Zwolnienie przed kamerą nie wystarczy, sypią się mandaty. Tak działa nowy pomiar prędkości w Warszawie
Wielu kierowców przejeżdżających tunelem pod Ursynowem robi to samo: przyspiesza na prostym odcinku, a hamuje dopiero przy bramownicy z kamerami. W przypadku zwykłego fotoradaru to by wystarczyło. W tunelu na Południowej Obwodnicy Warszawy działa jednak inny system, który rozlicza kierowcę z całej trasy, a nie z jednego miejsca. Ten system pojawi się wkrótce w innych miejscach stolicy. Wyjaśniamy, gdzie zaczyna się i kończy pomiar, jak jest liczony i czym różni się od fotoradaru.
Średnia prędkość na całym odcinku, a nie jeden punkt
W tunelu drogi ekspresowej S2 działa odcinkowy pomiar prędkości (OPP), który prowadzi Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) przy Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. System nie sprawdza, jak szybko jedziesz w konkretnym miejscu. Liczy, w jakim czasie pokonałeś cały kontrolowany odcinek.
GITD wyjaśnia to tak: system OPP wylicza średnią prędkość na podstawie pomiaru czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem kontrolowanej trasy. Kamera na bramownicy wjazdowej rejestruje dane pojazdu i czas wjazdu na odcinek, a kamera na bramownicy wyjazdowej czas wyjazdu. Z tych 2 czasów i znanej długości odcinka system wylicza średnią prędkość. Jeśli przekracza ona limit, sprawa trafia do dalszej weryfikacji.
Według GITD odcinkowy pomiar nie mierzy prędkości chwilowej ani na wjeździe, ani na wyjeździe. Wbrew krążącym w sieci opiniom nie jest to więc „hybryda” fotoradaru i OPP.
Gdzie zaczyna się i kończy pomiar
Kontrolowane odcinki obejmują tunel pod Ursynowem, między węzłami Ursynów Zachód i Wilanów. Pomiar działa w obu kierunkach. Limit wynosi 80 km/h dla samochodów osobowych i ciężarowych.
|Kierunek
|Przebieg
|Długość odcinka
|Limit
|Czas przejazdu przy 80 km/h
|Na wschód (Terespol, Mińsk Mazowiecki)
|Od strony węzła Ursynów Zachód w stronę Wilanowa
|2520 m
|80 km/h
|ok. 113 s
|Na zachód (Poznań)
|Od strony węzła Wilanów w stronę Ursynowa
|2533 m
|80 km/h
|ok. 114 s
Długości odcinków podajemy za serwisem naodcinku.pl. Początek i koniec pomiaru wyznaczają bramownice z kamerami. W praktyce każdy, kto pokona tunel szybciej niż w ok. 113-114 sekund, jechał średnio szybciej niż 80 km/h.
Dlaczego hamowanie przed kamerą nic nie da
Na przykładzie łatwo zobaczyć, jak to działa. Kierowca jedzie w stronę Wilanowa. Pierwszy kilometr pokonuje z prędkością 110 km/h, a potem zwalnia do 80 km/h i tak dojeżdża do końca odcinka. Przy bramownicy wyjazdowej jedzie zgodnie z przepsami, ale cały odcinek przejechał w ok. 101 sekund. Jego średnia prędkość wynosi ok. 90 km/h, czyli o 10 km/h więcej niż limit.
Jeszcze gorzej, gdy ktoś przez 2 km jedzie 100 km/h i dopiero na ostatnich 500 metrach hamuje do 70 km/h. Średnia wyniesie wtedy ok. 92 km/h. Zwolnienie przed końcem odcinka obniża średnią tylko trochę, bo większość trasy została już przejechana za szybko.
Działa to też w drugą stronę. Krótkie przekroczenie, np. przy wyprzedzaniu, nie musi oznaczać mandatu, jeśli przez resztę odcinka jedziesz wolniej i średnia nie przekroczy limitu.
Fotoradar a odcinkowy pomiar. Najważniejsze różnice
|Fotoradar
|Odcinkowy pomiar prędkości
|Co mierzy
|Prędkość w jednym punkcie
|Średnią prędkość na całym odcinku
|Jak liczy
|Radar lub laser w chwili przejazdu
|Czas między kamerą na wjeździe i na wyjeździe
|Czy hamowanie przed urządzeniem pomaga
|Tak, jeśli zwolnisz przed punktem pomiaru
|Nie, liczy się cały przejazd
|Jak długo jesteś kontrolowany
|Kilka-kilkadziesiąt metrów
|Ok. 2,5 km w tunelu S2
Tysiące wykroczeń w pierwszych miesiącach
Tunel pod Ursynowem otwarto 20 grudnia 2021 r. To najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Odcinkowy pomiar działał w nim od początku. Według danych CANARD, które przytaczała Interia, w ciągu ok. 2 miesięcy tunelem przejechało ponad 1,2 mln pojazdów, a system zarejestrował ponad 8 tys. wykroczeń. Wezwania trafiły do ok. 6,8 tys. kierowców. Więcej wykroczeń było w kierunku Poznania (5113) niż w kierunku Terespola (2891). Większość kierowców przekroczyła limit o 11-20 km/h.
System zadziałał. W lutym 2022 r. średnie prędkości w tunelu wynosiły 74-76 km/h, czyli poniżej limitu, także późnym wieczorem i wczesnym rankiem.
Na S2 jest drugi taki odcinek. Ma ponad 10 km
Od 1 stycznia 2026 r. kierowcy na Południowej Obwodnicy Warszawy mają jeszcze jeden odcinkowy pomiar. Obejmuje on 10,3 km trasy S2 między węzłami Warszawa Wilanów i Lubelska, przez węzły Wał Miedzeszyński i Patriotów. Limit wynosi tam 100 km/h dla samochodów osobowych. Kto jedzie z Ursynowa na wschód, przejeżdża więc przez 2 odcinkowe pomiary, jeden po drugim.
Jaki mandat i ile punktów
Wezwanie z CANARD trafia do właściciela pojazdu. Ma on obowiązek wskazać, kto prowadził auto w chwili wykroczenia. Odmowa wskazania kierowcy to osobne wykroczenie. Kierowcy, który przekroczył średnią prędkość, grozi mandat według taryfikatora, m.in.:
- przekroczenie o 11-15 km/h: 100 zł i 2 punkty karne,
- o 16-20 km/h: 200 zł i 3 punkty,
- o 21-25 km/h: 300 zł i 5 punktów,
- o 26-30 km/h: 400 zł i 7 punktów,
- o 31-40 km/h: 800 zł i 9 punktów, a w przypadku recydywy 1600 zł.
Tunel znajduje się poza obszarem zabudowanym, więc według obecnych przepisów nawet przekroczenie o ponad 50 km/h nie oznacza tam automatycznego zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące. Grozi jednak mandat od 1500 zł i 13 punktów karnych.
Jak przejechać tunel S2 bez mandatu
- Pamiętaj, że w tunelu pod Ursynowem obowiązuje 80 km/h na całym odcinku, w obu kierunkach.
- Nie przyspieszaj na prostych fragmentach z myślą, że zwolnisz przy kamerze. Liczy się średnia z ok. 2,5 km.
- Ustaw tempomat lub ogranicznik prędkości na 80 km/h przed wjazdem do tunelu.
- Jeśli musiałeś na chwilę przyspieszyć, np. przy wyprzedzaniu, wróć do niższej prędkości. Średnia może jeszcze nie przekroczyć limitu.
- Jadąc na wschód, pamiętaj, że po tunelu zaczyna się kolejny odcinkowy pomiar, do węzła Lubelska, z limitem 100 km/h.
- Dostałeś wezwanie z CANARD? Masz obowiązek wskazać kierującego. Brak odpowiedzi może skończyć się dodatkową karą.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.