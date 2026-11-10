Rzadka sowa przysiadła na balkonie w Warszawie. Nie mogła odlecieć, mieszkaniec wezwał pomoc
Na balkonie przy ulicy Kruszewskiego na warszawskiej Pradze-Południe pojawił się nietypowy gość. Niewielka sowa była osłabiona i nie potrafiła odlecieć. Mieszkaniec zawiadomił straż miejską, a funkcjonariusze rozpoznali włochatkę to gatunek rzadko spotykany w miejskim otoczeniu.
Sowa na balkonie przy Kruszewskiego. Potrzebowała pomocy
Zgłoszenie dotarło do dyżurnej straży miejskiej 3 listopada po południu. Mieszkaniec jednego z budynków przy ulicy Kruszewskiego zauważył, że ptak przebywający na jego balkonie nie jest w stanie samodzielnie odlecieć. Pod wskazany adres skierowano funkcjonariuszy.
Strażnicy odłowili sowę, która miała również trudności z poruszaniem się. Następnie przewieźli ją do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO, gdzie została przekazana pod opiekę weterynaryjną. W komunikacie nie podano przyczyny osłabienia ptaka ani informacji o jego dalszym leczeniu.
Duża głowa, żółte oczy i białe „brwi”. To była włochatka
Jak przekazała straż miejska, na balkonie znalazła się włochatka, czyli Aegolius funereus. To niewielka sowa z charakterystyczną dużą głową, żółtymi tęczówkami i jasną szlarą — układem piór otaczających oczy. Nad nimi widoczne są jasne pasma przypominające brwi.
Gatunek jest w Polsce objęty ścisłą ochroną. Strażnicy przypominają, że włochatki zamieszkują przede wszystkim stare lasy iglaste, dlatego spotkanie takiego ptaka na warszawskim balkonie jest nietypowe. Nie ustalono jednak w komunikacie, jak ten konkretny osobnik znalazł się przy Kruszewskiego.
Ptak nie odlatuje? Nie każda sytuacja wymaga zabrania go z miejsca
Historia z Pragi-Południe jest okazją do przypomnienia ważnej zasady: samo spotkanie dzikiego ptaka blisko człowieka nie oznacza jeszcze, że trzeba go łapać.
Specjaliści z Ptasiego Azylu zalecają najpierw ocenę sytuacji: czy zwierzę wygląda na chore, czy znajduje się w niebezpiecznym miejscu i czy rzeczywiście potrzebuje interwencji. W przypadku zdrowych młodych ptaków niepotrzebne zabranie ich może przerwać opiekę rodziców. Przy wątpliwościach lepiej skonsultować się z ośrodkiem rehabilitacji, niż działać pochopnie.
W przypadku sowy przy Kruszewskiego strażnicy opisali konkretne problemy: osłabienie, brak możliwości odlotu i trudności z poruszaniem się. Ptak został więc przekazany specjalistom, zamiast pozostawiony bez pomocy.
Gdzie zgłosić zwierzę potrzebujące pomocy w Warszawie?
Mieszkańcy mogą skontaktować się ze Strażą Miejską pod numerem 986. Wątpliwości dotyczące dzikich ptaków można również konsultować z Ptasim Azylem warszawskiego ZOO pod numerem 22 670 22 07. Takie kontakty wskazuje straż miejska w swoich zaleceniach dotyczących pomocy zwierzętom.
Podczas zgłoszenia warto dokładnie opisać miejsce oraz zachowanie zwierzęcia. Nie należy narażać własnego bezpieczeństwa, próbując dostać się do ptaka w trudno dostępnym miejscu. Ptasi Azyl podkreśla, że sposób schwytania i transportu powinien być bezpieczny zarówno dla zwierzęcia, jak i człowieka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.