Warszawiacy noszą tę wodę w baniakach. Zapas na cały tydzień to zły pomysł
Woda oligoceńska pochodzi z głębokości przekraczającej 200 metrów, ale po nabraniu do butelki wymaga odpowiedniego przechowywania. Warszawski sanepid zaleca, żeby zużywać ją możliwie szybko. Maksymalnie cztery dni dotyczą przechowywania w chłodzie, a szczegółowe zalecenia wskazują czyste szklane naczynie i lodówkę z temperaturą 2-8°C. Baniak stojący przez tydzień w kuchni nie spełnia tych warunków.
Głęboka studnia nie chroni wody po przyniesieniu do domu
Studnie oligoceńskie od lat są częścią warszawskich osiedli. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie opisuje sieć ponad stu ujęć znajdujących się w jej ewidencji. Nie wszystkie działają jednocześnie: przyczyną wyłączenia mogą być remonty, awarie lub problemy z jakością wody. Sanepid przypomina również, że woda z tych ujęć nie jest chlorowana i pozostaje niestabilna mikrobiologicznie. Dlatego jakość wody przy poborze oraz warunki jej późniejszego przechowywania to dwie sprawy, o które trzeba zadbać. Pochodzenie z głębokiej warstwy wodonośnej nie pozwala dowolnie wydłużać czasu trzymania jej w domowym pojemniku.
Znaczenie przechowywania sprawdzały także badaczki Politechniki Warszawskiej. W pracy opublikowanej w 2023 roku w czasopiśmie „Microorganisms” analizowały wodę z sześciu wybranych warszawskich ujęć oraz zmiany zachodzące w próbkach po ich pobraniu. Zaobserwowały namnażanie bakterii podczas przechowywania, szczególnie w temperaturze pokojowej. W części próbek wyraźny wzrost ich liczby odnotowano już po 48 godzinach. Było to badanie określonych próbek i warunków, a nie aktualna kontrola wszystkich studni w mieście. Pokazuje jednak, dlaczego o wodę trzeba dbać także po wyjściu z punktu poboru.
Najlepiej zużyć w ciągu doby. Cztery dni wymagają konkretnych warunków
Wielkość zapasu warto policzyć według rzeczywistego zużycia właśnie tej wody. Jeżeli gospodarstwo wykorzystuje jej dwa litry dziennie, dziesięciolitrowy baniak wystarczy na pięć dni, a dwudziestolitrowy na dziesięć. W obu przypadkach część zapasu pozostawałaby dłużej niż maksymalny okres wskazany dla przechowywania w szkle w lodówce. To przykład obliczeniowy, nie zalecenie dotyczące ilości wypijanej wody. Przed kolejną wizytą przy studni warto więc sprawdzić, ile litrów naprawdę ubywa w ciągu dnia i czy całe napełnione naczynie zmieści się w lodówce.
|Warunki przechowywania wody oligoceńskiej
|Zalecany czas
|Czyste naczynie i właściwe warunki chłodnicze
|Najlepiej zużyć w ciągu 24 godzin od pobrania.
|Czyste szklane naczynie w lodówce, temperatura 2–8°C
|Maksymalnie do czterech dni; nadal zalecane jest szybkie zużycie.
|Temperatura pokojowa, szczególnie pojemnik PET
|Nie dłużej niż jedna doba.
Jakie butelki wybrać i jak je przygotować?
Sanepid wskazuje przede wszystkim czyste naczynia szklane. Plastik nie jest całkowicie wykluczony, ale pojemnik musi nadawać się do kontaktu z żywnością i być utrzymany w odpowiednim stanie. Amerykańskie CDC, opisując ogólne zasady bezpiecznego przechowywania wody, zwraca uwagę na szczelne zamknięcie i otwór umożliwiający nalewanie bez wkładania dłoni lub przedmiotów do środka. Kategorycznie odradza naczynia po toksycznych chemikaliach. Dla mieszkańca wybierającego nowy baniak oznacza to prostą zasadę: trzeba sprawdzić jego przeznaczenie i możliwość dokładnego czyszczenia, zamiast kierować się samą pojemnością.
Przed ponownym napełnieniem usuń resztki poprzedniej wody i osad. W zaleceniach PZH wskazano mechaniczne czyszczenie wnętrza szczotką przeznaczoną wyłącznie do takich naczyń; szybkie przepłukanie przy studni nie zastępuje mycia. Podczas pobierania nie dotykaj wnętrza nakrętki ani otworu butelki i nie wsuwaj do niej końcówki kranu. Przy wyborze naczynia zastanów się również, czy jesteś w stanie dotrzeć szczotką do jego wnętrza. Pojemnik, który łatwo napełnić, ale trudno dokładnie oczyścić, będzie sprawiał problem przy każdym kolejnym użyciu.
Chłodna kuchnia to nie to samo co lodówka
Określenie „trzymać w chłodzie” łatwo potraktować zbyt swobodnie. Dla dłuższego przechowywania wody oligoceńskiej wskazano jednak konkretny zakres 2–8°C. Baniak ustawiony na podłodze, przy oknie albo w przedpokoju może znajdować się w zupełnie innej temperaturze. CDC zaleca ponadto ochronę przechowywanej wody przed bezpośrednim słońcem oraz oddzielenie jej od paliw, pestycydów i innych toksycznych substancji. W praktyce wybór miejsca trzeba zrobić przed przyniesieniem dużego zapasu. Jeśli w lodówce nie ma na niego przestrzeni, należy zmniejszyć pobieraną ilość i dostosować ją do szybkiego zużycia.
Przed wyjściem sprawdź ujęcie, po powrocie zapisz datę
Informacje o studniach można znaleźć w serwisie Warszawa 19115, który odsyła do mapy ujęć i zarządców w poszczególnych dzielnicach. Miasto wskazuje, że wiadomości o wyłączeniach publikują urzędy dzielnic; można też pytać w ich wydziałach ochrony środowiska. To przydatne zwłaszcza osobom, które po wodę jadą dalej lub pomagają w jej przynoszeniu seniorowi. Sprawdzenie komunikatu przed wyjściem pozwala uniknąć drogi z pustymi pojemnikami do nieczynnego punktu. Na miejscu warto przeczytać aktualne ogłoszenia dotyczące możliwości korzystania z ujęcia.
Po powrocie oznacz naczynie datą i godziną pobrania. Dzięki temu wszyscy domownicy będą wiedzieli, jak długo dana partia znajduje się w mieszkaniu. Przez dzień lub dwa zanotuj również rzeczywiste zużycie — taka obserwacja ułatwi wybór mniejszych pojemników i częstotliwości wizyt przy studni. Przy zakupie nowego naczynia sprawdź, czy zmieści się na półce lodówki i czy wygodnie się z niego nalewa. Najrozsądniejszy zapas wody oligoceńskiej to taki, który można prawidłowo przechować i szybko wykorzystać. Kilka dodatkowych litrów nie jest korzyścią, jeśli później przez kolejne dni stoi w ciepłej kuchni.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.