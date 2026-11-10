Przelew zlecony dziś może dojść dopiero w czwartek. KIR przypomina o przerwie 11 listopada
Planujesz wysłać pieniądze rodzinie albo opłacić rachunek przed świętem? Zwykły przelew międzybankowy zlecony we wtorek po ostatniej sesji Twojego banku może zostać zrealizowany dopiero w czwartek, 12 listopada. KIR przypomina o świątecznej przerwie w systemie Elixir, ale warto sprawdzić również godziny obowiązujące w swoim banku — mogą być znacznie wcześniejsze niż 16:00.
KIR potwierdza przerwę. Zwykłe przelewy nie będą rozliczane w środę
W komunikacie z 9 listopada Krajowa Izba Rozliczeniowa poinformowała, że 11 listopada system Elixir nie będzie prowadził standardowych rozliczeń. Dotyczy to przelewów między bankami w złotych.
To zaplanowana przerwa związana z dniem ustawowo wolnym od pracy, a nie awaria. Kolejnym dniem roboczym po wtorku będzie czwartek, 12 listopada.
Nie wystarczy zdążyć przed 16:00. Bank może wysłać ostatnie przelewy wcześniej
Elixir ma trzy standardowe sesje rozliczeniowe w dni robocze: o 9:30, 13:30 i 16:00. Nie oznacza to jednak, że przelew zatwierdzony w aplikacji dowolnego banku chwilę przed 16:00 zdąży na ostatnią sesję. Bank nadawcy musi wcześniej przekazać go do rozliczenia.
Sprawdziliśmy publikowane harmonogramy dla klientów indywidualnych:
|Bank
|Sesje wychodzące zwykłych przelewów Elixir
|mBank
|5:55, 9:55, 13:25.
|PKO Bank Polski
|8:00, 11:45, 14:30.
|ING Bank Śląski
|Zlecenia do 8:10, 11:30 i 14:30 trafiają odpowiednio na pierwszą, drugą i trzecią sesję; po 14:30 — na sesję następnego dnia roboczego.
Nie odkładaj więc ważnego przelewu do ostatniej minuty. Sprawdź godzinę graniczną dla konkretnego rodzaju płatności i termin realizacji wyświetlany przed zatwierdzeniem zlecenia. Wysłanie pieniędzy z banku nadawcy nie jest też tym samym co ich zaksięgowanie u odbiorcy — drugi bank ma własne sesje przychodzące.
Pieniądze mogą zniknąć z salda, choć odbiorca jeszcze ich nie dostanie
Ten szczegół może zaskoczyć osoby, które traktują obciążenie rachunku jako potwierdzenie zakończenia całej operacji.
PKO BP wyjaśnia, że zwykły przelew do innego banku, zlecony po 14:30 bez wskazania przyszłej daty, obciąża rachunek w dniu złożenia dyspozycji. Sama transakcja zostaje jednak zrealizowana w kolejnym dniu roboczym.
Przykład: klient PKO BP zleca taki przelew we wtorek, 10 listopada, o 15:00. Z połączenia harmonogramu banku i świątecznej przerwy wynika, że standardowa realizacja przypadnie na czwartek. Wtorkowe obciążenie rachunku nie oznacza więc, że odbiorca ma już pieniądze do dyspozycji.
Pilny przelew? Express Elixir działa także w święta
Alternatywą mogą być przelewy natychmiastowe. Sam system Express Elixir działa całodobowo, również w weekendy i dni świąteczne. Dostępność konkretnej operacji zależy jednak od banków uczestniczących w przelewie i oferowanego przez nie zakresu usługi. KIR publikuje wykaz banków oraz informacje o dostępności wysyłania i odbierania takich płatności.
Przed zatwierdzeniem sprawdź, czy wybierasz przelew natychmiastowy, a nie standardowy. Zwróć też uwagę na opłatę — na przykład PKO BP wskazuje, że przelewy natychmiastowe podlegają opłatom zgodnym z tabelą opłat i prowizji.
ING zaznacza natomiast, że przy korzystaniu z Express Elixir trzeba sprawdzić, czy bank odbiorcy uczestniczy w tym systemie. Publikowane harmonogramy mogą również zmienić się wskutek awarii.
To nie oznacza zablokowania wszystkich przelewów
Świąteczna przerwa w Elixir nie jest zapowiedzią zamrożenia rachunków. Trzeba odróżnić zwykłe przelewy międzybankowe od płatności natychmiastowych oraz przelewów wewnątrz jednego banku.
Przykładowo ING podaje, że przelewy między rachunkami prowadzonymi w tym banku realizuje w czasie rzeczywistym, przez całą dobę. Warunki we własnym banku warto sprawdzić osobno.
Inaczej wygląda też rozliczanie euro. KIR zapowiedziała, że Euro Elixir będzie 11 listopada działał według zwykłego harmonogramu, obejmującego sześć sesji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Przed wysłaniem ważnej płatności sprawdź trzy informacje w bankowości internetowej: rodzaj przelewu, przewidywaną datę realizacji i ewentualną opłatę. Jeżeli termin ma znaczenie, nie zakładaj, że samo kliknięcie „wyślij” oznacza natychmiastowy wpływ na rachunek odbiorcy. Różnicę między sesją wychodzącą a przychodzącą wyraźnie opisują bankowe harmonogramy.
Najważniejsza zasada: przy zwykłym przelewie liczy się harmonogram Twojego banku, nie tylko godzina ostatniej sesji KIR. Przed świętem ta różnica może zdecydować o terminie dotarcia pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.