Wielkie promocje w Action, na zakupy w tych cenach został ostatni dzień
Lampki LED za 2,99 zł, zimowa czapka za 6,95 zł i porcelanowy talerz tańszy o 5 zł. Action przecenił dekoracje, akcesoria, słodycze oraz zestawy kreatywne dla dzieci. Oferta tygodnia obowiązuje do wtorku, 10 listopada — to ostatni dzień wskazany przez sieć dla tych promocji.
Lampki LED za mniej niż 3 zł. Jest szczegół, który warto sprawdzić
Jedną z najtańszych propozycji jest sznur świetlny z 20 lampkami LED o długości 2 metrów. Kosztuje 2,99 zł, a najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 3,95 zł. Sieć oznaczyła rabat jako 24-procentowy.
Lampki świecą ciepłym, białym światłem i są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. Można wykorzystać je w niewielkim stroiku, dekoracyjnej butelce albo latarence.
Ważny szczegół: zestaw wymaga 2 baterii AA, których nie ma w opakowaniu. Cena 2,99 zł dotyczy samego oświetlenia, dlatego przy porównywaniu ofert warto uwzględnić również koszt zasilania.
Świecący domek za 6,95 zł. Ozdoba na choinkę lub stół
W promocji znalazł się także „Słodki domek ze światłem” marki Home Accents. Cena wynosi 6,95 zł wobec 8,95 zł wskazanych jako najniższa cena z 30 dni przed obniżką. To oszczędność 2 zł na sztuce, a rabat prezentowany przez sklep wynosi 22 proc.
Dekoracja ma oświetlenie LED oraz tasiemkę do zawieszenia. Według opisu Action można umieścić ją na choince albo wykorzystać jako ozdobę stołu. Produkt występuje w różnych wariantach i jest przeznaczony do wnętrz.
Czapka Thermolate za 6,95 zł. W ofercie różne warianty
Obniżki obejmują również zimowe akcesoria. Czapka Thermolate kosztuje 6,95 zł zamiast 8,95 zł, czyli o 2 zł mniej względem najniższej ceny z 30 dni przed promocją.
Opis sprawdzonego modelu wskazuje na uniwersalny rozmiar oraz akrylowy materiał. Dostępne warianty kolorystyczne obejmują szary i czarny. Przed zakupem warto sprawdzić dopasowanie — oznaczenie „jeden rozmiar” nie zastępuje przymierzenia.
Porcelanowy talerz tańszy o 5 zł. Nie nadaje się do mikrofalówki
Osoby kompletujące zastawę mogą zwrócić uwagę na talerz obiadowy Très Chique Golden Line o średnicy 26,5 cm. Cena promocyjna wynosi 12,95 zł, podczas gdy najniższa cena z poprzednich 30 dni to 17,95 zł. Na jednej sztuce różnica wynosi więc 5 zł, a na czterech — 20 zł.
Talerz wykonano z porcelany i ozdobiono brzegiem w złotym kolorze. W opisie wymieniono warianty beżowy, czerwony i biały.
Można go myć w zmywarce, ale producent nie dopuszcza używania w kuchence mikrofalowej. To istotna informacja dla osób, które chcą korzystać z tej zastawy również do odgrzewania posiłków.
Zestaw dla dzieci za 11,95 zł. W środku ponad 150 naklejek
Świąteczny zestaw do kolorowania z naklejkami w puszce został przeceniony z 14,99 zł do 11,95 zł. Cena odniesienia to najniższa kwota z 30 dni przed obniżką, a różnica wynosi 3,04 zł.
Zgodnie z opisem produktu zestaw zawiera kolorowankę, kredki, temperówkę oraz ponad 150 naklejek. Wśród dostępnych motywów Action wymienia między innymi Grincha, Spideya, Hello Kitty i Stitcha. Produkt jest oznaczony jako odpowiedni dla dzieci od 3. roku życia.
Haribo za 10,95 zł. Opakowanie zawiera 14 mniejszych porcji
Wśród przecenionych słodyczy znalazła się mieszanka Haribo Roulette, 350 g. Opakowanie zbiorcze zawiera 14 osobno pakowanych porcji i kosztuje 10,95 zł.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 13,49 zł. Oznacza to oszczędność 2,54 zł, a cena w przeliczeniu na kilogram wynosi 31,29 zł. Sieć oznaczyła tę ofertę rabatem 18 proc.
Do kiedy obowiązują promocje Action?
Opisane produkty należą do oferty tygodnia na 4–10 listopada 2026 roku. Wtorek jest zatem ostatnim dniem obowiązywania wskazanych cen w ramach tej akcji. Nie należy zakładać, że identyczne warunki pozostaną aktualne po jej zakończeniu.
Przy porównywaniu okazji warto zwrócić uwagę na ceny oznaczone gwiazdką. Action opisuje je jako najniższe ceny z 30 dni przed obniżką, a nie dowolne ceny katalogowe. Dzięki temu można sprawdzić, ile rzeczywiście wynosi różnica dla konkretnego produktu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Najniższy wydatek spośród opisanych ofert to 2,99 zł za sznur świetlny. Przed zakupem pamiętaj jednak o bateriach, a przy wyborze zastawy — o ograniczeniu dotyczącym mikrofalówki. Sama niska cena nie zastępuje sprawdzenia, czy produkt odpowiada Twoim potrzebom.
Jeżeli planujesz skorzystać z tych konkretnych obniżek, termin wskazany przez Action upływa 10 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.