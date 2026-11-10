ZUS może zwolnić z niemal 2000 zł składek. Wniosek trzeba wysłać do 30 listopada
Przedsiębiorcy, którzy nie wykorzystali jeszcze tegorocznych wakacji składkowych, mają czas do końca listopada na złożenie wniosku o ulgę za grudzień. Przy standardowym wariancie składek zwolnienie może objąć 1926,76 zł. Nie oznacza to jednak całkowitego zwolnienia z płatności do ZUS — składkę zdrowotną nadal trzeba opłacić.
To nie dodatkowy przelew z ZUS. Pieniądze zostają w firmie
Wakacje składkowe pozwalają uprawnionemu przedsiębiorcy nie opłacać części własnych składek za jeden wybrany miesiąc w roku. Składki objęte zwolnieniem finansuje budżet państwa. Ulga nie jest więc dodatkiem wypłacanym na konto ani umorzeniem wszystkich należności firmy.
Zwolnienie może obejmować ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie obejmuje składki zdrowotnej ani składek należnych za pracowników. Przedsiębiorca zachowuje ciągłość ubezpieczenia społecznego.
Ile można zaoszczędzić? Nie każdy otrzyma taką samą ulgę
Wysokość zwolnienia zależy od składek obowiązujących konkretną osobę. Według tabeli ZUS na 2026 rok miesięczne kwoty przedstawiają się następująco:
|Wariant rozliczenia
|Składki bez ubezpieczenia zdrowotnego
|Standardowe składki od minimalnej podstawy, z dobrowolnym chorobowym oraz FP i FS
|1926,76 zł
|Standardowe składki od minimalnej podstawy, bez chorobowego, z FP i FS
|1788,29 zł
|Preferencyjne składki od minimalnej podstawy, z chorobowym
|456,18 zł
Wyliczenia zakładają stopę składki wypadkowej wynoszącą 1,67 proc. Pierwsze dwa warianty dotyczą osób zobowiązanych do opłacania Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego. Przy innych zasadach rozliczenia kwota będzie inna.
1926,76 zł nie jest zatem jednakową kwotą przysługującą każdemu przedsiębiorcy. Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy właściwej dla danej osoby. Przy składce chorobowej trzeba dodatkowo spełnić warunek podlegania temu ubezpieczeniu choć przez jeden dzień zarówno w miesiącu składania wniosku, jak i w miesiącu poprzednim.
Dlaczego liczy się listopad, skoro ulga dotyczy grudnia?
ZUS przyjmuje wnioski o wakacje składkowe w miesiącu poprzedzającym miesiąc zwolnienia. Aby uzyskać ulgę za grudzień 2026 roku, trzeba zatem wysłać formularz w listopadzie — najpóźniej 30 listopada. Złożenie wniosku dopiero w grudniu nie pozwoli uzyskać zwolnienia za ten sam miesiąc.
Warto też rozróżnić miesiąc, za który należne są składki, od miesiąca wykonywania przelewu. We wniosku wskazywany jest okres objęty zwolnieniem. Nie należy samodzielnie pomijać najbliższej płatności tylko dlatego, że dokument został już wysłany. ZUS wyjaśnia, że dokumenty uwzględniające wakacje składkowe składa się po uzyskaniu pozytywnego rozstrzygnięcia.
Kto może skorzystać? ZUS sprawdzi również październik
Ulga jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG oraz komorników sądowych, którzy spełniają określone warunki. Przedsiębiorca musi między innymi podlegać z tytułu działalności ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu choć przez jeden dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Istotny jest również limit 10 osób zgłoszonych do ubezpieczeń, łącznie z przedsiębiorcą. Przy listopadowym wniosku sprawdzany jest październik. Liczy się suma osób zgłoszonych w całym miesiącu, a nie wyłącznie stan zatrudnienia w dniu wysłania formularza. ZUS podaje, że nawet jeśli jednocześnie zgłoszonych było najwyżej 10 osób, ich rotacja może spowodować przekroczenie miesięcznego limitu.
Sprawdzane są także przychody: w co najmniej jednym z lat 2024 i 2025 roczny przychód z działalności nie może przekraczać równowartości 2 mln euro. Obowiązują również warunki dotyczące wykonywania czynności dla byłego pracodawcy oraz dostępnego limitu pomocy publicznej de minimis. Spełnienie samego kryterium liczby ubezpieczonych nie wystarczy.
Wniosek RWS przez eZUS. Uwaga na niewłaściwy załącznik
Wniosek o wakacje składkowe oznaczony jest symbolem RWS. Składa się go elektronicznie przez konto płatnika na portalu eZUS. Formularz zawiera między innymi informacje dotyczące otrzymanej pomocy de minimis.
ZUS zwraca uwagę na istotny szczegół: wydruk z systemu SUDOP nie jest zaświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis. Dołączenie takiego wydruku zamiast wymaganego zaświadczenia stanowi brak formalny wniosku.
Informacje o pomocy można przekazać w formie oświadczenia w formularzu. Jeżeli przedsiębiorca wybiera dokumentowanie jej zaświadczeniami, powinien dołączyć właściwe dokumenty. Według ZUS ten drugi sposób wymaga ręcznej obsługi i może wydłużyć postępowanie.
Mazowsze: ZUS zapowiedział konsultacje przed końcem terminu
Przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości dotyczące ulg, mogą skorzystać z zapowiedzianego dyżuru telefonicznego Oddziału ZUS w Płocku. Konsultacje odbędą się 19 listopada 2026 roku, w godzinach 10:00–12:00, pod numerem 24 268 88 89.
Wśród tematów wymieniono wakacje składkowe, preferencyjne składki, ulgę na start oraz mały ZUS plus. ZUS zaznacza, że wskazany numer będzie aktywny wyłącznie podczas dyżuru. Wydarzenie jest adresowane do zainteresowanych niezależnie od miejsca zamieszkania — nie tylko do mieszkańców Płocka.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli prowadzisz firmę i nie wykorzystałeś wakacji składkowych w 2026 roku, sprawdź uprawnienia i przygotuj wniosek za grudzień. Najważniejsze są trzy rzeczy: termin do 30 listopada, spełnienie warunków oraz prawidłowe rozliczenie składek, których zwolnienie nie obejmuje. Nie trzeba przy tym zawieszać działalności — podczas wakacji składkowych można normalnie prowadzić firmę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.