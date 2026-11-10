Zablokowany przejazd na Grójeckiej. Rusza komunikacja zastępcza
Poważne utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Ochocie. Z powodu zablokowanego przejazdu w ciągu ulicy Grójeckiej, na wysokości Hali Banacha, zmieniono trasy linii 1, 9 i 15. Tramwaje zostały skrócone do krańca Banacha, a Warszawski Transport Publiczny uruchamia komunikację zastępczą.’
Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 listopada. Komunikat o utrudnieniach pojawił się o godzinie 16:54.
Tramwaje 1, 9 i 15 nie jadą dalej
Zgodnie z informacją Warszawskiego Transportu Publicznego utrudnienia dotyczą linii:
- 1,
- 9,
-
Tramwaje tych linii zostały skrócone do krańca BANACHA.
Powodem jest zablokowany przejazd w ciągu ulicy Grójeckiej na wysokości Hali Banacha.
Na ten moment nie podano, jak długo potrwają utrudnienia ani co dokładnie doprowadziło do zablokowania torowiska.
Rusza komunikacja zastępcza
WTP poinformował o uruchamianiu autobusowej komunikacji zastępczej za tramwaje.
Linia zastępcza ma kursować na trasie:
pl. Narutowicza 02 – Grójecka – al. Krakowska – P+R al. Krakowska 08
To oznacza, że pasażerowie jadący dalej w kierunku alei Krakowskiej będą mogli kontynuować podróż autobusem zastępczym.
Utrudnienia mogą objąć większy odcinek
Grójecka i aleja Krakowska należą do najważniejszych tras tramwajowych w tej części Warszawy. Zakłócenia w rejonie Banacha mogą więc powodować opóźnienia również na dalszych odcinkach tras.
Pasażerowie powinni sprawdzać bieżące komunikaty WTP oraz tablice informacji pasażerskiej.
Co to oznacza dla pasażerów?
Jeżeli podróżujesz liniami 1, 9 lub 15, przygotuj się na zmianę trasy i konieczność przesiadki.
Najważniejsze informacje są obecnie następujące:
- tramwaje kończą kursy na Banacha,
- na dalszym odcinku uruchamiana jest komunikacja zastępcza,
- brak na razie informacji o przewidywanym czasie zakończenia utrudnień.
Sytuacja jest rozwojowa. Artykuł warto zaktualizować po kolejnym komunikacie WTP.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.