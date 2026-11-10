Sklep naliczył więcej niż na cenówce? UOKiK: możesz żądać zwrotu różnicy
Na etykiecie widzisz atrakcyjną cenę, ale po zeskanowaniu produktu kasa pokazuje wyższą kwotę. Nie musisz automatycznie godzić się na droższy zakup. UOKiK przypomina, że przy rozbieżności konsument ma prawo do korzystniejszej ceny, a jeśli już zapłacił za dużo — może domagać się zwrotu różnicy. Ważne jednak, aby sprawdzić, czy cenówka dotyczy dokładnie wybranego produktu i czy spełnione zostały warunki promocji.
Cena z półki czy z kasy? Przepisy wskazują, która ma znaczenie
Podstawą jest art. 5 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Przewiduje on, że przy rozbieżności lub wątpliwościach dotyczących ceny konsument może żądać sprzedaży po cenie dla niego najkorzystniejszej. Nie jest to dodatkowy rabat zależny od dobrej woli kierownika sklepu, lecz uprawnienie wynikające z przepisów.
UOKiK wyjaśnia to również wprost w swoich poradach dla przedsiębiorców: jeżeli cena na wywieszce jest niższa niż przy kasie, klient ma prawo kupić towar po korzystniejszej kwocie. Cena powinna być czytelna, jednoznaczna i dostępna bez konieczności dopytywania sprzedawcy.
To obowiązująca zasada, a nie nowa promocja ani rozwiązanie wprowadzane wyłącznie na listopadowe wyprzedaże.
Zapłaciłeś i dopiero wtedy zauważyłeś błąd? Nadal możesz zareagować
Sprawdzenie rachunku już po zakończeniu zakupów nie przekreśla możliwości dochodzenia swoich praw. UOKiK wskazuje, że gdy na paragonie znalazła się wyższa cena niż na metce lub etykiecie, konsument może otrzymać zwrot różnicy.
Rozważmy prosty przykład: produkt jest oznaczony ceną 49,99 zł, a przy kasie naliczono 69,99 zł. Zakładamy, że chodzi o ten sam wariant i klient spełnił wszystkie warunki oferty. Różnica wynosi 20 zł. Przy dwóch takich produktach nadpłata sięga już 40 zł.
To przykład obliczeniowy, a nie opis nieprawidłowości w konkretnej sieci.
Najpierw sprawdź produkt, kupon i liczbę opakowań
Nie każda różnica między dużą kwotą na reklamie a wynikiem na kasie oznacza błędne naliczenie ceny. UOKiK zaleca sprawdzanie zasad promocji i upewnianie się podczas zakupów, czy należna zniżka została uwzględniona.
Przed zgłoszeniem problemu porównaj nazwę produktu, pojemność lub gramaturę i wariant. Sprawdź również, czy oferta wymaga aktywowania kuponu, użycia karty lojalnościowej albo zakupu kilku sztuk.
Cena za sztukę przy zakupie 3 opakowań nie jest tym samym co cena przy zakupie jednego. Podobnie hasło „drugi produkt 60 proc. taniej” nie oznacza obniżki całego rachunku o 60 proc. Te rozróżnienia pomagają ustalić, czy doszło do błędu, czy zakup nie spełniał warunków akcji.
Jednocześnie sprzedawca powinien przedstawiać zasady w sposób zrozumiały. Urząd podkreśla, że klient musi mieć możliwość zweryfikowania rodzaju i wysokości zniżek jeszcze przed zapłatą.
UOKiK sprawdzał rabaty w Biedronce i Lidlu
Problem z odczytywaniem promocji nie jest wyłącznie teoretyczny. W komunikacie z 30 marca 2026 roku UOKiK opisał interwencję dotyczącą sposobu prezentowania rabatów na ekranach kas i paragonach Biedronki oraz Lidla.
Urząd wskazał, że klienci mogli mieć trudności z ustaleniem, jaka zniżka została przypisana do konkretnego produktu. Poinformował też, że w następstwie jego działań obie sieci zmieniły sposób prezentowania informacji o rabatach. Nie jest to informacja o nowym postępowaniu rozpoczętym w listopadzie.
Jak zgłosić źle naliczoną cenę?
Najlepiej od razu poprosić pracownika o sprawdzenie cenówki i rozliczenia konkretnego produktu. UOKiK zaleca reagowanie, gdy spodziewany rabat nie został naliczony zgodnie z przekazaną ofertą. Wskazuje również, że zdjęcia lub nagrania pomagają udokumentować nieprawidłowości.
Praktycznie warto zachować paragon i zrobić zdjęcie całej etykiety — razem z nazwą produktu oraz warunkami promocji. Gdy sprawy nie uda się wyjaśnić na miejscu, taki komplet ułatwi opisanie reklamacji.
Przykładowe zgłoszenie może brzmieć:
Przy produkcie widniała cena 49,99 zł, natomiast na paragonie naliczono 69,99 zł. Proszę o sprawdzenie rozbieżności i zwrot nadpłaty 20 zł. Załączam zdjęcie etykiety oraz dowód zakupu.
To propozycja treści pisma. Kwoty i opis należy dostosować do rzeczywistego zakupu.
Uwaga: najniższa cena z 30 dni to nie zawsze cena do zapłaty
Na etykiecie promocyjnej mogą znajdować się różne kwoty. Trzeba odróżnić aktualną cenę sprzedaży od najniższej ceny z 30 dni przed obniżką. Ta druga służy jako punkt odniesienia pozwalający ocenić promocję. Sam fakt, że wcześniej towar był tańszy, nie oznacza, że obecnie można żądać sprzedaży po historycznej cenie.
Przykładowo: jeśli aktualna cena wynosi 89,99 zł, a najniższa cena z poprzednich 30 dni to 79,99 zł, nie jest to automatycznie rozbieżność między półką a kasą. To natomiast ważny sygnał przy ocenie, czy reklamowana „okazja” rzeczywiście jest korzystna. UOKiK przestrzega przed promocjami, w których historyczna cena była niższa od obecnej.
Sklep odmawia? Warszawiacy mogą skorzystać z pomocy rzecznika
Mieszkańcy stolicy mogą zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie. Pod numerem 22 44 33 444 można uzyskać poradę lub umówić spotkanie. Punkt obsługi znajduje się przy ulicy Canaletta 2.
Do wniosku o pomoc warto dołączyć dowód zakupu, reklamację i korespondencję ze sklepem. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Warszawski rzecznik pomaga mieszkańcom Warszawy; osoby z innych powiatów powinny skorzystać z pomocy rzecznika właściwego dla miejsca zamieszkania.
Nieprawidłowe oznaczanie cen można również zgłosić Inspekcji Handlowej, która prowadzi kontrole sklepów i punktów usługowych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nie musisz rezygnować z wyjaśnienia sprawy tylko dlatego, że zakupy zostały już opłacone. Jeżeli sklep naliczył wyższą cenę niż właściwie oznaczona oferta, masz podstawę do żądania zwrotu różnicy. Najpierw sprawdź jednak warunki zakupu, a następnie zabezpiecz dokumenty pokazujące rozbieżność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.