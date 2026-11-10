Dramat na Mazowszu. Zgłoszenie o pobiciu, potem walka o życie. Mężczyzna zmarł na ulicy
Tragiczny finał porannej interwencji w Górze Kalwarii pod Warszawą. Służby otrzymały zgłoszenie o pobiciu, a przed jednym z lokali przy ulicy Grójeckiej znalazły nieprzytomnego mężczyznę. Mimo podjętej resuscytacji nie udało się go uratować. Okoliczności śmierci wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
Alarm około 4 nad ranem. Mężczyzna leżał przed lokalem
Do interwencji doszło we wtorek, 10 listopada 2026 roku. Informacja o możliwym pobiciu dotarła do służb około godziny 4. Zgłoszenie dotyczyło Góry Kalwarii w powiecie piaseczyńskim.
Jak przekazała TVN24 komisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, zawiadomienie wpłynęło za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Policjantka potwierdziła, że mimo resuscytacji mężczyzna zmarł.
Według ustaleń TVN24 poszkodowany znajdował się na ulicy, przed jednym z lokali przy Grójeckiej.
Policyjni technicy i prokurator na miejscu
Po zakończeniu próby ratowania życia rozpoczęły się czynności mające wyjaśnić przebieg zdarzenia. Na miejscu pracowali technicy kryminalistyki, grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady potrzebne do odtworzenia wydarzeń.
Informacja o pobiciu pochodzi ze zgłoszenia do służb. Nie jest jeszcze ostatecznym ustaleniem przyczyny śmierci. Śledczy muszą wyjaśnić, co wydarzyło się przed odnalezieniem mężczyzny i czy do jego zgonu przyczyniły się inne osoby.
W pierwszych informacjach nie było zatrzymań
Z materiału TVN24 opublikowanego 10 listopada o godzinie 13:37 wynikało, że do tego czasu nikogo nie zatrzymano. Nie podano również wieku zmarłego ani szczegółowego przebiegu zdarzenia.
Komisarz Magdalena Gąsowska zapowiedziała, że okoliczności tragedii będą wyjaśniane w śledztwie. Na tym etapie nie ma podstaw, by przesądzać, kto mógł uczestniczyć w zdarzeniu ani jaka będzie jego kwalifikacja prawna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.