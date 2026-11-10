Zablokowany przejazd na Grójeckiej. Rusza komunikacja zastępcza

10 listopada 2026 18:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Ochocie. Z powodu zablokowanego przejazdu w ciągu ulicy Grójeckiej, na wysokości Hali Banacha, zmieniono trasy linii 1, 9 i 15. Tramwaje zostały skrócone do krańca Banacha, a Warszawski Transport Publiczny uruchamia komunikację zastępczą.’

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 listopada. Komunikat o utrudnieniach pojawił się o godzinie 16:54.

Zobacz również:

Tramwaje 1, 9 i 15 nie jadą dalej

Zgodnie z informacją Warszawskiego Transportu Publicznego utrudnienia dotyczą linii:

  • 1,
  • 9,

Tramwaje tych linii zostały skrócone do krańca BANACHA.

Powodem jest zablokowany przejazd w ciągu ulicy Grójeckiej na wysokości Hali Banacha.

Na ten moment nie podano, jak długo potrwają utrudnienia ani co dokładnie doprowadziło do zablokowania torowiska.

Rusza komunikacja zastępcza

WTP poinformował o uruchamianiu autobusowej komunikacji zastępczej za tramwaje.

Zobacz również:

Linia zastępcza ma kursować na trasie:

pl. Narutowicza 02 – Grójecka – al. Krakowska – P+R al. Krakowska 08

To oznacza, że pasażerowie jadący dalej w kierunku alei Krakowskiej będą mogli kontynuować podróż autobusem zastępczym.

Utrudnienia mogą objąć większy odcinek

Grójecka i aleja Krakowska należą do najważniejszych tras tramwajowych w tej części Warszawy. Zakłócenia w rejonie Banacha mogą więc powodować opóźnienia również na dalszych odcinkach tras.

Pasażerowie powinni sprawdzać bieżące komunikaty WTP oraz tablice informacji pasażerskiej.

Co to oznacza dla pasażerów?

Jeżeli podróżujesz liniami 1, 9 lub 15, przygotuj się na zmianę trasy i konieczność przesiadki.

Najważniejsze informacje są obecnie następujące:

  • tramwaje kończą kursy na Banacha,
  • na dalszym odcinku uruchamiana jest komunikacja zastępcza,
  • brak na razie informacji o przewidywanym czasie zakończenia utrudnień.

Sytuacja jest rozwojowa. Artykuł warto zaktualizować po kolejnym komunikacie WTP.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna