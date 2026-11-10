Dramat na Mazowszu. Zgłoszenie o pobiciu, potem walka o życie. Mężczyzna zmarł na ulicy

10 listopada 2026 14:33 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Tragiczny finał porannej interwencji w Górze Kalwarii pod Warszawą. Służby otrzymały zgłoszenie o pobiciu, a przed jednym z lokali przy ulicy Grójeckiej znalazły nieprzytomnego mężczyznę. Mimo podjętej resuscytacji nie udało się go uratować. Okoliczności śmierci wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Alarm około 4 nad ranem. Mężczyzna leżał przed lokalem

Do interwencji doszło we wtorek, 10 listopada 2026 roku. Informacja o możliwym pobiciu dotarła do służb około godziny 4. Zgłoszenie dotyczyło Góry Kalwarii w powiecie piaseczyńskim.

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Jak przekazała TVN24 komisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, zawiadomienie wpłynęło za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Policjantka potwierdziła, że mimo resuscytacji mężczyzna zmarł.

Według ustaleń TVN24 poszkodowany znajdował się na ulicy, przed jednym z lokali przy Grójeckiej.

Policyjni technicy i prokurator na miejscu

Po zakończeniu próby ratowania życia rozpoczęły się czynności mające wyjaśnić przebieg zdarzenia. Na miejscu pracowali technicy kryminalistyki, grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady potrzebne do odtworzenia wydarzeń.

Informacja o pobiciu pochodzi ze zgłoszenia do służb. Nie jest jeszcze ostatecznym ustaleniem przyczyny śmierci. Śledczy muszą wyjaśnić, co wydarzyło się przed odnalezieniem mężczyzny i czy do jego zgonu przyczyniły się inne osoby.

W pierwszych informacjach nie było zatrzymań

Z materiału TVN24 opublikowanego 10 listopada o godzinie 13:37 wynikało, że do tego czasu nikogo nie zatrzymano. Nie podano również wieku zmarłego ani szczegółowego przebiegu zdarzenia.

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Komisarz Magdalena Gąsowska zapowiedziała, że okoliczności tragedii będą wyjaśniane w śledztwie. Na tym etapie nie ma podstaw, by przesądzać, kto mógł uczestniczyć w zdarzeniu ani jaka będzie jego kwalifikacja prawna.

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