Robot do mycia okien w Lidlu. Zbiera dobre oceny, a inne modele kosztują setki złotych więcej
Nie trzeba wydawać ponad tysiąca złotych, żeby wypróbować robota do mycia okien. Lidl przecenił model Silvercrest z funkcją spryskiwania do 349 zł. Urządzenie ma na stronie sklepu średnią ocenę 4,3 na 5 przy 137 ocenach, a ofertę opisują również serwisy technologiczne. Jest jednak ważny warunek: promocyjna cena wymaga kuponu Lidl Plus.
Sprzęt przyciągnął uwagę w internecie. Co mówią oceny?
Robot Silvercrest SFSR 72 A1 pojawił się między innymi w publikacjach Telepolis i ITHardware. Serwisy zwróciły uwagę na możliwość zautomatyzowania mycia szyb oraz cenę poniżej 350 zł. Nie jest to jednak równoznaczne z niezależnym testem skuteczności urządzenia.
Na stronie Lidla model zebrał 137 ocen ze średnią 4,3/5. To korzystny wynik, choć nie oznacza, że każdy użytkownik jest równie zadowolony. Przed zakupem warto zapoznać się także z mniej entuzjastycznymi opiniami i sprawdzić, czego dotyczą uwagi kupujących.
Lidl obniżył cenę o 50 zł. Trzeba aktywować kupon
Z przesłanej gazetki wynika, że robot kosztuje 349 zł zamiast 399 zł. Różnica wynosi 50 zł, czyli około 12,5 proc. Kwotę 399 zł oznaczono jako najniższą cenę z 30 dni przed obniżką oraz cenę poza promocją.
Aby skorzystać z oferty w sklepie, należy aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus. Promocja obowiązuje od 9 do 14 listopada 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Te same daty i cenę z kuponem podaje karta produktu w sklepie internetowym Lidla.
Inne roboty do okien kosztują więcej. Sprawdziliśmy konkretny przykład
Różnica cenowa jest wyraźna. W chwili sprawdzania oferty sklep Hobot Polska sprzedawał model Hobot 388 za 949 zł. To o 600 zł więcej niż promocyjna cena Silvercresta. Hobot również służy do automatycznego czyszczenia szyb i ma funkcję rozpylania wody.
Nie są to jednak identyczne urządzenia. Hobot 388 oferuje między innymi sterowanie smartfonem oraz ultradźwiękowy rozpylacz. Dlatego różnicy cen nie należy przedstawiać jako dowodu, że Lidl sprzedaje „ten sam sprzęt” znacznie taniej. Porównujemy dwa modele z tej samej kategorii, a nie jednakowe produkty.
Trzy tryby czyszczenia i 12 ściereczek w zestawie
Według gazetki Silvercrest pozwala wybrać czyszczenie zygzakiem, głębokie lub punktowe. Ma funkcję spryskiwania oraz automatycznego wykrywania narożników i krawędzi. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota.
W zestawie znajdują się 12 ściereczek z mikrofibry, dozownik do wlewania wody, linka zabezpieczająca o długości 5 metrów, pilot z bateriami oraz zasilacz. To wyposażenie pokazane w materiałach Lidla — nie lista akcesoriów, które trzeba osobno dokupić.
Ważny szczegół: 30 minut podtrzymania nie oznacza pracy bez kabla
Informacja o akumulatorze może łatwo wprowadzić kupującego w błąd. Ten robot podczas mycia musi być podłączony do prądu. Wbudowany akumulator jest zabezpieczeniem na wypadek utraty zasilania, a nie źródłem energii do zwykłego bezprzewodowego sprzątania.
Instrukcja wyjaśnia, że awaryjne zasilanie ma utrzymać urządzenie na czyszczonej powierzchni przez maksymalnie 30 minut i zapobiec jego odpadnięciu. Nie należy więc interpretować tej informacji jako obietnicy półgodzinnego mycia szyb bez podłączenia do gniazdka.
Co to oznacza dla Ciebie?
Oferta może zainteresować osoby, które chcą wypróbować robota do okien bez wydawania kwoty zbliżonej do ceny droższych modeli. 349 zł to cena urządzenia z kuponem, a nie obietnica, że sprzęt umyje każde okno idealnie i bez żadnej obsługi. Przed zakupem warto sprawdzić instrukcję, wymagania dotyczące powierzchni oraz sposób zabezpieczenia robota.
Najważniejsze warunki oferty są konkretne: aktywny kupon Lidl Plus, termin do 14 listopada i dostępność zapasów. Dobre oceny są dodatkową wskazówką, ale wybór powinien zależeć przede wszystkim od tego, czy urządzenie pasuje do okien i potrzeb domowników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.