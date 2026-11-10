Nocne utrudnienia na trasie S8 w Warszawie. Drogowcy wkraczają na newralgiczne węzły, ruszają objazdy trzech linii autobusowych
Drogowcy wkraczają na jeden z najbardziej obciążonych odcinków warszawskiej trasy ekspresowej S8, co oznacza poważne zmiany w organizacji ruchu i nocne utrudnienia dla tysięcy mieszkańców stolicy oraz aglomeracji. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o wdrożeniu specjalnych tras objazdowych dla linii autobusowych 112, 132 oraz 134, które zaczną obowiązywać już od wtorkowego wieczoru, 10 listopada 2026 roku. Jak w najbliższych dobach zaplanować nocne powroty do domu, które przystanki zostaną całkowicie ominięte i z jakimi komplikacjami muszą liczyć się kierowcy podróżujący Trasą Toruńską?
Drogowcy na S8: nocny front robót przy węzłach Marki i Marywilska
Trasa ekspresowa S8 to krwioobieg komunikacyjny Warszawy, przez który każdej doby przewijają się dziesiątki tysięcy samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych i autobusów komunikacji miejskiej. Wszelkie ingerencje w nawierzchnię tej magistrali wiążą się z gigantycznym ryzykiem paraliżu, dlatego zarządcy drogi zdecydowali o skierowaniu ciężkiego sprzętu wyłącznie pod osłoną nocy. Prace modernizacyjne i naprawcze na jezdniach zaplanowano w rejonie dwóch kluczowych węzłów: węzła Marki na styku ze wschodnią granicą stolicy oraz węzła Marywilska na styku Targówka i Żerania.
Roboty drogowe będą prowadzone w cyklu czterech kolejnych nocy: od 10 do 13 listopada 2026 roku. Drogowcy będą zajmować pasy ruchu w godzinach od około 20:00 wieczorem do 5:00 rano. Choć wybrano przedział najmniejszego natężenia ruchu ogólnego, to dla pasażerów podróżujących późnymi kursami oraz dla kierowców wracających z nocnych zmian oznacza to konieczność korzystania ze zmienionej geometrii pasów, zjazdów technicznych oraz objazdów wytyczonych przez lokalne ulice Białołęki i Targówka.
Warto podkreślić, że wszystkie zmiany tras autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego będą wprowadzane wyłącznie w jednym kierunku, zależnie od nocy i aktualnego etapu frezowania oraz układania nowej nawierzchni na trasie głównej i łącznicach.
Noce 10/11 i 12/13 listopada: linia 112 omija Trasę Toruńską
Pierwsze zmiany uderzą w pasażerów niezwykle popularnej linii 112, która łączy wschodnie rubieże aglomeracji z północnymi i zachodnimi dzielnicami Warszawy. W noce z wtorku na środę (10/11 listopada) oraz z czwartku na piątek (12/13 listopada), w godzinach 20:00 – 5:00, autobusy tej linii w kierunku krańców KAROLIN oraz NOWE BEMOWO zostaną skierowane na skomplikowany objazd omijający odcinek ekspresówki.
Pojazdy zjadą z dotychczasowego ciągu i pojadą trasą: … – Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego – Sosnowa – Tadeusza Kościuszki – Lewandów – Skośna – Ludwika Berensona – Głębocka – św. Wincentego – … i dalej powrócą na swoje stałe trasy w stronę Bielan i Bemowa.
Objazd oznacza, że autobusy linii 112 ominą strategiczne punkty przesiadkowe i przystanki zlokalizowane przy trasie szybkiego ruchu. Z obsługi pasażerskiej w wyznaczonych godzinach zostają całkowicie wyłączone trzy przystanki:
- Wiejska 03,
- Geodezyjna 01 (przystanek obsługujący m.in. rejon dużych parków handlowych przy trasie),
- Głębocka 01.
Pasażerowie planujący podróż z tych rejonów będą musieli podejść do sąsiednich ciągów komunikacyjnych lub skorzystać z przystanków zlokalizowanych na trasie objazdowej.
Noc 11/12 listopada: utrudnienia dla mieszkańców osiedli Derby i Olesin (linie 132 i 134)
W kolejną noc front robót przesunie się na zachód, w rejon węzła Marywilska i Trasy Toruńskiej na wysokości Bródna. W noc ze środy na czwartek (11/12 listopada), w godzinach 20:00 – 5:00, zmiany dotkną pasażerów linii 132 oraz 134, które stanowią kluczowy dojazd z węzłów przesiadkowych do gęsto zaludnionych osiedli wschodniej Białołęki.
Autobusy obu tych linii, zmierzające w kierunku pętli OS. DERBY oraz OLESIN, ominą zamknięty fragment trasy głównej i pojadą objazdem: … – Toruńska – Piotra Wysockiego – Bazyliańska – Ludwika Kondratowicza – Łabiszyńska – Toruńska – … i dalej swoimi standardowymi trasami.
W związku z wprowadzeniem tej trasy objazdowej, w nocy 11/12 listopada nie będą funkcjonować dwa przystanki zlokalizowane w rejonie węzła:
- PKP Toruńska 04 (kluczowy punkt przesiadkowy z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich),
- Toruńska 06.
Osoby wysiadające na stacji kolejowej Warszawa Toruńska po godzinie 20:00 muszą pamiętać, że bezpośrednie wejście w autobus linii 132 lub 134 w stronę osiedla Derby będzie niemożliwe z poziomu wyłączonych przystanków.
Zasada „na żądanie” na trasach objazdowych
Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził ułatwienie mające zminimalizować niedogodności dla podróżnych. Na wszystkich odcinkach tras objazdowych autobusy linii 112, 132 i 134 będą zatrzymywały się na każdym napotkanym przystanku. Obowiązuje jednak jedna kluczowa zasada: wszystkie te przystanki funkcjonować będą w trybie „na żądanie”.
Oznacza to, że pasażer zamierzający wysiąść z autobusu musi z odpowiednim wyprzedzeniem wcisnąć przycisk STOP lub powiadomić kierowcę, a pasażer oczekujący na przystanku musi stanąć w widocznym miejscu, tak aby kierowca zbliżającego się pojazdu mógł bezpiecznie wyhamować. Zignorowanie tej zasady może skutkować tym, że autobus przejedzie obok przystanku bez zatrzymania.
Co to oznacza dla Ciebie? Poradnik dla kierowców i pasażerów
Nocne prace na trasie S8 przy węzłach Marki i Marywilska to operacja, która wbrew pozorom nie dotyczy wyłącznie nocnych marków. Godzina rozpoczęcia prac – 20:00 – to czas, w którym na drogach stolicy wciąż panuje wzmożony ruch powrotny, a wiele osób kończy pracę w centrach handlowych, magazynach logistycznych czy biurach.
1. Jak zaplanować podróż komunikacją miejską po godzinie 20:00?
Jeżeli korzystasz z linii 112, 132 lub 134, dodaj do swojego standardowego czasu podróży co najmniej 15–20 minut rezerwy. Autobusy skierowane na wąskie, osiedlowe ulice Białołęki (takie jak Kościuszki, Lewandów czy Berensona) oraz miejskie arterie Bródna (Kondratowicza, Łabiszyńska) napotkają liczne skrzyżowania ze światłami, progi zwalniające i lokalny ruch, co uniemożliwi utrzymanie sztywnego rozkładu jazdy. Przed wyjściem na przystanek sprawdzaj rzeczywiste położenie pojazdów w aplikacjach mobilnych pokazujących pozycję GPS w czasie rzeczywistym.
2. Przestroga dla pasażerów kolei na stacji PKP Toruńska:
W noc 11/12 listopada pasażerowie wysiadający z pociągów SKM i KM nie złapią autobusów 132 i 134 na przystanku PKP Toruńska 04. Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie przejście pieszo na ulicę Wysockiego lub skorzystanie z tramwajów kursujących ulicą Rembielińską w stronę osiedli Bródna, skąd łatwiej będzie kontynuować podróż alternatywnymi połączeniami.
3. Informacja dla kierowców samochodów osobowych i dostawczych:
Zwężenia jezdni na trasie S8 w rejonie Marek i Marywilskiej zaczną powstawać już od godziny 19:30, gdy drogowcy będą rozstawiać oznakowanie tymczasowe i pachołki wygrodzeniowe. W godzinach 20:00 – 22:30 na jezdniach tranzytowych mogą tworzyć się gwałtowne zatory, zwłaszcza przy zbiegu z ruchem ciężarowym. Kierowcy zmierzający z Marek w stronę zachodnich dzielnic Warszawy mogą rozważyć objazd przez ulicę Radzymińską i Trasę Świętokrzyską lub skierowanie się przez ul. Płochocińską i Modlińską w stronę Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Północnego), który w godzinach wieczornych oferuje znacznie płynniejszy przejazd niż zwężona S8.
Drogowcy zapowiadają, że każdego ranka o godzinie 5:00 pełny przekrój jezdni na trasie S8 będzie przywracany dla kierowców, aby poranny szczyt komunikacyjny mógł odbywać się bez zakłóceń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.