wypłaty 120 zł, lecz 100 zł. Dokładnie 75 proc. mieści się jeszcze w przedziale wymiany za połowę wartości. Poniższe zasady zakładają możliwość rozpoznania nominału, brak podejrzeń co do autentyczności i brak szczególnych okoliczności wymagających odrębnej procedury.
|Stan banknotu przy zwykłej wymianie w banku
|Wartość wymiany
|Przykład dla banknotu 100 zł
|Ponad 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie
|100 proc. nominału
|100 zł
|Od 45 do 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie
|50 proc. nominału
|50 zł
|Nie więcej niż dziewięć części tego samego banknotu, bez ubytków w miejscach przerwania, łącznie stanowiących całą pierwotną powierzchnię
|100 proc. nominału
|100 zł
|Zachowane mniej niż 45 proc. pierwotnej powierzchni banknotu
|Brak wymiany na opisanych zasadach
|Brak wypłaty
Istotna jest więc różnica między połową banknotu a banknotem rozerwanym na pół, którego obie części zachowaliśmy. W pierwszym przypadku pojedyncza połowa spełnia warunek wymiany za połowę nominału. W drugim dwa pasujące fragmenty mogą tworzyć kompletny egzemplarz i pozwalać na odzyskanie całej kwoty. Limit wynosi przy tym dziewięć części, a nie dwie, i dotyczy zarówno fragmentów sklejonych, jak i niesklejonych. Muszą pochodzić z tego samego banknotu oraz łącznie stanowić całą jego pierwotną powierzchnię, bez ubytków w miejscach przerwania.
Dla właściciela uszkodzonej gotówki najważniejsze jest zatem zachowanie tego, co ocalało, i przedstawienie pieniędzy do oceny. Przy naderwanym lub popisanym, ale kompletnym banknocie można odzyskać pełny nominał, jeżeli spełnione są warunki wymiany. Przy większym ubytku wynik może być inny, a przypadki niejednoznaczne wymagają dalszego sprawdzenia. Nie trzeba samodzielnie rozstrzygać w domu, czy fragment przekracza granicę o ułamek procenta. Właśnie dlatego odmowa w sklepie powinna prowadzić do wizyty w kasie bankowej, zamiast do wyrzucenia pieniędzy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.