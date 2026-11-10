Pilne. Już 9 osób zatrzymanych po wpisach o tragedii. MSWiA zapowiada stanowcze działania

10 listopada 2026 14:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policja zatrzymała już 9 osób w związku z publikowaniem w internecie niepokojących treści po tragedii w Krakowie. Informację przekazała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Zapowiedziała zdecydowane reagowanie na wpisy wychwalające sprawcę ataku i ostrzegła ich autorów przed konsekwencjami. Informację o dziewięciu zatrzymanych potwierdzają również ustalenia RMF FM.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Policja zatrzymuje autorów niepokojących wpisów

We wtorek, 10 listopada, pojawiły się kolejne informacje o działaniach prowadzonych po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. Funkcjonariusze sprawdzają aktywność internautów, których publikacje mogą wskazywać na zagrożenie dla innych osób. Według ustaleń reportera RMF FM zatrzymania odbywały się w różnych częściach Polski.

Podana liczba 9 osób to bilans zatrzymań, a nie informacja o dziewięciu kolejnych zatrzymanych ponad wcześniej ogłaszane liczby. Wcześniej służby przekazywały mniejsze zestawienia, które były aktualizowane wraz z prowadzonymi działaniami.

Gałecka: autorzy muszą liczyć się z konsekwencjami

W najnowszym wpisie rzeczniczka MSWiA podkreśliła, że zatrzymania dotyczą publikowania niepokojących treści po tragedii w Krakowie. Zapowiedziała również reakcję na gloryfikowanie napastnika.

„Policja będzie stanowczo reagować na wszelkie wpisy gloryfikujące sprawcę ataku, a autorzy wpisów muszą liczyć się z konsekwencjami” — napisała Karolina Gałecka w udostępnionym komunikacie.

Wypowiedź odnosi się do wychwalania sprawcy, ale nie zawiera szczegółowego opisu zachowania każdej z dziewięciu zatrzymanych osób ani informacji o zarzutach w poszczególnych sprawach.

Niektóre wiadomości sugerowały podobne działania w innych miastach

Z relacji RMF FM wynika, że przedmiotem zainteresowania służb były nie tylko wpisy pochwalające atak. Gałecka przekazała również, że część wiadomości sugerowała, iż ich autorzy podejmują podobne działania w innych miastach. Takie publikacje były traktowane jako sygnały wymagające sprawdzenia.

Zobacz również:

Nie oznacza to potwierdzenia przygotowywania kolejnych zamachów. Informacja dotyczy zatrzymań związanych z aktywnością w internecie. Nie wynika z niej również, że zatrzymani uczestniczyli w samym ataku w Krakowie. W dostępnych doniesieniach nie przedstawiono pełnej listy zarzutów ani miejscowości, w których przeprowadzono wszystkie interwencje.

CBZC apeluje o weryfikowanie wiadomości

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości już we wcześniejszym komunikacie informowało o monitorowaniu internetu pod kątem treści wskazujących na możliwe zagrożenie życia lub zdrowia. Jednym z zadań funkcjonariuszy jest ustalenie autorów takich publikacji.

CBZC ostrzegało także przed rozpowszechnianiem zmyślonych wiadomości, które mogą wywoływać panikę i dezinformację. Służby zalecają sprawdzanie informacji w oficjalnych kanałach instytucji państwowych i nieprzekazywanie dalej niesprawdzonych doniesień.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna