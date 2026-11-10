Pilne. Już 9 osób zatrzymanych po wpisach o tragedii. MSWiA zapowiada stanowcze działania
Policja zatrzymała już 9 osób w związku z publikowaniem w internecie niepokojących treści po tragedii w Krakowie. Informację przekazała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Zapowiedziała zdecydowane reagowanie na wpisy wychwalające sprawcę ataku i ostrzegła ich autorów przed konsekwencjami. Informację o dziewięciu zatrzymanych potwierdzają również ustalenia RMF FM.
Już 9 osób zostało zatrzymanych przez policję w związku z publikowaniem w sieci niepokojących treści po tragedii w Krakowie. Policja będzie stanowczo reagować na wszelkie wpisy gloryfikujące sprawcę ataku, a autorzy wpisów muszą liczyć się z konsekwencjami.
@PolskaPolicja @PolicjaCBZC
— Karolina Gałecka (@K_Galecka) November 10, 2026
Policja zatrzymuje autorów niepokojących wpisów
We wtorek, 10 listopada, pojawiły się kolejne informacje o działaniach prowadzonych po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. Funkcjonariusze sprawdzają aktywność internautów, których publikacje mogą wskazywać na zagrożenie dla innych osób. Według ustaleń reportera RMF FM zatrzymania odbywały się w różnych częściach Polski.
Podana liczba 9 osób to bilans zatrzymań, a nie informacja o dziewięciu kolejnych zatrzymanych ponad wcześniej ogłaszane liczby. Wcześniej służby przekazywały mniejsze zestawienia, które były aktualizowane wraz z prowadzonymi działaniami.
Gałecka: autorzy muszą liczyć się z konsekwencjami
W najnowszym wpisie rzeczniczka MSWiA podkreśliła, że zatrzymania dotyczą publikowania niepokojących treści po tragedii w Krakowie. Zapowiedziała również reakcję na gloryfikowanie napastnika.
„Policja będzie stanowczo reagować na wszelkie wpisy gloryfikujące sprawcę ataku, a autorzy wpisów muszą liczyć się z konsekwencjami” — napisała Karolina Gałecka w udostępnionym komunikacie.
Wypowiedź odnosi się do wychwalania sprawcy, ale nie zawiera szczegółowego opisu zachowania każdej z dziewięciu zatrzymanych osób ani informacji o zarzutach w poszczególnych sprawach.
Niektóre wiadomości sugerowały podobne działania w innych miastach
Z relacji RMF FM wynika, że przedmiotem zainteresowania służb były nie tylko wpisy pochwalające atak. Gałecka przekazała również, że część wiadomości sugerowała, iż ich autorzy podejmują podobne działania w innych miastach. Takie publikacje były traktowane jako sygnały wymagające sprawdzenia.
Nie oznacza to potwierdzenia przygotowywania kolejnych zamachów. Informacja dotyczy zatrzymań związanych z aktywnością w internecie. Nie wynika z niej również, że zatrzymani uczestniczyli w samym ataku w Krakowie. W dostępnych doniesieniach nie przedstawiono pełnej listy zarzutów ani miejscowości, w których przeprowadzono wszystkie interwencje.
CBZC apeluje o weryfikowanie wiadomości
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości już we wcześniejszym komunikacie informowało o monitorowaniu internetu pod kątem treści wskazujących na możliwe zagrożenie życia lub zdrowia. Jednym z zadań funkcjonariuszy jest ustalenie autorów takich publikacji.
CBZC ostrzegało także przed rozpowszechnianiem zmyślonych wiadomości, które mogą wywoływać panikę i dezinformację. Służby zalecają sprawdzanie informacji w oficjalnych kanałach instytucji państwowych i nieprzekazywanie dalej niesprawdzonych doniesień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.