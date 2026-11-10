Zderzenie na S8 przy węźle Konotopa. Korek ma ponad 15 km
Na trasie S8 w kierunku Łodzi, w rejonie węzła Konotopa, doszło do zderzenia. Na miejscu działa straż pożarna, a służby skierowały tam znaczne siły. Korek zaczyna się już na Trasie Toruńskiej i ma ponad 15 km. Kierowcy, którzy chcą wyjechać z Warszawy na zachód i południe, muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami.
Korek od Trasy Toruńskiej do ul. Warszawskiej w Bliznem Jasińskiego
Zator zaczyna się na Trasie Toruńskiej, na wysokości torów w pobliżu ul. Wysockiego. Ciągnie się przez Most Grota-Roweckiego i całą Trasę Armii Krajowej, aż do ul. Warszawskiej w miejscowości Blizne Jasińskiego. To ponad 15 km stojących lub wolno jadących aut.
Utrudnienia dotyczą jezdni w kierunku węzła Konotopa, gdzie S8 łączy się z autostradą A2 w stronę Łodzi i Poznania oraz z trasą S2. To jedna z najważniejszych tras wylotowych ze stolicy. O tej porze, w popołudniowym szczycie, jest na niej szczególnie dużo samochodów.
Co wiadomo o zderzeniu?
Na razie wiadomo niewiele. Wiadomo, że doszło do wypadku. Nie ma jednak informacji o tym, ile pojazdów brało udział w zdarzeniu ani czy są poszkodowani. Na miejscu interweniuje straż pożarna, a skala zaangażowanych sił jest duża. Nie wiadomo też, jak długo potrwają działania służb i kiedy ruch wróci do normy. Artykuł będziemy aktualizować, gdy pojawią się nowe informacje od policji i straży pożarnej.
W korku trzeba pamiętać o korytarzu życia. Przepisy nakazują go tworzyć, gdy ruch na drodze o co najmniej 2 pasach w jednym kierunku zwalnia lub staje, a nie dopiero wtedy, gdy słychać syreny. Na Trasie AK i Trasie Toruńskiej, gdzie są 3 pasy, kierowcy z lewego pasa zjeżdżają do lewej krawędzi, a kierowcy z pozostałych pasów do prawej.
Nie wolno wjeżdżać w korytarz za karetką czy wozem strażackim ani jechać pasem awaryjnym. Służby muszą dojechać na miejsce i wrócić z niego bez przeszkód.
Jak ominąć korek na S8
- Jeśli możesz, przełóż wyjazd z Warszawy na zachód lub południe na później albo omiń Trasę Toruńską i Trasę AK.
- Przed wyjazdem sprawdź aktualny czas przejazdu w aplikacji nawigacyjnej. Sytuacja na S8 może się szybko zmieniać.
- Kierowcy z południowej części miasta mogą rozważyć dojazd do węzła Konotopa Południową Obwodnicą Warszawy (S2). Przed wyjazdem sprawdź, czy utrudnienia nie obejmują samego węzła.
- W korku twórz korytarz życia od razu, gdy ruch zwalnia, i nie zajmuj pasa awaryjnego.
- Jeśli stoisz w zatorze, nie wysiadaj z auta na jezdni i nie zawracaj.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.