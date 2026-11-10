Rzadka sowa przysiadła na balkonie w Warszawie. Nie mogła odlecieć, mieszkaniec wezwał pomoc

10 listopada 2026 14:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na balkonie przy ulicy Kruszewskiego na warszawskiej Pradze-Południe pojawił się nietypowy gość. Niewielka sowa była osłabiona i nie potrafiła odlecieć. Mieszkaniec zawiadomił straż miejską, a funkcjonariusze rozpoznali włochatkę to gatunek rzadko spotykany w miejskim otoczeniu.

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Fot. Straż Miejska

Sowa na balkonie przy Kruszewskiego. Potrzebowała pomocy

Zgłoszenie dotarło do dyżurnej straży miejskiej 3 listopada po południu. Mieszkaniec jednego z budynków przy ulicy Kruszewskiego zauważył, że ptak przebywający na jego balkonie nie jest w stanie samodzielnie odlecieć. Pod wskazany adres skierowano funkcjonariuszy.

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Strażnicy odłowili sowę, która miała również trudności z poruszaniem się. Następnie przewieźli ją do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO, gdzie została przekazana pod opiekę weterynaryjną. W komunikacie nie podano przyczyny osłabienia ptaka ani informacji o jego dalszym leczeniu.

Duża głowa, żółte oczy i białe „brwi”. To była włochatka

Jak przekazała straż miejska, na balkonie znalazła się włochatka, czyli Aegolius funereus. To niewielka sowa z charakterystyczną dużą głową, żółtymi tęczówkami i jasną szlarą — układem piór otaczających oczy. Nad nimi widoczne są jasne pasma przypominające brwi.

Gatunek jest w Polsce objęty ścisłą ochroną. Strażnicy przypominają, że włochatki zamieszkują przede wszystkim stare lasy iglaste, dlatego spotkanie takiego ptaka na warszawskim balkonie jest nietypowe. Nie ustalono jednak w komunikacie, jak ten konkretny osobnik znalazł się przy Kruszewskiego.

Ptak nie odlatuje? Nie każda sytuacja wymaga zabrania go z miejsca

Historia z Pragi-Południe jest okazją do przypomnienia ważnej zasady: samo spotkanie dzikiego ptaka blisko człowieka nie oznacza jeszcze, że trzeba go łapać.

Specjaliści z Ptasiego Azylu zalecają najpierw ocenę sytuacji: czy zwierzę wygląda na chore, czy znajduje się w niebezpiecznym miejscu i czy rzeczywiście potrzebuje interwencji. W przypadku zdrowych młodych ptaków niepotrzebne zabranie ich może przerwać opiekę rodziców. Przy wątpliwościach lepiej skonsultować się z ośrodkiem rehabilitacji, niż działać pochopnie.

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W przypadku sowy przy Kruszewskiego strażnicy opisali konkretne problemy: osłabienie, brak możliwości odlotu i trudności z poruszaniem się. Ptak został więc przekazany specjalistom, zamiast pozostawiony bez pomocy.

Gdzie zgłosić zwierzę potrzebujące pomocy w Warszawie?

Mieszkańcy mogą skontaktować się ze Strażą Miejską pod numerem 986. Wątpliwości dotyczące dzikich ptaków można również konsultować z Ptasim Azylem warszawskiego ZOO pod numerem 22 670 22 07. Takie kontakty wskazuje straż miejska w swoich zaleceniach dotyczących pomocy zwierzętom.

Podczas zgłoszenia warto dokładnie opisać miejsce oraz zachowanie zwierzęcia. Nie należy narażać własnego bezpieczeństwa, próbując dostać się do ptaka w trudno dostępnym miejscu. Ptasi Azyl podkreśla, że sposób schwytania i transportu powinien być bezpieczny zarówno dla zwierzęcia, jak i człowieka.

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