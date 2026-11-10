Stoen wymienia liczniki w Warszawie. Monter żąda zapłaty? Sprawdź to przed otwarciem portfela
Wymiana licznika prądu nie powinna kończyć się żądaniem zapłaty przy drzwiach. Stoen Operator przypomina, że instalacja urządzenia zgodnie z jego harmonogramem nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla odbiorcy. Osobną, płatną usługą jest wcześniejsza wymiana na wniosek klienta — i właśnie tych dwóch sytuacji nie należy mylić.
Warszawa wymienia liczniki. W planie także Wola i Włochy
Stoen Operator prowadzi program zastępowania tradycyjnych liczników urządzeniami umożliwiającymi zdalne odczyty. W planie prac na 2026 rok spółka wskazała między innymi Wolę i Włochy. Nie oznacza to jednego terminu wymiany dla wszystkich mieszkańców tych dzielnic. Harmonogram obejmuje kolejne obszary sieci.
Skalę przedsięwzięcia pokazuje zestawienie opublikowane przez operatora: na 17 czerwca 2026 roku zainstalowanych było 629 617 liczników zdalnego odczytu. To liczba dotycząca wskazanego dnia, a nie aktualny wynik z listopada. Program rozpoczął się w 2022 roku, dlatego nie jest to nowy obowiązek uruchamiany dopiero teraz.
Dla mieszkańca najważniejsze są jednak nie statystyki, lecz zasady wizyty: jak sprawdzić osobę stojącą przed drzwiami, kiedy trzeba udostępnić lokal i czy wymiana zmieni rachunki.
Monter prosi o pieniądze? Najpierw skontaktuj się z operatorem
Stoen w informacji dla klientów wyraźnie ostrzega przed oszustami. Pracownik wykonujący wymianę nie prosi o zapłatę ani o podanie danych klienta. Wątpliwości dotyczące takiej wizyty można wyjaśnić pod numerem 22 821 31 31.
Żądanie gotówki za planową wymianę powinno więc skłonić do sprawdzenia sytuacji, a nie do sięgnięcia po portfel. Najbezpieczniej samodzielnie wybrać numer operatora i potwierdzić cel wizyty, zamiast polegać wyłącznie na zapewnieniach osoby, która przyszła do mieszkania.
Czy trzeba wpuścić montera do mieszkania?
To zależy od miejsca, w którym znajduje się urządzenie. Stoen wyjaśnia, że jeśli licznik jest wewnątrz mieszkania lub domu i nie ma do niego swobodnego dostępu, potrzebna jest obecność właściciela. Jeżeli znajduje się w miejscu ogólnodostępnym, na przykład na klatce schodowej, obecność mieszkańca nie jest konieczna.
Osoba dokonująca wymiany powinna mieć imienny identyfikator. Operator podaje, że sama czynność trwa około 15 minut. Nie ma więc podstaw, aby zakładać, że każda zapowiedź wymiany oznacza konieczność całodziennego oczekiwania w mieszkaniu.
Kiedy wymiana licznika może być płatna?
Inne zasady dotyczą osoby, która nie chce czekać na termin wynikający z harmonogramu i sama wnioskuje o wcześniejszy montaż licznika zdalnego odczytu.
Stoen opisuje taką możliwość jako usługę „Licznik na życzenie”. Jest ona przeznaczona dla odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych przyłączonych do jego sieci. Wymaga złożenia wniosku i wiąże się z odpłatnością. Spółka publikuje osobne ceny instalacji dla liczników jednofazowych i trójfazowych.
To istotne rozróżnienie: planowa modernizacja opomiarowania oraz przyspieszona wymiana zamówiona przez klienta nie są tą samą usługą. Przed złożeniem wniosku o wcześniejszy montaż warto sprawdzić warunki i całkowitą cenę. Sama możliwość zamówienia płatnej usługi nie uzasadnia pobierania opłaty za zwykłą wizytę w ramach harmonogramu.
Nowy licznik nie zmieni automatycznie umowy ani rachunków
Stoen wskazuje, że wymiana urządzenia nie zmienia warunków umowy, sposobu rozliczenia ani okresu rozliczeniowego. Jeżeli klient rozlicza się w cyklu 6- lub 12-miesięcznym, nadal może otrzymywać faktury zawierające prognozy.
Nie należy więc zakładać, że od dnia montażu wszystkie rachunki będą automatycznie wystawiane wyłącznie według bieżącego zużycia. Operator wyjaśnia, że wykorzystanie nowych możliwości rozliczania może wymagać zmiany okresu rozliczeniowego w umowie ze sprzedawcą energii.
Co właściwie daje licznik zdalnego odczytu?
Nowe urządzenia pozwalają przesyłać dane pomiarowe bez tradycyjnego odczytywania wskazań przez pracownika. Stoen informuje, że stosowana technologia wykorzystuje istniejące przewody elektryczne do komunikacji. Dostęp do dokładniejszych informacji o zużyciu może pomóc odbiorcom lepiej kontrolować korzystanie z energii.
Nie oznacza to jednak, że po wymianie nikt związany z operatorem nie będzie już potrzebował dostępu do urządzenia. Spółka zastrzega możliwość tradycyjnego odczytu w sytuacjach awaryjnych, między innymi przy problemach z transmisją danych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli otrzymasz informację o planowej wymianie licznika, ustal przede wszystkim, czy trzeba zapewnić dostęp do lokalu. Sprawdź identyfikator montera, a nietypowe żądania potwierdź bezpośrednio u operatora.
Nie przygotowuj gotówki na standardową wymianę wykonywaną według harmonogramu Stoen. Płatny tryb wcześniejszego montażu wymaga odrębnego wniosku klienta. To najważniejsza różnica, którą warto znać przed wizytą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.